毎年、世界中のIBM従業員はIBMのビジネス行動指針（BCG）プログラムに参加し、これらの指針への理解を証明するとともに、誠実にビジネスを行うことを再確認しています。IBMのBCGポリシーおよび付随する認定コースは複数の言語で利用可能であり、従業員が日々直面する可能性のある倫理的ジレンマに対処しています。



当社の内部通報チャネルにより、従業員は当社のBCGに対する違反の疑いや、IBM内における倫理に反する可能性のある行為または違法行為などの懸念を報告できます。サプライヤー、ビジネス・パートナー、およびその他の人々が懸念を提起できるよう、同様の報告チャネルが確立されています。