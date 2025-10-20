当社は20年以上にわたり、有効なアップグレード・パスにより、同等の以前のサーバー製品と比較して、当社の新しいサーバー製品ごとに消費する電力の1キロワット時あたりのコンピューティング性能を向上させる目標を追求してきました。当社の設計は、コストの削減を実現するエネルギー効率に重点を置いており、リサイクル素材や環境に優しい素材を組み込み、製品寿命後の再利用やリサイクルを促進しています。

製品の二酸化炭素排出量レポート

IBM製品カーボンフットプリント（PCF）レポートでは、特定のIBM製品のライフサイクル全体に関連するGHG排出量の推定値を提供します。これらのレポートでは、顧客がテクノロジーに関する意思決定の環境に与える影響を理解し、より多くの情報に基づいた選択を行うことを可能にします。レポートでは、分析対象の特定のIBM製品またはシステムを明示的に特定します。

IBMは、製品の環境への影響を評価するための標準化された方法の開発を目指すPAIA（Product Attributes to Impact Algorithm）コンソーシアムのメンバーです。

エンタープライズ・サーバー

2025年第2四半期に、IBMは新しいIBM z17とIBM LinuxONE 5エンタープライズ・サーバーを発売しました。Telum IIプロセッサー、組み込みのIBM watsonxツール、z/OS 3.2および/または最新のLinuxディストリビューション、近日公開予定のIBM Spyre AI Acceleratorなどの機能により、電力使用量の削減、拡張性、最先端のAI機能、パフォーマンスやTCOに悪影響を与えることなく、堅牢なセキュリティーを実現できます。主なサステナビリティーの主要な機能は次のとおりです。

システム容量の向上：最大手のIBM z17（モデルMax208）は、最悪のシナリオ下でのkW あたりの最大システム容量を、最大型のIBM z16（モデルMax200）と比べて約22%向上させます。

AI駆動型ワークロードの最適化により、ハードウェアの効率的な利用が実現します。

ワークロードの統合により、物理インフラストラクチャーのニーズが削減され、世界的なサステナビリティーの目標に沿ったものになります。

システム容量は、ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-referenceで入手できるLSPRデータに基づいています。電力消費は、ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.htmlで入手できるPower Estimation Tool for 3931およびPower Estimation Tool for 9175を使用して計算されます。最大使用率での絶対最大システム電力構成およびシステム環境駆動型最大電力条件で、最悪のケース電力条件を使用します。結果は異なる場合があります。

ENERGY STAR

1992年、IBMは米国環境保護庁（EPA）のENERGY STARコンピューター・プログラムの創設メンバーとなり、EPAと協力してコンピューターとモニターのエネルギー効率基準を確立しました。2024年には、5台のエンタープライズ・サーバーと7つのストレージ製品がこのプログラムの仕様として認定されました。

IBMのENERGY STAR認証を取得したサーバーおよびストレージ製品の一覧については、以下をご覧ください。

IBM Cloud Carbon Calculator

IBMはIntel社と共同で、IBM Cloud Carbon Calculatorを開発しました。これは、組織がIBM Cloudワークロードに関連するGHG排出量を監視・管理できるように設計されたツールです。このソリューションでは、詳細な標準ベースのGHG排出量データを提供し、ユーザーがさまざまなクラウド・サービスや場所の排出量を視覚化して追跡できるようにします。これにより、企業はITオペレーションにおけるパターン、異常、排出量のホットスポットを特定できます。この情報を活用すれば、組織はエネルギー消費を最適化し、二酸化炭素排出量を削減するためのストラテジーを実施できます。