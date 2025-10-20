IBMは1988年に、無害廃棄物の流れをリサイクルするという最初の自主的な環境目標を設定しました。その後、目標を拡大し、無害化学廃棄物、自社業務におけるサポート終了のIT設備、リース終了時に顧客が返却するIBM所有の設備、そしてIBMが大規模にリースする場所で発生する無害廃棄物を含めることにしました。

2021年、IBMは無害廃棄物の目標を更新し、2025年までにIBMの無害廃棄物全体の90％（重量ベース）以上を埋め立て地や焼却から再利用、リサイクル、堆肥化、廃棄物発電プロセスに転用し、転用された廃棄物の10％（重量）を超えないとしました。目標範囲には、IBMが所有する場所と世界中の100,000平方フィート以上のリース場所が含まれ、数十年にわたるIBMの以前の廃棄物管理目標にも基づいています。

2024年、私たちの目標の対象となる報告場所では、世界中で約19,200mtの非有害廃棄物が発生し、2023年と比べて16％増加しました。これらの拠点で発生する非有害廃棄物の増加は、主に不動産ポートフォリオの統合に向けた継続的な取り組みによるものです。埋め立てまたは焼却処分から94.4％（重量）を転換し、目標の最初のコンポーネントを達成しました。また、回避された総量のうち8.6%（重量）が廃棄物発電プロセスに送られ、目標の第2コンポーネントも達成しました。