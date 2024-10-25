IBMの業務がもたらす潜在的な環境への影響を特定し、効果的に管理し、最小限に抑えるために、IBMは数十年にわたり、グローバル環境管理システム（EMS）を維持してきました。これは、ハードウェア製品設計、製造、データセンター、不動産業務、調達、物流、アセット・リカバリー・サービス、ビジネスサービスをカバーしています。IBMのEMSは、環境問題との関わりを反映するために継続的に更新されます。
IBMは、すべての事業活動において環境問題におけるリーダーシップを発揮することに尽力しています。IBMには、安全で健康的な職場の提供や環境の保護、エネルギーと天然資源の節約という長年の企業方針があり、それぞれ1967年、1971年、1974年に正式に制定されました。これらは、次の企業ポリシー目標の基盤を提供するものです。
IBMの企業環境方針では、グローバル環境管理システム（EMS）の戦略的フレームワークを提供します。
IBMのEMSは、すべての事業組織の従業員によって実行されています。その構造とプログラムは、会社の業務全体で環境配慮を統合するように設計されています。
IBMの最高サステナビリティー責任者（CSO）の指揮の下、IBMのCSOスタッフは、会社の世界的な環境問題ストラテジーの確立、EMS要件の確立、およびその実施の監視を担当します。
IBMの環境プログラムは、世界中の製造、開発、研究拠点の専門家によって実施されています。事業部内では、IBMの幹部がそれぞれの事業機能または拠点における環境の性能に責任を負います。全従業員は、IBMの企業環境方針に従い、環境、健康、または安全に関する懸念があれば、IBM経営陣に報告することが求められています。企業の方針や指令に違反する可能性がある場合、管理職は迅速な対応を取ることが求められています。さらに、IBMの全従業員を対象としたビジネス行動規範および倫理規定であるIBMのビジネス行動ガイドラインには、環境保護に対する従業員の責任を強調したセクションが含まれています。
自主的な環境目標の設定は、IBMのEMSにおける重要な部分です。IBMは、自社の事業活動における重要な環境側面と影響に対応し、環境パフォーマンスの継続的な改善を推進することを目的として、さまざまな環境目標を掲げています。IBMの目標は、エネルギーと気候変動、資源保全と生物多様性、公害防止と廃棄物管理、サプライチェーンとバリューチェーン、そしてグローバルな環境管理システムを対象としています。
適切な環境トレーニングは、EMSが適切に機能するために不可欠です。IBMでは、全世界の従業員に対し、定期的にビジネス行動ガイドラインを読み、その遵守の認定を受けることが求められています。このガイドラインでは、従業員がIBMに対して負う責任を定めたものであり、IBMの企業環境方針およびその他の環境要件の認識と遵守も含まれています。環境トレーニングは、各従業員の職務に応じて適切に設定されています。
IBMは、EMS要件の効果的な実施状況を監視および測定するために、さまざまな手法を用いています。例えば次のような教訓です。
専門的な自己評価プログラム
IBMでは毎年、製造、ハードウェア開発、化学物質を使用する研究拠点に加え、ハードウェア製品設計部門、不動産業務、データセンター、調達、物流、アセット・リカバリー・サービス、ビジネスサービスなどの組織が、包括的な環境に関する自己評価を実施しています。この専門的な自己評価プログラムは、一連のIBM独自の環境チェックリストで構成されており、全体的な環境パフォーマンスをグローバルかつ一貫した基準で評価することを可能にします。これらのチェックリストは、製造およびハードウェア開発拠点だけでなく、地理レベルでの非製造拠点、製品グループ、サービス活動も対象としています。
グローバル環境データ報告のためのアプリケーション
IBMは、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量のデータを追跡、分析、監視、報告するためのIBM Envizi ESG Suiteなど、さまざまなアプリケーションを使用して地球環境データの報告と監視を行っています。
これらのアプリケーションは、IBMの年次環境報告書に使用されるグローバルな環境データの収集に加え、パフォーマンスやプログラムに関する定期的な経営幹部向けの報告にも使用されています。また、環境パフォーマンスの監視や改善が必要な領域の特定にも使用されています。
企業監査
IBMには、企業保証およびアドバイザリー・サービス（CAAS）組織によって実施される環境監査プログラムがあります。これは、最高サステナビリティー・オフィスのスタッフから独立した包括的なリスク・ベースの監査プログラムです。環境リスク基準に基づいて、特定のIBM拠点または環境プロセスが、CAASスタッフによって定期的に監査されます。
ISO 14001および50001サーベイランス監査
IBMのISO 14001へのグローバル登録の一環として、約10のサイトまたは登録エンティティーが、独立したISO 14001レジストラによって毎年監査を受けています。ISO 14001サーベイランス監査は、IBMのグローバルEMSの実装の検証に使用されます。
IBMのエネルギー管理プログラムは、IBMのグローバルEMSにおいて不可欠な部分です。そのため、ISO 50001の認証取得を目指すエンティティーは、ISO 50001のグローバル登録に統合する前に、ISO 14001のグローバル登録に基づく認証を受ける必要があります。