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日本IBMが複数のパートナーと協力し、スタートアップが羽ばたくためのさまざまなサポートを提供します
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概要

日本IBMが複数のパートナーと協力し、スタートアップを支援しています。

スタートアップが羽ばたくために、日本IBMが複数のパートナーと協力し、事業開発、先進テクノロジー活用など様々なサポートを提供します。

2014年の第1期スタートから現在まで、参加した多くのスタートアップが大手企業との事業提携やVCからの資金調達を実現しています。

対象

  • 株式未上場のスタートアップ企業（これまでのシード/アーリーのスタートアップも含めて、広く募集しています）
  • プロダクトやサービス、もしくはそのプロトタイプがあることが望ましい
  • メンバーに技術者がいる、もしくは協力が得られることが望ましい

参加者のメリット

  • 技術からビジネスまでIBMの多様な専門性・知見を活用して、事業成長に向けた各種課題を解決できる
  • IBMクライアントとの協業を通じて事業開発の機会が得られる
  • 無償提供されるIBMテクノロジーを活用し、短期間にプロダクト/サービスの機能を強化できる
  • デモデイや関連イベントへの登壇・出展などによりプロモーションの機会が得られる

期間

  • 半年間

インキュベーション・プログラム これまでの実績

株式会社KiZUKAI
顧客ロイヤルティを向上させるデータ活用ツール「KiZUKAI」の開発・運営
株式会社KiZUKAI 企業ページ →

スピーシーズ株式会社
心を伝えるメディア事業「ロボスタンプ」の開発・運営・販売
スピーシーズ株式会社 企業ページ→

株式会社東京ファクトリー
製造現場のDXを支援するSaaSプロダクト「Proceedクラウド」の開発・運営・販売
株式会社東京ファクトリー 企業ページ→

株式会社ミツカル
クラウドサービスセキュリティチェック支援SaaS「Conoris」の開発・運営
運営会社「Conoris」の企業ページ→

株式会社キママニ
感情ケア
株式会社キママニ 企業ページ→

Gemsmith Partners株式会社
業務プロセス自動化
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Datumix株式会社
スマート物流
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株式会社IMPAKT
スキル共有プラットフォーム
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株式会社グレースイメージング
疲労分析サービス
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株式会社チュートリアル
SaaS型RPA
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歯っぴー株式会社
口腔ケアシステム
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pickupon株式会社
通話分析・自動入力
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株式会社トラジェクトリー
ドローン運用支援
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株式会社コードミー
アロマ × パーソナライズ
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コネクテッドロボティクス株式会社
調理 × ロボティクス
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株式会社サイノス
音波通信

株式会社フレンバシー
食制限レストラン情報
フレンバシー 企業ページ(英語)→

アンター株式会社
メディカル
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株式会社STANDING OVATION
ファッション
STANDING OVATION 企業ページ→

ナーブ株式会社
バーチャル・リアリティー
ナーブ 企業ページ→

株式会社ビースポーク
インバウンド
ビースポーク 企業ページ(英語)→

株式会社ミーニュー
ヘルスケア
ミーニュー 企業ページ→

株式会社笑農和
農業 × IoT
笑農和 企業ページ→
another life→

株式会社one visa
ビザ申請 × アナリティクス
one visa 企業ページ→
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株式会社ROX
メンタルヘルス × アナリティクス
ROX 企業ページ→
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クラスター株式会社
VR × アナリティクス
クラスター 企業ページ→
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トライミール株式会社
オートモーティブ × IoT
トライミール 企業ページ→
another life→

edison.ai（旧Brand Pit）
画像認識 × アナリティクス
edison.ai 企業ページ→

株式会社ジーンクエスト
遺伝子情報 × アナリティクス
GeneQuest企業ページ→

テラスマイル株式会社
農業 × アナリティクス
TERRACE MILE企業ページ→

株式会社Link Sports
スポーツ × アナリティクス
Link Sports企業ページ→

株式会社ヤマップ
登山 × アナリティクス
YAMAP 製品ページ→

記事

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