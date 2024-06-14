IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSでWebSphereのパフォーマンスを管理する

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用してWebSphere Application Server（WAS）のパフォーマンスと可用性を監視します。
送受信データ、GCPとzIIP、WebSphereトランザクションを示す3つの製品画面を組み合わせたインフォグラフィック

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用すると、パフォーマンス・アナリストはWebSphere Application Server環境をより効果的かつ効率的に管理および最適化できます。リスクを防止し、時間を節約し、環境を最適に構成できます。

 
メリット
リスクを積極的に分析し、予防する

数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みのヘルス分析情報にアクセスして、アプリケーションのヘルスとパフォーマンスに対するリスクを問題が発生する前に事前に特定します。AIによる異常検知により、統計的に重要な変化が強調表示され、問題解決にかかる時間が短縮されます。
時間を節約し、問題を迅速に解決する

強力で直感的なGUI、リアルタイムの比較と編集、コンテキストに応じたドリルダウン機能と組み合わせた数千種類のそのまま使用できるレポートを使用して、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮します。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
学習を促進し、専門知識を強化する

対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の作業効率を高めます。AIを力の最大限に活用して短い時間でも効率的に学習できるようにしながらコラボレーションを促進し、分析精度を高めます。

含まれる機能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS は、WebSphere Application Server for z/OSトランザクション・ログ・レコード（SMF 120サブタイプ9）をサポートしているため、トランザクションの応答時間とリソースの消費量を追跡できます。これらのレコードは、プロセッサーの消費量、転送されたバイト数、応答時間など、作業が実行される場所と作業の性質に関する詳細なトランザクション・レベルのメトリクスを提供します。

ビジネス・レベルのレポート セルごとのトランザクション・レート クラスター別のトランザクション・レート トランザクション速度と比較した応答時間 特定のURIに対する応答時間とトランザクション・レート

 

CPUの使用状況とzIIPの使用状況 日付ごとの比較 取引の概要 クラウド配信によるAIOps
参考情報 z/OS用IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、z/OSに関する深い専門知識を駆使して、何百もの洞察を自動的に生成し、z/OSインフラストラクチャーの運用に対する可視性を大幅に向上させます。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSに関する総経済効果（TEI）
リサーチとアドバイザリー・サービスを提供するForrester Consulting社は、リスク軽減、ハードウェア、生産性とコスト削減、パフォーマンス管理の向上という観点から、IBM Z Intellimagic Vision for z/OS が組織にもたらすメリットについて掘り下げたTotal Economic Impact（TEI）調査を実施しました。
WebSphere Application Serverにおける高いCPUおよびzIIPの使用率の問題を解決する
この動画では、WebSphereプロセッサーの使用状況を分析し、高いCPU 使用率を特定し、zIIPオフロードを最適化する方法を説明します。効率的な分析と共有のために、事前定義されたレポート、ドリルダウン、機能を調べます。
WebSphereトランザクションを監視する
SMF 120サブタイプ9レコードを使用したWebSphere Application Server（WAS）トランザクションの問題のトラブルシューティング方法について説明します。定義済みのレポートとドリルダウン機能を使用して、ワークロード・パターンを追跡し、容量計画を実行し、問題を特定できます。
WebSphere データボリュームを監視する
この動画では、SMF 120サブタイプ9レコードに基づくトランザクションレポートのトピックについて、特にリクエスト／応答ごとのデータ量の観点から説明します。
WebSphere for z/OS ワークロードを理解する
SMF 115およびSMF 116のレコード・タイプから洞察を抽出し、構成を最適化する方法をご覧ください。
次のステップ

製品調査を実施している場合でも、緊急サービスが必要な場合でも、またはIBM製品とサービスがどのように役立つかについて話し合いたい場合でも、IBMのエキスパートにご相談ください。

 デモの予約 ニュースレターに登録する
その他の参考情報 資料 サポート デモ一覧 IBM Z AIOps製品ポートフォリオ