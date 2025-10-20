IBMは、製品の環境配慮設計および性能に関する企業の環境方針目標に一層の注力を図るため、1991年に環境配慮製品設計（DfE：Design for the Environment）プログラムを設立しました。1990年代を通じて、そして現在に至るまで、IBMは環境配慮設計、製品の環境メトリクス、製品リサイクルの分野で業界をリードする数多くの取り組みを導入してきました。このDfEプログラムは、環境マネジメントシステム（EMS）規格であるISO 14001 EMS規格に準拠して認証された、IBMのグローバルな環境マネジメントシステムに組み込まれています。
DfEプログラムでは、IBMのビジネス組織に、製品コンセプトから製品サポート終了管理に至るまで、環境ライフサイクルへの配慮をIBM製品に適用するための方向性と目標、インフラストラクチャー、ツール、専門知識を提供します。IBMのDfEプログラムの目的は次のとおりです。
これらの目標は、社内基準、製品仕様、およびIBMのオファリング管理プロセスにおけるその他の要件を通じて実装されます。
IBMエンジニアリング仕様（ES 46G3772）は、IBM向けサプライヤー納入品に対する環境基準要件を定めています。その他のIBM仕様、契約、または調達文書には、サプライヤー向けの追加の環境要件が含まれている場合があります。ES 46G3772には、製品に含まれる材料と製造に使用される特定の化学物質に対する制限が含まれています。また、サプライヤーに対して、製品に含まれる特定の材料の内容に関する情報の開示も要求しています。仕様にはさらに、電池の要件、プラスチック部品のマーキング、およびその他の製品のラベル付け要件が含まれています。この仕様に関するご質問は、IBM調達担当者にお問い合わせください。
IBMは、世界中で適用される環境法および規制への継続的な順守を確実にするために、強固なプロセスと最先端のツールを備えています。設計やコンプライアンス管理においては、IBM向けサプライヤー納入品に対する環境基準要件を定めた仕様書、IBMサプライヤー向け製品含有物質申告書（PCD）、およびコンプライアンス評価プロトコルなどが用いられており、これらは製品の設計、製造、調達、提供、保守を担当するIBM組織の代表者から構成される学際的なチームによって管理されています。このチームの活動は、IBMの製品環境コンプライアンス・センター・オブ・エクセレンス（Center of Excellence for Product Environmental Compliance）によって統括されています。
IBMの製品環境要件および最新の法規制要件の両方に対する部品および製品の順守を維持するためには、製品データの頻度の高い検証が必要です。IBMは、申告内容およびそれを支える管理プロセスの改善を促進するため、製品含有物質申告書（PCD）の品質監査を実施しています。IBM製品に含まれる材料に関するデータ管理の改善は、製品ハードウェアに関する技術文書が、欧州規格EN 50581「有害物質の制限に関する電気・電子製品の評価のための技術文書作成」で定められた品質要件を満たすことを確保するものです。今後、5年間の移行期間に合わせて、IBMは欧州電気標準化委員会（CENELEC）の新しい国際規格であるEN IEC 63000:2018に移行していきます。
IBMへの材料、部品および製品のサプライヤーは、自社の製品がIBMの環境要件に準拠していることを確認するための情報を提供する必要があります。以下のIBM サプライヤー向け製品内容宣言書は、調達した材料、部品、および製品がIBM技術仕様46G3772に準拠していることを証明するために必要な環境データを文書化するために使用できます。IBMサプライヤー向け製品含有物質申告書。
IBMでは、製品やプロセスに使用する材料の選定において予防的なアプローチを採用しており、意図された用途において安全であり、かつ環境への影響が最小限である材料を選ぶよう努めています。その結果として、IBMは、将来的な規制措置が講じられる前の段階から、製品やプロセスにおける多くの有害物質の使用を事前対応的に禁止または制限してきました。
IBMは、製品や業務で使用する大量の材料を調達しているわけではありません。IBMにおける材料の使用の大半は、ハードウェア製品に組み込まれるコンポーネントや部品の形で行われています。IBMが製品用途として直接調達する原材料には、システム筐体に使用される金属や、製品内部の構造部品および筐体の装飾的アクセントに使用されるプラスチックなどがあります。IBMの製品の大部分は重量ベースで金属から構成されており、リサイクル素材が多く含まれ、サポート終了時のリサイクルも容易です。IBMが重視しているメトリクスには、特定の重要な材料の調達、製品の再利用、リサイクル、サポート終了時の処理などが含まれます。
IBM製品は、再利用やリサイクル、または耐用年数終了時の適切な廃棄ができるように設計されています。
