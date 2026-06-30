責任ある企業ガバナンス

テクノロジーをインスピレーションとしたラウンジの風景におけるエグゼクティブ女性の肖像

責任あるビジネスの監督

取締役会

取締役会およびその委員会は、責任あるビジネスの取り組みに対する監督を維持し、リスク管理や活動、ポリシー、およびこれらの事項に関する進捗状況について、上級管理職と連携しています。

取締役およびコーポレート・ガバナンス委員会
企業の社会的責任、サステナビリティー、およびその他の環境、社会、ガバナンスに関する事項に関連するポリシーや実践を監督します。
役員報酬および経営資源委員会
企業の文化の指標としてIBMの報酬プログラムおよび従業員のエンゲージメントを監督し、IBMの人材管理、インクルージョン、およびその他の経営資源プログラムをレビューします。
監査委員会
公表される環境、社会、およびガバナンスに関するデータに関する主要なコントロールやプロセス、ならびに法的および規制上の要件への準拠を監督します。
ディスカッションを行うIBMのリーダー

責任あるビジネス・エグゼクティブ運営委員会

責任あるビジネス・エグゼクティブ運営委員会は、主要な責任あるビジネス事項および組織全体の目標に関するリーダーシップと方向性を提供するために、四半期ごとに招集される部門横断的な組織です。責任あるビジネスの優先事項は、洞察や推奨事項を運営委員会に引き上げる部門横断的なエンゲージメント・メカニズムを通じて、組織全体に統合されています。

リスク管理

IBMでは、リスクを取ることなくしてイノベーションとリーダーシップはあり得ないと信じています。また、不慎重なリスクの受け入れや、リスクの適切な特定と軽減の失敗は、株主価値に悪影響を及ぼす可能性があることも認識しています。IBMのリスク管理プロセスの監督は、共通の責任です。

  • 取締役会およびその委員会は、IBMのリスク管理プロセスおよびコントロールの監督に対する責任を負い、顕著なリスクおよび軽減戦略について経営陣から定期的に報告を受けています。委員会は、自らが責任を負うリスク領域および発生する可能性のあるその他のリスクについて、取締役会全体に定期的に報告を提供しています。
  • IBMの経営陣は、リスク管理プロセスおよびコントロールの日々の導入と実行、ならびにIBMの包括的な年次企業リスク・レビューを通じて特定されたリスクの管理と対処を担当しています。
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新製品の今後の発売に向けた戦略についてチームを導く女性

企業倫理

毎年、世界中のIBM従業員はIBMのビジネス行動指針（BCG）プログラムに参加し、これらの指針への理解を証明するとともに、誠実にビジネスを行うことを再確認しています。IBMのBCGポリシーおよび付随する認定コースは複数の言語で利用可能であり、従業員が日々直面する可能性のある倫理的ジレンマに対処しています。
 
当社の内部通報チャネルにより、従業員は当社のBCGに対する違反の疑いや、IBM内における倫理に反する可能性のある行為または違法行為などの懸念を報告できます。サプライヤー、ビジネス・パートナー、およびその他の人々が懸念を提起できるよう、同様の報告チャネルが確立されています。

IBMのビジネス行動指針（BCG）を表示
コラボレーションを行うIBM社員のチーム