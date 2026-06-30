取締役会およびその委員会は、責任あるビジネスの取り組みに対する監督を維持し、リスク管理や活動、ポリシー、およびこれらの事項に関する進捗状況について、上級管理職と連携しています。
責任あるビジネス・エグゼクティブ運営委員会は、主要な責任あるビジネス事項および組織全体の目標に関するリーダーシップと方向性を提供するために、四半期ごとに招集される部門横断的な組織です。責任あるビジネスの優先事項は、洞察や推奨事項を運営委員会に引き上げる部門横断的なエンゲージメント・メカニズムを通じて、組織全体に統合されています。
IBMでは、リスクを取ることなくしてイノベーションとリーダーシップはあり得ないと信じています。また、不慎重なリスクの受け入れや、リスクの適切な特定と軽減の失敗は、株主価値に悪影響を及ぼす可能性があることも認識しています。IBMのリスク管理プロセスの監督は、共通の責任です。
毎年、世界中のIBM従業員はIBMのビジネス行動指針（BCG）プログラムに参加し、これらの指針への理解を証明するとともに、誠実にビジネスを行うことを再確認しています。IBMのBCGポリシーおよび付随する認定コースは複数の言語で利用可能であり、従業員が日々直面する可能性のある倫理的ジレンマに対処しています。
当社の内部通報チャネルにより、従業員は当社のBCGに対する違反の疑いや、IBM内における倫理に反する可能性のある行為または違法行為などの懸念を報告できます。サプライヤー、ビジネス・パートナー、およびその他の人々が懸念を提起できるよう、同様の報告チャネルが確立されています。