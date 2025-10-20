私たちは、汚染を防止する最善の方法は、廃棄物を根本的に出さないようにすることだと信じています。これは、1971年から続くIBMの汚染防止プログラムの基本理念となっています。発生した廃棄物については、包括的かつ事前対応的な廃棄物管理プログラムを通じて汚染を最小限に抑えます。このプログラムでは、以下の取り組みを優先順位に基づいて実施しています。（1）再使用、（2）リサイクル、（3）回収（例：廃棄物からエネルギーを得る）、（4）その他の処理（例：水処理や化学処理、焼却）、（5）埋立処分。
IBMは1988年に、無害廃棄物の流れをリサイクルするという最初の自主的な環境目標を設定しました。その後、目標を拡大し、無害化学廃棄物、自社業務におけるサポート終了のIT設備、リース終了時に顧客が返却するIBM所有の設備、そしてIBMが大規模にリースする場所で発生する無害廃棄物を含めることにしました。
2021年、IBMは無害廃棄物の目標を更新し、2025年までにIBMの無害廃棄物全体の90％（重量ベース）以上を埋め立て地や焼却から再利用、リサイクル、堆肥化、廃棄物発電プロセスに転用し、転用された廃棄物の10％（重量）を超えないとしました。目標範囲には、IBMが所有する場所と世界中の100,000平方フィート以上のリース場所が含まれ、数十年にわたるIBMの以前の廃棄物管理目標にも基づいています。
2024年、私たちの目標の対象となる報告場所では、世界中で約19,200mtの非有害廃棄物が発生し、2023年と比べて16％増加しました。これらの拠点で発生する非有害廃棄物の増加は、主に不動産ポートフォリオの統合に向けた継続的な取り組みによるものです。埋め立てまたは焼却処分から94.4％（重量）を転換し、目標の最初のコンポーネントを達成しました。また、回避された総量のうち8.6%（重量）が廃棄物発電プロセスに送られ、目標の第2コンポーネントも達成しました。
IBMは、自然資源の保全と廃棄物の最小化に向けた継続的な取り組みの一環として、2025年までに、IBMが管理する全世界のカフェテリアのオペレーションにおいて、必須ではない使い捨てのプラスチック製品を排除するという目標を掲げています。2024年末に、17カ国または58カ所のIBM管理のカフェテリア（スナックバー、コーヒーバー、その他のアメニティを含む）のうち55か所で、必須でないSUP製品をすべて削除しました。私たちの目標を超えて、私たちは主要な食品サービスサプライヤーと協力して、IBM管理のカフェテリアで再利用可能なコーヒーカップの使用を促進する取り組みを導入してきました。
水の排出は拠点レベルで管理され、排出情報は必要に応じて規制機関に報告されます。IBMは、規制上の廃水排出許可を得ている世界中のIBM拠点からの水の総排出量を、社内で追跡、報告、管理しています。IBMは、運用条件を維持し、排出許可を遵守するために、該当するIBM拠点において廃水排出を測定および管理します。IBMのグローバル環境管理システムは、受水域に直接排出するIBM拠点に適用される処理要件を定めています。産業用または衛生用廃水処理プラントを設置して産業用廃水または衛生廃水の処理を行っているIBMの拠点は、その所在地にかかわらず、これらのIBM企業要件に従う必要があります。
IBMの業務に関連する空気排出量は依然として比較的小規模であり、主にスペース暖房用の天然ガスや、必要に応じて緊急電力を生成するためのディーゼル燃料の燃焼に関連しています。さらに、研究開発プロセスから発生する化学物質のフュージティブ・エミッション量は限られています。世界的な環境管理システムの一環として、IBMは、大気排出量を最小限に抑えるために、燃料硫黄の濃度の制限や高効率ボイラーの使用などの要件を設定および実施しています。