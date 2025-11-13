他の種類の分析では、呼び出しごとのCPUや経過時間などのメトリクスに重点が置かれる場合があります。絶対数は少ないですが、このビューは、IMSから到着する作業に対するMQGET呼び出しごとのCPU時間が、他の種類の作業の約2倍であることを示しています。