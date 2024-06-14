IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用すると、パフォーマンス・アナリストはWebSphere Application Server環境をより効果的かつ効率的に管理および最適化できます。リスクを防止し、時間を節約し、環境を最適に構成できます。
数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みのヘルス分析情報にアクセスして、アプリケーションのヘルスとパフォーマンスに対するリスクを問題が発生する前に事前に特定します。AIによる異常検知により、統計的に重要な変化が強調表示され、問題解決にかかる時間が短縮されます。
強力で直感的なGUI、リアルタイムの比較と編集、コンテキストに応じたドリルダウン機能と組み合わせた数千種類のそのまま使用できるレポートを使用して、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮します。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の作業効率を高めます。AIを力の最大限に活用して短い時間でも効率的に学習できるようにしながらコラボレーションを促進し、分析精度を高めます。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS は、WebSphere Application Server for z/OSトランザクション・ログ・レコード（SMF 120サブタイプ9）をサポートしているため、トランザクションの応答時間とリソースの消費量を追跡できます。これらのレコードは、プロセッサーの消費量、転送されたバイト数、応答時間など、作業が実行される場所と作業の性質に関する詳細なトランザクション・レベルのメトリクスを提供します。
ビジネス管理者も技術管理者も、自分の作業負荷を意味のある言葉で把握する必要があり、一枚の写真は千の言葉に値します。さまざまなWebSphereアプリケーション・ワークロードのCPU消費量とトランザクション・レートのグラフとダッシュボードを経時的に共有し、ビジネスとIT間の連携と計画を促進します。
アプリケーションの一般的な動作を理解することで、問題につながる可能性のある変更が発生したときにそれを認識できるようになります。時間の経過に伴うワークロードのプロファイリングにより、変化が複数の日、週、または月にわたる典型的な傾向であるかどうかを判断するのに役立ちます。
シングル・クリックでドリルダウンできる機能を使用して、全体ビューから詳細な情報まで移動します。このグラフは、クラスター別に分類された同じ全体的なトランザクション・レートを表示する定義済みレポートです。事前定義されたチャートを使用して、ノード、サーバー、サーバント、トランザクション・クラス、リクエスト・タイプ、またはURIレベルの細分性まで表示できます。
全体的なトランザクション・レートと応答時間を一度に表示すると、問題が発生した場合に問題領域を絞り込んだり、傾向分析のためにワークロードをプロファイルしたりするのに役立ちます。また、黄色のスパイクで表示されるディスパッチまでの遅延時間などのコンポーネントごとの応答時間の内訳を確認することもできます。必要に応じて詳細なデータを表示します。
アプリケーションで問題が発生した場合、問題のトラブルシューティングにはそのアプリケーション固有のデータが必要になります。WebSphereでは、これはURIレベルのデータを意味します。このグラフは、WebSphere環境全体のデータからドリルダウンするために数回「クリック」した結果、ディスパッチ時間の遅延が最も多く発生した特定のURIを示しています。
特定のセルの汎用CPU時間とzIIP時間を表示すると、リソースの最適化作業と問題分析に貴重な洞察が得られ、情報に基づいた意思決定が容易になり、システム・パフォーマンスが向上します。zIIP対象であったCPに費やされた時間も表示されます。必要に応じて詳細なデータを表示します。
直感的に使用できる組み込みの比較機能を使用して、計画された変更と計画外の変更の影響を把握します。この例では、各セルで送受信されるデータのMB数を、ある日と別の日で比較して示します。アプリケーションを変更し、D4セルのデータ転送量が減少すると予想される場合は、そのメリットを検証して定量化したり、調査したりできます。
チャート表示から表形式表示に切り替えて、目の前のタスクに関連性の高い方法でデータを要約します。 トランザクション・クラス別の主要なトランザクション・メトリクスを含むこの定義済みのカスタマイズ可能なレポートには、CPU時間、トランザクション・レート、応答時間などの主要なメトリクスと詳細が表示されます。
クラウド・モデルを採用するメリットとして、迅速な導入（製品をローカルにインストールしてセットアップするためのリードタイムが不要）、最小限のセットアップ（SMFデータの送信のみ）、従業員への負荷の解放、現地に不足しているスキルを補完するIntelliMagicコンサルティング・サービスへのアクセスなどが挙げられます。
