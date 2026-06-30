IBMは、世界175カ国以上で事業を展開しています。当社のプラットフォーム中心のハイブリッドクラウドおよびAI戦略は、ソフトウェア、Consulting、インフラストラクチャー、およびファイナンシングの4つのビジネス・セグメントを通じて実行されています。世界をより良く機能させる触媒として、当社はオペレーションズおよびお客様向けソリューション全体に責任ある実践を組み込んでいます。当社はテクノロジーを活用し、生産性の向上、コストの削減、天然資源の保護、および私たちが生活し働くコミュニティーや環境にプラスの成果をもたらすことで、進歩を加速させています。
ソフトウェア
IBM Softwareは、お客様の環境の予測、自動化、およびモダナイズを支援する機能を備え、イノベーションと生産性をもたらす市場をリードするテクノロジーを開発しています。当社は、この価値を4つの主要な領域にわたって提供しています。オープンソース・テクノロジーに基づいて構築されたハイブリッドクラウド（Red Hat）は、オンプレミス、パブリッククラウド、プライベートクラウド、およびエッジコンピューティングを統合し、アプリケーションとAIを拡張します。組み込みのガバナンス、コンプライアンス、および責任あるAIを備えたwatsonxを基盤とするデータは、お客様がリアルタイムでデータを使用し、エンタープライズ対応のAIをアプリケーションやビジネス・プロセスに組み込むことを可能にします。Apptioを含むFinOpsポートフォリオなどのオートメーションは、お客様がテクノロジーにおける透明性の向上、価値の創出、およびコスト削減を推進するのを支援します。HashiCorp Terraformなどの機能により、お客様はITを運用および自動化して、ハイブリッド・アプリケーションやインフラストラクチャーを構築、デプロイ、および管理できます。トランザクション・プロセシングはIBM Zを強化し、ミッションクリティカルなワークロードに対して比類のないレジリエンス、拡張性、セキュリティー、可用性、およびリアルタイムの不正アクセス検知を提供します。お客様はIBM Z上でAIやAIエージェントを直接使用して、業務を簡素化できます。オープンなアーキテクチャーに基づいて構築されたIBM Softwareは、既存の投資の価値を最大限に高めながら、選択肢、柔軟性、および自信を持ってAIを拡張する確かな能力を保証します。
Consulting
IBM Consultingは、ビジネス・トランスフォーメーション、テクノロジー実装、およびマネージド・サービスにおける市場をリードする機能とともに、深いドメイン、技術、および業界の専門知識を提供します。コンサルティングは、オープンなハイブリッドクラウド・アーキテクチャーに基づいたテクノロジーとビジネス・プロセスを設計、構築、運用し、データ、生成AI、および自動化を活用して効率性と拡張性を推進します。IBMのテクノロジーおよびエコシステム・パートナーシップ・ソリューションを通じて、当社はお客様がアプリケーションをモダナイズし、測定可能な投資対効果を達成するために、AIを大規模にワークフローに組み込んで実用化することを支援します。当社のIBM Consulting AdvantageプラットフォームおよびGarage手法は、お客様との共創を可能にし、トランスフォーメーションを加速するデジタル資産やAI搭載ソリューションをデプロイします。
IBM Infrastructureは、ハイブリッドクラウド向けの信頼性が高くセキュアなソリューションを提供し、ミッションクリティカルなトランザクションへのAIの組み込みに最適化されています。IBMは、保守性やアップグレード性、および製品内の材料の再利用、リサイクル、回収を考慮して製品を開発しています。可能な限り、インフラストラクチャーは製品をエネルギー効率が高く、再生材料や環境に配慮した材料を組み込み、製品のサポート終了段階での再利用やリサイクルを容易にするよう設計しています。IBMのグローバル・アセット・リカバリー・サービス（GARS）は、所有済みおよびリース終了後のIBM資産の社外への再販、社内での資産の再利用および再配置、ならびに廃棄IT設備の処分に関する環境に配慮したプロセスの提供を担当しています。
Financingは、当社のファイナンシング・ソリューションを通じて、IBMのお客様によるハードウェア、ソフトウェア、およびサービスの導入を促進します。お客様は、再利用、再販、およびリサイクルのためにハードウェアをIBMに返却できます。これにより、廃棄物が削減され、IBMのお客様にとって、よりエネルギー効率が高くコストを抑えたハードウェアへのアップグレードが容易になります。ファイナンシングの取り決めは、主にエンド・ユーザーのビジネス・オペレーションズに不可欠な製品またはサービスを対象としており、IBMのハイブリッドクラウドおよびAI戦略をサポートします。