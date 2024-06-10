IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSでz/OS Connectのパフォーマンスを管理する

最新のAPI環境でAPI呼び出しとバックエンドサービスを監視およびプロファイルする
リクエスターの使用状況の概要、コンポーネントの数、応答時間リクエスト、レポート・オプションを示す製品画面を組み合わせたインフォグラフィック

APIは、z/OSリソースと外部の世界をつなぐインターフェースです。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用するパフォーマンス・アナリストはメインフレームAPI環境を管理および最適化し、システムに送信される要求をプロファイルして、重要な管理レポートとリソースを計画することができます。

 
メリット
環境とプロファイルに関するリクエストを最適化する

需要の重要な要因、APIレートと応答時間、サービス・レベルなどの重要な情報にシームレスにアクセスできます。API、システム、サーバー、サービス、SoR、またはその他の利用可能な主要なメトリクスごとに、時間の経過に伴う呼び出しレートをレポートし、傾向分析を行います。
時間を節約し、問題を迅速に解決する

強力で直感的なGUI、リアルタイムの比較と編集、コンテキストに応じたドリルダウン機能と組み合わせた数千種類のそのまま使用できるレポートを使用して、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮します。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
学習を促進し、専門知識を強化する

対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の作業効率を高めます。AIを力の最大限に活用して短い時間でも効率的に学習できるようにしながらコラボレーションを促進し、分析精度を高めます。

含まれる機能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、組み込みの専門知識と人工知能を適用して、これらの洞察を自動的に抽出し、直感的なグラフィカル・インターフェースで提供します。これにより、時間のかかる手動でのコーディング作業が不要になり、領域における専門知識が大幅に向上し、z/OSインフラストラクチャーのこの新しい領域に関する学習にかかる時間が短縮されます。

ビジネス・レベルのレポート 応答時間とトランザクション・レートの違い API呼び出しからサービスへのマッピング APIプロバイダーとAPIリクエスターのデータ SoRの詳細

 

APIリクエスターの詳細 動的なレポートのカスタマイズ カスタマイズされた共有ダッシュボード クラウド配信によるAIOps
参考情報 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSに関する総経済効果（TEI）
リサーチとアドバイザリー・サービスを提供するForrester Consulting社は、リスク軽減、ハードウェア、生産性とコスト削減、パフォーマンス管理の向上という観点から、IBM Z Intellimagic Vision for z/OS が組織にもたらすメリットについて掘り下げたTotal Economic Impact（TEI）調査を実施しました。
z/OS Connectパフォーマンス分析のモダナイズ
このWebセミナーでは、z/OS Connectデータの分析をモダナイズし、サーバーの管理、APIの増加の追跡、パフォーマンス・データの分析に関する洞察を得るのに役立つ概念を紹介します。
システムリソースの利用を促進するAPIワークロードを理解する
このブログは、システムのz/OS Connect APIアクティビティーを理解し、サービス・レベルとシステム・リソースの需要を管理するのに役立ちます。
次のステップ

製品調査を実施している場合でも、緊急サービスが必要な場合でも、またはIBM製品とサービスがどのように役立つかについて話し合いたい場合でも、IBMのエキスパートにご相談ください。

 デモの予約 ニュースレターに登録する
その他の参考情報 資料 サポート デモ一覧 IBM Z AIOps製品ポートフォリオ