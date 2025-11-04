IBM® Z Application Performance Management Connect（IBM Z APM Connect）は、さまざまな z/OSサブシステムを通過するトランザクションから追跡テレメトリー信号を生成します。
IBM Z APM Connectは、OpenTelemetryを使用してz/OSサブシステムから企業全体のオブザーバビリティー・プラットフォームに追跡テレメトリー信号を提供することで、エンドツーエンドの完全なアプリケーション・オブザーバビリティーと、重要な顧客トランザクションに影響を与える可能性のある問題の迅速な分離を実現します。
パブリッククラウドからメインフレームにまたがるハイブリッド・アプリケーションのフローを追跡することで、企業全体のオブザーバビリティー戦略におけるIBM Zのブラインド・ゾーンを排除できます。
OpenTelemetryを使用すると、z/OSからのテレメトリー信号を複数のオブザーバビリティー・プラットフォームに配信できます。
エンドツーエンドの可視性により、アプリケーションの問題をより迅速に特定して解決することで、非効率的な「戦略会議」調査の頻度と時間を削減します。
オブザーバビリティー・ソリューションは、ハイブリッドクラウド・アプリケーションの可視性、制御、自動化を提供し、最適なパフォーマンスとリソースの効率的な使用を保証します。IBM Z APM Connectは、これらのツールにz/OS追跡テレメトリー・データを提供し、軽量パフォーマンスを最適化しながらアプリケーションの可視性をメインフレームに拡張します。
OpenTelemetryは、テレメトリー・データの生成、処理、配布を支援するベンダーに依存しないオブザーバビリティー・フレームワークを提供するという使命により、急速に人気を博しています。IBM Z APM Connect は、OpenTelemetryプロトコル（OTLP）に準拠した追跡範囲を生成およびエクスポートし、任意のOpenTelemetryコレクターに取り込むことができます。
モバイル・デバイス、パブリッククラウド、オンプレミス環境にまたがる複雑なハイブリッド・アプリケーションの急速な発展により、顧客に影響を与えるアプリケーションの問題を迅速に分離し、問題をトリアージするための非効率的な「作戦会議」の必要性を防ぐことができるアプリケーション中心のビューを持つことが、これまで以上に重要になっています。
多くの組織では、アプリケーションの複雑化が進み、有能なエンジニアリング・チームやITチームの能力を圧倒しています。複数の利害関係者が関与している場合、サービスの品質を維持するためには、適切な専門家を迅速に関与させることが重要です。アプリケーションのパフォーマンスをエンドツーエンドで表示する単一の画面があれば、誰もが詳細情報にアクセスして、数時間や数日ではなく数分で重大な問題を診断し、修正できます。
以前はメインフレームのブラック・ボックスだったものが、トランザクションがz/OSサブシステム間を移動するにつれて、複数の可視性レイヤーに変化しました。トランザクション・レベルでパフォーマンスに関するコンテキストが提供されるため、専門家は十分な情報に基づいて迅速に対応できます。コミュニケーションが改善されると、回復時間が短縮され、問題を回避することができます。
