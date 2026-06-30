ソフトウェア

IBM Softwareは、お客様の環境の予測、自動化、およびモダナイズを支援する機能を備え、イノベーションと生産性をもたらす市場をリードするテクノロジーを開発しています。当社は、この価値を4つの主要な領域にわたって提供しています。オープンソース・テクノロジーに基づいて構築されたハイブリッドクラウド（Red Hat）は、オンプレミス、パブリッククラウド、プライベートクラウド、およびエッジコンピューティングを統合し、アプリケーションとAIを拡張します。組み込みのガバナンス、コンプライアンス、および責任あるAIを備えたwatsonxを基盤とするデータは、お客様がリアルタイムでデータを使用し、エンタープライズ対応のAIをアプリケーションやビジネス・プロセスに組み込むことを可能にします。Apptioを含むFinOpsポートフォリオなどのオートメーションは、お客様がテクノロジーにおける透明性の向上、価値の創出、およびコスト削減を推進するのを支援します。HashiCorp Terraformなどの機能により、お客様はITを運用および自動化して、ハイブリッド・アプリケーションやインフラストラクチャーを構築、デプロイ、および管理できます。トランザクション・プロセシングはIBM Zを強化し、ミッションクリティカルなワークロードに対して比類のないレジリエンス、拡張性、セキュリティー、可用性、およびリアルタイムの不正アクセス検知を提供します。お客様はIBM Z上でAIやAIエージェントを直接使用して、業務を簡素化できます。オープンなアーキテクチャーに基づいて構築されたIBM Softwareは、既存の投資の価値を最大限に高めながら、選択肢、柔軟性、および自信を持ってAIを拡張する確かな能力を保証します。