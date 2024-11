IBM Z OMEGAMON for CICS は、CICS Transaction Server for z/OS および CICS Transaction Gateway for z/OS のリソースの監視とパフォーマンス分析を提供します。直感的なワークスペースを使用すると、オペレーターと CICS ドメインの専門家は、CICS タスクとリソースを監視および管理し、問題を迅速かつ効率的に見つけて解決できます。