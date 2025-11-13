IBM Z IntelliMagic Visionでz/OSのMQパフォーマンスを管理

IBM Z IntelliMagic Visionを使用して、MQのキュー・マネージャーとアクティビティーを管理します。
MQコマンド・データ、MQPUTデータ、バッファー・プールの正常性の関係を示すインフォグラフィック

 

IBM Z IntelliMagic Visionを使用するパフォーマンス・アナリストは、z/OS MQの構成とアクティビティーをより効果的かつ効率的に管理および最適化し、キュー・マネージャーのヘルスを事前に評価できるようにします。

 
効果と今後の展望
リスクを積極的に分析し、予防する

数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みのヘルス分析情報にアクセスして、アプリケーションのヘルスとパフォーマンスに対するリスクを問題が発生する前に事前に特定します。AIによる異常検知により、統計的に重要な変化が強調表示され、問題解決にかかる時間が短縮されます。
時間を節約して問題を迅速に解決

強力で直感的なGUI、リアルタイムの比較と編集、コンテキストに応じたドリルダウン機能と組み合わせた、すぐに使える何千ものレポートを使用して、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮します。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
学習の促進と専門知識の強化

対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。

機能

IBM Z IntelliMagic Visionは、分析に重点を置き、対話式のレポートを生成する効果的な方法を提供します。コンテキストに応じたドリルダウンを使用して、MQデータへの迅速かつ集中的なアクセスを容易にし、環境を管理、調整、最適化できます。

キュー・マネージャーの自動健全性評価 キュー・マネージャーのワークロードのプロファイル バッファー・プールの使用状況 MQロギング・インフラストラクチャー キュー名別にアクティビティーを表示

 

ワークロード・ドライバー別のCPU MQ呼び出しごとのCPU 複数のメトリクスの比較と相関 CICSトランザクション別のメッセージ長プロファイルの切り分け クラウド配信によるAIOps
参考情報
システム・パフォーマンスのダッシュボード分析を表示し、CPU使用率、バッチ作業、バッファー・プールのパフォーマンスなど、メトリクス間の相関関係を明らかにします。
SMFデータ洞察によるMQの性能の最適化
データ量やツールの分離などの課題に対処しながら、MQ統計（SMF 115）および会計（SMF 116）データの分析を強化し、MQの洞察の可能性を最大限に解き放つためのベスト・プラクティスを学びましょう。
SMF 115 MQ統計データから洞察を導出
MQの性能を最適化するために、SMF 115/116データを分析し、バッファー・プールを監視し、IBM Z IntelliMagic Visionを使用してプロアクティブなインサイトを得る。
最新のアプローチにより、MQ SMFデータから得られる価値を高めます
MQ SMFデータ分析をモダナイズし、洞察を向上させます。MQ統計および会計データへの直感的なインターフェースと動的なドリルダウンにより、評価された正常性評価と対話式の分析による問題解決を強化します。
zHyperWriteを使用しMQロギングの性能を向上
zHyperWriteは、ミラーリングを高速化し、応答時間を半分にすることでMQロギング性能を向上させ、大規模なMQ環境において54％の改善を実現します。
次のステップ

製品についての調査、緊急サービス、お客様に最適なIBM製品とサービスについてのご相談など、IBMのエキスパートまでお気軽にお問い合わせください。

  1. デモの予約
  2. ニュースレターの登録