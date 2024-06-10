全体的なトランザクション・レートと応答時間を一度に表示すると、問題が発生した場合に問題領域を絞り込んだり、傾向分析のためにワークロードをプロファイルしたりするのに役立ちます。また、System of Record（SoR）で費やされた時間など、コンポーネントごとの応答時間の内訳を確認することもできます。必要に応じて詳細なデータを表示します。