IBMでは、製品やプロセスに使用する材料の選定において予防的なアプローチを採用しており、意図された用途において安全であり、かつ環境への影響が最小限である材料を選ぶよう努めています。
IBM は、化学物質管理、環境配慮製品設計、汚染防止プログラムなど、材料を浪費しないための幅広い取り組みを行っています。
研究、開発、製造プロセスおよびサービスに必要な化学物質は環境への放出や汚染を避けるために、購入から保管、使用、廃棄まで、厳選され管理されます。
IBMでは、新たな化学物質や材料をプロセスやテクノロジーに使用する前に、「アップストリーム化学物質レビュー（upstream chemical review）」と呼ばれる、環境・衛生・安全に関する広範な評価を実施することを義務付けています。これは、特定の用途に対して可能な限り危険性の低い化学物質を使用することを確保するために、IBMが長年にわたり実践してきた取り組みであり、IBMの化学物質管理に対するアプローチの重要な要素です。
材料とプロセスの管理に対するIBMのスチュワードシップのアプローチは、グローバルな化学管理スタッフ、産業衛生士、毒物学者のサポートを受けています。その結果として、IBMは、将来的な規制措置が講じられる前の段階から、製品やプロセスにおける多くの有害物質の使用を事前対応的に禁止または制限してきました。
化学物質の使用に関するメトリクスは、より環境に望ましい化学物質の選択、安全で環境に配慮した取り扱い、責任ある廃棄に焦点を当てています。
IBMのハードウェア製品の包装材に使用される原材料は、同社が材料を使用する用途の一例です。この用途において、IBMは以下のメトリクスに重点を置いています。再利用、設計改善による削減、環境負荷の少ない材料の使用、およびリサイクル素材の活用です。
IBMはまた、2002年以来、紙および紙/木材ベースの梱包材の責任ある調達に関する自主的な目標を維持しており、IBMが直接調達する紙および紙/木材ベースの梱包材は、持続可能な方法で管理された森林から調達するサプライヤーから調達することを義務付けています。サプライヤーは、その供給元が、森林管理協議会、PEFC森林認証プログラム、森林認証制度、またはカナダ規格協会の持続可能な森林管理基準などの認定サード・パーティー認証による認定を受けているという証拠を提供する必要があります。2024年に、IBMが直接調達した紙および紙/木材ベースの包装のうちの99.5％（支出に基づく）は、持続可能な方法で管理された森林から得られました。
水資源の保全および流域の保護は、環境保護の重要な優先事項です。IBMは2000年に初めて水資源保全の目標を設定し、それ以降、時代とともに進化させてきました。
IBMの業務は、一般的に水を大量に使用するものではありません。同社の水資源保全の目標では、環境に最も大きな影響を与える可能性のある分野での水使用量を削減する取り組みを優先しています。IBMの目標は、水不足地域の大規模IBM拠点で、取水量を毎年削減することです。これらの場所で取水される水の約80％は、飲料水、カフェテリア、トイレなど、職場での生活消費のためのものです。2024年には、従業員のオフィス勤務が継続したことにより、これらの場所での取水量は0.1％減少しただけでした。
保全の取り組みには、灌漑が必要な芝生エリアを干ばつに強い在来植物に置き換えること、拠点における給水システムの漏水検知および修理プログラムの拡充、加湿器設備の更新、トイレへの水を使わない小便器や蛇口エアレーターの設置などが含まれます。さらに保全の新たな機会を特定し、水使用量のより正確な把握を可能にするために、キャンパスや複数テナントの建物における水道メーターの設置も継続しています。