研究、開発、製造プロセスおよびサービスに必要な化学物質は環境への放出や汚染を避けるために、購入から保管、使用、廃棄まで、厳選され管理されます。

IBMでは、新たな化学物質や材料をプロセスやテクノロジーに使用する前に、「アップストリーム化学物質レビュー（upstream chemical review）」と呼ばれる、環境・衛生・安全に関する広範な評価を実施することを義務付けています。これは、特定の用途に対して可能な限り危険性の低い化学物質を使用することを確保するために、IBMが長年にわたり実践してきた取り組みであり、IBMの化学物質管理に対するアプローチの重要な要素です。

材料とプロセスの管理に対するIBMのスチュワードシップのアプローチは、グローバルな化学管理スタッフ、産業衛生士、毒物学者のサポートを受けています。その結果として、IBMは、将来的な規制措置が講じられる前の段階から、製品やプロセスにおける多くの有害物質の使用を事前対応的に禁止または制限してきました。

化学物質の使用に関するメトリクスは、より環境に望ましい化学物質の選択、安全で環境に配慮した取り扱い、責任ある廃棄に焦点を当てています。