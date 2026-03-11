IBM Z IntelliMagic Visionは、WebSphere Liberty for z/OS要求ログ・レコード（SMF 120サブタイプ11）に対応しているため、要求の応答時間とリソースの消費量を追跡できます。これらのレコードは、プロセッサーの消費量、返送バイト数、応答時間など、作業が実行される場所や作業の性質に関する詳細な要求レベルのメトリクスを提供します。

このHTTP要求データは性能に関する豊富な洞察源となり得ますが、データ量が膨大なため、従来のアプローチでは分析が困難になる場合があります。動的ナビゲーションとコンテキストに応じたドリルダウンにより、アナリストは分析に集中して、このデータから大きな価値を引き出せます。また、タイミングやアクティビティーのメトリクスから洞察を特定し、Libertyワークロードの性能と効率を最適化できます。