一度IBM従業員になると、終生IBM従業員です。IBMの退職者として、時間と才能をボランティア活動に費やしていただき、ありがとうございます。あなたには変化をもたらす力があります。
ボランティア活動と社会貢献の機会を見つける

あなたはIBMの退職者で、 IBMのボランティア活動と寄付プログラムに参加したいとお考えですか？IBM Giving and Volunteerismポータルにアクセスするには、登録してください。次のステップが記載された確認メールが届きます。

 今すぐ登録

よくある質問

IBMの退職者には、寄付とボランティア活動の豊かな歴史があります。私たちは、退職者にこのレガシーを土台として、コミュニティーに変化をもたらし続けてることを奨励しています。

IBM Giving and Volunteerismポータルを使用して、ボランティア活動の時間を追跡し、ボランティア報酬（旧称ボランティア助成金）を獲得し、関心のある活動に寄付し、スキルと情熱に基づいて影響を与える機会を見つけましょう。

support@benevity.comまでご連絡ください。

engagement@ibm.comまでご連絡ください。

warning@ibm.comまでEメールでご連絡いただければ、プロファイルが作成されたかどうかを確認し、一時パスワードの発行をお手伝いします。

寄付したい組織（活動）を検索して選択します。

  • 今すぐ寄付」（青いボタン）をクリックします。
  • フォームに必要事項を記入し、支払い方法として「クレジットカード」を選択してください。
  • 寄付の詳細を確認し、「送信」をクリックします。
    o   システムではお客様のクレジットカード情報を保持しませんのでご注意ください。

お客様のプライバシーを保護するため、IBM Giving and Volunteerismポータルには最小限の個人情報（PI）のみを保存します。

はい、上記の手順に従ってクレジットカードで寄付を行ってください。次に、寄付フォームで「定期的な寄付」を選択します（「寄付頻度の選択」の下）。

IBM Volunteerism and Givingポータルを通じて寄付を行った場合は、プロフィールの「寄付履歴」で寄付の進捗状況を確認できます。

IBMマッチング・ギフト・プログラムは正社員のみを対象としています。

ポータルに追加する目的を指定できます。

1. トップメニューの右側にある「クイック・リンク」にカーソルを合わせます。
2. ドロップダウン・オプションから「原因を指名」を選択します。
3. 指名した組織に関する必要な情報をフォームに記入します。この情報は、組織を見つけ、プログラムへの適格性を判断するために使用されます。提供できる情報は多ければ多いほど良いです。
4. 「送信」をクリックすると、指名が承認待ちになります。

トップ・メニューの「ボランティア」にカーソルを合わせます。
- 「ボランティア時間の追跡」をクリックします。
-「外部ボランティアの追跡」フォームに記入してください。
- ボランティアの報酬を獲得できるように、「寄付通貨」が選択されていることを確認してください。
o    詳細を確認し、「ボランティア活動の時間を送信」します。

いいえ。他のボランティア（IBM従業員または退職者）に参加してもらいたい場合にのみ、ボランティアの機会を作成してください。

ボランティア報酬を使用するには、次の2段階のプロセスがあります。

1. IBM Volunteerism and Givingポータルでボランティア活動の時間を追跡して報酬を獲得します。
2. ボランティア報酬を寄付します。

2段階プロセスとなっている理由は、ボランティア活動に参加した内容とは別の組織に報酬を寄付したり、複数の組織に報酬を寄付したりすることができるようにするためです。

1. ダッシュボードの右側にある「寄付アカウント」まで下にスクロールします。
2. 「報酬を表示」をクリックすると、利用可能なボランティア報酬と過去に使用したボランティア報酬が表示されます。

1. ボランティア報酬を寄付したい組織（目的）を検索します。
2. 目的のプロファイルをクリックします。
3. 「今すぐ寄付」（青いボタン）をクリックします。
4. フォームに記入し、支払い方法として「寄付アカウント残高」を選択します。これは、クレジットカードではなくボランティア報酬を使用することを示します。
5. 寄付の詳細を確認し、「送信」をクリックします。

  • プロフィールに移動します。
  • 寄付」をクリックします。
  • 寄付履歴」をクリックします。
  • ボランティア報酬の寄付を含む、行った寄付が表示されます。進行状況インジケーターが、黄色（開始）から緑（進行中）、青（完了）に変化します。

以前のデータは、IBM Volunteerism and Givingポータルの履歴ボランティア活動情報で入手できます。ボランティア活動の履歴ページにアクセスし、ページの一番下までスクロールします。

これらの指示に従っても、問題が解決しない場合は、このフォームに記入してサポート・チケットをオープンしてください。

お問い合わせ

IBM Giving and Volunteerismチームにお問い合わせやご質問がありますか。

 お問い合わせ