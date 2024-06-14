直感的に使用できる組み込みの比較機能を使用して、計画された変更と計画外の変更の影響を把握します。この例では、各セルで送受信されるデータのMB数を、ある日と別の日で比較して示します。アプリケーションを変更し、D4セルのデータ転送量が減少すると予想される場合は、そのメリットを検証して定量化したり、調査したりできます。