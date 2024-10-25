グローバル環境管理システム

IBMは、EMS要件の効果的な実施状況を監視および測定するために、さまざまな手法を用いています。例えば次のような教訓です。

専門的な自己評価プログラム

IBMでは毎年、製造、ハードウェア開発、化学物質を使用する研究拠点に加え、ハードウェア製品設計部門、不動産業務、データセンター、調達、物流、アセット・リカバリー・サービス、ビジネスサービスなどの組織が、包括的な環境に関する自己評価を実施しています。この専門的な自己評価プログラムは、一連のIBM独自の環境チェックリストで構成されており、全体的な環境パフォーマンスをグローバルかつ一貫した基準で評価することを可能にします。これらのチェックリストは、製造およびハードウェア開発拠点だけでなく、地理レベルでの非製造拠点、製品グループ、サービス活動も対象としています。

グローバル環境データ報告のためのアプリケーション

IBMは、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量のデータを追跡、分析、監視、報告するためのIBM Envizi ESG Suiteなど、さまざまなアプリケーションを使用して地球環境データの報告と監視を行っています。

これらのアプリケーションは、IBMの年次環境報告書に使用されるグローバルな環境データの収集に加え、パフォーマンスやプログラムに関する定期的な経営幹部向けの報告にも使用されています。また、環境パフォーマンスの監視や改善が必要な領域の特定にも使用されています。

企業監査

IBMには、企業保証およびアドバイザリー・サービス（CAAS）組織によって実施される環境監査プログラムがあります。これは、最高サステナビリティー・オフィスのスタッフから独立した包括的なリスク・ベースの監査プログラムです。環境リスク基準に基づいて、特定のIBM拠点または環境プロセスが、CAASスタッフによって定期的に監査されます。

ISO 14001および50001サーベイランス監査

IBMのISO 14001へのグローバル登録の一環として、約10のサイトまたは登録エンティティーが、独立したISO 14001レジストラによって毎年監査を受けています。ISO 14001サーベイランス監査は、IBMのグローバルEMSの実装の検証に使用されます。

IBMのエネルギー管理プログラムは、IBMのグローバルEMSにおいて不可欠な部分です。そのため、ISO 50001の認証取得を目指すエンティティーは、ISO 50001のグローバル登録に統合する前に、ISO 14001のグローバル登録に基づく認証を受ける必要があります。