IBM Z IntelliMagic Visionを使用して、MQのキュー・マネージャーとアクティビティーを管理します。
IBM Z IntelliMagic Visionを使用するパフォーマンス・アナリストは、z/OS MQの構成とアクティビティーをより効果的かつ効率的に管理および最適化し、キュー・マネージャーのヘルスを事前に評価できるようにします。
数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みのヘルス分析情報にアクセスして、アプリケーションのヘルスとパフォーマンスに対するリスクを問題が発生する前に事前に特定します。AIによる異常検知により、統計的に重要な変化が強調表示され、問題解決にかかる時間が短縮されます。
強力で直感的なGUI、リアルタイムの比較と編集、コンテキストに応じたドリルダウン機能と組み合わせた、すぐに使える何千ものレポートを使用して、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮します。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。
IBM Z IntelliMagic Visionは、分析に重点を置き、対話式のレポートを生成する効果的な方法を提供します。コンテキストに応じたドリルダウンを使用して、MQデータへの迅速かつ集中的なアクセスを容易にし、環境を管理、調整、最適化できます。
MQからの応答パフォーマンスはメモリー内のデータに依存するため、バッファー・プールの管理が重要です。IBM Z IntelliMagic Visionは、すべてのキュー・マネージャー内のすべてのバッファー・プールを自動的に評価して、調査対象の領域を特定し、赤、黄、緑で表示します。ドリルダウン機能により、さらなる分析が容易になります。
MQコマンドの種類別にリクエスト数を表示すると、ワークロードのベースラインを特定し、ワークロードの大幅な変化を示すのに役立ちます。このデータを可視化することで、キューにメッセージを追加（PUT）するリクエストの量、最もアクティビティーが多いキュー・マネージャー、時間帯のプロファイルなどを表示できます。
バッファー・プールの使用率を時系列で表示し、これらの値がディスクへの自動デステージングを促すしきい値に近づくタイミングを示すことができます。
パフォーマンスの高いMQロギング・インフラストラクチャーは、進行中のパフォーマンスに影響を与えずに復元とバックアウト（主に永続メッセージによって実行）をサポートするために不可欠です。ログ・マネージャーに関するメトリクスは、ログに記録されるデータの量を表示し、ログ処理のボトルネックを特定するために役立ちます。
MQアカウンティング・データは、さまざまなレベルでアクティビティーの詳細なメトリクスを提供します。これは、パフォーマンスの専門家がアプリケーションの問題を調査し、パフォーマンスを調整する際に極めて重要です。このキュー名別のコマンド・レートの例では、さまざまな種類のキューにわたる分布を示しています。
MQアカウンティング・データに含まれるもう1つの詳細レベルは、MQを呼び出す作業の種類（「接続タイプ」）です。この例では、MQ CPUの2つの主要なドライバーは、CICSとチャネル・イニシエーターからの作業です。
他の種類の分析では、呼び出しごとのCPUや経過時間などのメトリクスに重点が置かれる場合があります。絶対数は少ないですが、このビューは、IMSから到着する作業に対するMQGET呼び出しごとのCPU時間が、他の種類の作業の約2倍であることを示しています。
この例のように、レポートをカスタマイズして複数の変数を組み合わせて潜在的な相関関係を分析する機能は、分析に大いに役立ちます。静的レポートのカタログに依存する今日のソリューションの多くでは、この分析には新しいレポートを開発するためのコーディング作業が必要です。
膨大な量のMQアカウンティング・データがある場合でも、動的なナビゲーションとコンテキストに応じたドリルダウン機能により、特定のデータのサブセットに集中できます。 この例では、CICSから発生した作業をドリルダウンし、さらにCICSトランザクションID別にドリルダウンして、トランザクションによって「追加（PUT）」されるメッセージの長さをプロファイルします。
クラウド・モデルを採用するメリットとしては、迅速な実装（製品をローカルにインストールしてセットアップするためのリードタイムが不要）、最小限のセットアップ（SMFデータの送信のみ）、従業員にかかる負荷の軽減、ローカルのスキルを補完するIntelliMagicコンサルティング・サービスへのアクセスなどがあります。