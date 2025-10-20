ボランティア報酬を使用するには、次の2段階のプロセスがあります。

1. IBM Volunteerism and Givingポータルでボランティア活動の時間を追跡して報酬を獲得します。

2. ボランティア報酬を寄付します。

2段階プロセスとなっている理由は、ボランティア活動に参加した内容とは別の組織に報酬を寄付したり、複数の組織に報酬を寄付したりすることができるようにするためです。