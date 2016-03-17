日本IBMが複数のパートナーと協力し、スタートアップを支援しています。
スタートアップが羽ばたくために、日本IBMが複数のパートナーと協力し、事業開発、先進テクノロジー活用など様々なサポートを提供します。
2014年の第1期スタートから現在まで、参加した多くのスタートアップが大手企業との事業提携やVCからの資金調達を実現しています。
対象
参加者のメリット
期間
株式会社KiZUKAI
顧客ロイヤルティを向上させるデータ活用ツール「KiZUKAI」の開発・運営
株式会社KiZUKAI 企業ページ →
スピーシーズ株式会社
心を伝えるメディア事業「ロボスタンプ」の開発・運営・販売
スピーシーズ株式会社 企業ページ→
株式会社東京ファクトリー
製造現場のDXを支援するSaaSプロダクト「Proceedクラウド」の開発・運営・販売
株式会社東京ファクトリー 企業ページ→
株式会社ミツカル
クラウドサービスセキュリティチェック支援SaaS「Conoris」の開発・運営
運営会社「Conoris」の企業ページ→
株式会社キママニ
感情ケア
株式会社キママニ 企業ページ→
Gemsmith Partners株式会社
業務プロセス自動化
Gemsmith Partners株式会社 企業ページ→
Datumix株式会社
スマート物流
Datumix株式会社 企業ページ→
株式会社IMPAKT
スキル共有プラットフォーム
株式会社IMPAKT 企業ページ→
株式会社グレースイメージング
疲労分析サービス
株式会社グレースイメージング 企業ページ→
株式会社チュートリアル
SaaS型RPA
株式会社チュートリアル 企業ページ→
歯っぴー株式会社
口腔ケアシステム
歯っぴー株式会社 企業ページ→
pickupon株式会社
通話分析・自動入力
pickupon株式会社 企業ページ→
株式会社トラジェクトリー
ドローン運用支援
株式会社トラジェクトリー 企業ページ→
株式会社コードミー
アロマ × パーソナライズ
株式会社コードミー 企業ページ→
コネクテッドロボティクス株式会社
調理 × ロボティクス
コネクテッドロボティクス 企業ページ→
株式会社サイノス
音波通信
株式会社フレンバシー
食制限レストラン情報
フレンバシー 企業ページ(英語)→
アンター株式会社
メディカル
アンター 企業ページ→
株式会社STANDING OVATION
ファッション
STANDING OVATION 企業ページ→
ナーブ株式会社
バーチャル・リアリティー
ナーブ 企業ページ→
株式会社ビースポーク
インバウンド
ビースポーク 企業ページ(英語)→
株式会社ミーニュー
ヘルスケア
ミーニュー 企業ページ→
株式会社笑農和
農業 × IoT
笑農和 企業ページ→
another life→
株式会社one visa
ビザ申請 × アナリティクス
one visa 企業ページ→
another life→
株式会社ROX
メンタルヘルス × アナリティクス
ROX 企業ページ→
another life→
クラスター株式会社
VR × アナリティクス
クラスター 企業ページ→
another life→
トライミール株式会社
オートモーティブ × IoT
トライミール 企業ページ→
another life→
edison.ai（旧Brand Pit）
画像認識 × アナリティクス
edison.ai 企業ページ→
株式会社ジーンクエスト
遺伝子情報 × アナリティクス
GeneQuest企業ページ→
テラスマイル株式会社
農業 × アナリティクス
TERRACE MILE企業ページ→
株式会社Link Sports
スポーツ × アナリティクス
Link Sports企業ページ→
株式会社ヤマップ
登山 × アナリティクス
YAMAP 製品ページ→