APIは、z/OSリソースと外部の世界をつなぐインターフェースです。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用するパフォーマンス・アナリストはメインフレームAPI環境を管理および最適化し、システムに送信される要求をプロファイルして、重要な管理レポートとリソースを計画することができます。
需要の重要な要因、APIレートと応答時間、サービス・レベルなどの重要な情報にシームレスにアクセスできます。API、システム、サーバー、サービス、SoR、またはその他の利用可能な主要なメトリクスごとに、時間の経過に伴う呼び出しレートをレポートし、傾向分析を行います。
強力で直感的なGUI、リアルタイムの比較と編集、コンテキストに応じたドリルダウン機能と組み合わせた数千種類のそのまま使用できるレポートを使用して、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮します。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の作業効率を高めます。AIを力の最大限に活用して短い時間でも効率的に学習できるようにしながらコラボレーションを促進し、分析精度を高めます。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、組み込みの専門知識と人工知能を適用して、これらの洞察を自動的に抽出し、直感的なグラフィカル・インターフェースで提供します。これにより、時間のかかる手動でのコーディング作業が不要になり、領域における専門知識が大幅に向上し、z/OSインフラストラクチャーのこの新しい領域に関する学習にかかる時間が短縮されます。
ビジネスおよび技術管理では、ワークロードを意味のある観点から把握する必要があります。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSには、ビジネスとIT間の連携と計画の改善に役立つ、30,000種類を超える共有可能な事前構築済みレポート、カスタム・ダッシュボード、チャート、レポートが用意されています。
全体的なトランザクション・レートと応答時間を一度に表示すると、問題が発生した場合に問題領域を絞り込んだり、傾向分析のためにワークロードをプロファイルしたりするのに役立ちます。また、System of Record（SoR）で費やされた時間など、コンポーネントごとの応答時間の内訳を確認することもできます。必要に応じて詳細なデータを表示します。
多くのAPI呼び出しは単一のサービスを呼び出しますが、常にそうであるとは限りません。特定のAPIから呼び出されたサービスまで視覚的にドリルダウンすると、サービスまたはSoRレベルでの変更や問題を調査できます。通話量、応答時間、フィルターは、IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 内のどのレベルでも利用できます。
APIは、メインフレーム・リソースへのアクセス（プロバイダー）を提供したり、メインフレーム・アプリケーションがプラットフォーム外からデータをリクエスト（リクエスター）できるようにしたりできます。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用すると、両方のタイプの分析とレポートが直感的に行えます。報告される応答時間コンポーネントなどの違いがある場合、すべての主要なメトリクスが提供されます。
APIプロバイダー・アプリケーションを完全に理解するには、呼び出されるバックエンド・システムに関する知識が必要です。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用すると、サービスをSystem of Record（SoR）識別子とSoRリソースにマッピングして、特定のサービスによって呼び出された領域とトランザクションを識別できます。
メインフレーム・アプリケーションによってプラットフォーム外で実行されるAPI呼び出しを分析する場合、呼び出しを行ったユーザー、エンドポイント、ペイロード情報、呼び出し量、応答時間を把握する必要があります。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用すると、このすべてのデータが利用可能になり、ニーズに合わせて表形式またはグラフ形式でさらに多くのデータを表示できます。
高度なレポート・カスタマイズ機能により、プログラミングや複雑な手順なしで高速分析が可能になり、必要な関連データを表示できます。直感的なカスタマイズ・オプションにより、レポートの種類、要約レベル、フィルタリング、間隔比較を選択できます。
カスタマイズ可能なダッシュボードは、関心のあるメトリクスのコレクションを収集し、一目でわかるライブ・ビューで表示します。共有することで、コラボレーションが促進され、組織全体に共通の真実が提供されます。任意のレポートを展開し、ドリルダウン機能を使用して、必要なメトリクスをさらに分析できます。
クラウド・モデルを採用するメリットとして、迅速な導入（製品をローカルにインストールしてセットアップするためのリードタイムが不要）、最小限のセットアップ（SMFデータの送信のみ）、従業員への負荷の解放、現地に不足しているスキルを補完するIntelliMagicコンサルティング・サービスへのアクセスなどが挙げられます。