当社は20年以上にわたり、有効なアップグレード・パスにより、同等の以前のサーバー製品と比較して、当社の新しいサーバー製品ごとに消費する電力の1キロワット時あたりのコンピューティング性能を向上させる目標を追求してきました。当社の設計は、コストの削減を実現するエネルギー効率に重点を置いており、リサイクル素材や環境に優しい素材を組み込み、製品寿命後の再利用やリサイクルを促進しています。
製品の二酸化炭素排出量レポート
IBM製品カーボンフットプリント（PCF）レポートでは、特定のIBM製品のライフサイクル全体に関連するGHG排出量の推定値を提供します。これらのレポートでは、顧客がテクノロジーに関する意思決定の環境に与える影響を理解し、より多くの情報に基づいた選択を行うことを可能にします。レポートでは、分析対象の特定のIBM製品またはシステムを明示的に特定します。
IBMは、製品の環境への影響を評価するための標準化された方法の開発を目指すPAIA（Product Attributes to Impact Algorithm）コンソーシアムのメンバーです。
エンタープライズ・サーバー
2025年第2四半期に、IBMは新しいIBM z17とIBM LinuxONE 5エンタープライズ・サーバーを発売しました。Telum IIプロセッサー、組み込みのIBM watsonxツール、z/OS 3.2および/または最新のLinuxディストリビューション、近日公開予定のIBM Spyre AI Acceleratorなどの機能により、電力使用量の削減、拡張性、最先端のAI機能、パフォーマンスやTCOに悪影響を与えることなく、堅牢なセキュリティーを実現できます。主なサステナビリティーの主要な機能は次のとおりです。
システム容量は、ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-referenceで入手できるLSPRデータに基づいています。電力消費は、ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.htmlで入手できるPower Estimation Tool for 3931およびPower Estimation Tool for 9175を使用して計算されます。最大使用率での絶対最大システム電力構成およびシステム環境駆動型最大電力条件で、最悪のケース電力条件を使用します。結果は異なる場合があります。
ENERGY STAR
1992年、IBMは米国環境保護庁（EPA）のENERGY STARコンピューター・プログラムの創設メンバーとなり、EPAと協力してコンピューターとモニターのエネルギー効率基準を確立しました。2024年には、5台のエンタープライズ・サーバーと7つのストレージ製品がこのプログラムの仕様として認定されました。
IBMのENERGY STAR認証を取得したサーバーおよびストレージ製品の一覧については、以下をご覧ください。
IBM Cloud Carbon Calculator
IBMはIntel社と共同で、IBM Cloud Carbon Calculatorを開発しました。これは、組織がIBM Cloudワークロードに関連するGHG排出量を監視・管理できるように設計されたツールです。このソリューションでは、詳細な標準ベースのGHG排出量データを提供し、ユーザーがさまざまなクラウド・サービスや場所の排出量を視覚化して追跡できるようにします。これにより、企業はITオペレーションにおけるパターン、異常、排出量のホットスポットを特定できます。この情報を活用すれば、組織はエネルギー消費を最適化し、二酸化炭素排出量を削減するためのストラテジーを実施できます。
2021年には、当社ロゴハードウェア製品から必須ではないプラスチック包装を2024年までに排除するという目標を設定しました。必要不可欠なプラスチック包装については、そのような包装が100%再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能になるように設計されるか、技術的に実現可能な場合は30%以上のリサイクル素材を組み込むことを目標としています。これらの要件は、サプライヤー向けの製品包装仕様に組み込まれています。
IBMロゴ製品に使用されている包装材の大部分は、セルロース系材料（例：木材、段ボール）であり、持続可能な方法で管理された森林から調達されたことが認証されているサプライヤーから調達しています。一次包装のうちプラスチックは少量で、主にIBMロゴ製品を取り扱いや輸送時の湿気から、そして壊れやすいシステムを衝撃や振動による物理的損傷から保護する目的で使用されています。さらに、輸送用の荷物を保護し、連結するために、付属のプラスチック包装が使用されます。
2021年から2024年までに合計18件のプロジェクトを完了させました。そのうち5件は2024年に発生し、これにより年間推定119mtのバージンプラスチック材料の使用がなくなるか、置き換えられました。2024年末時点でも未処理のままのプロジェクトが1つあり、2025年に完了する予定です。