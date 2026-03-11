IBM Z IntelliMagic Visionを使用してz/OS上のLiberty要求を監視し、プロファイルする
需要の重要な要因、CPU量、要求量などの重要な情報にアクセスできます。要求をプロファイルし、エンドツーエンドのz/OS環境全体を統合ビューで表示してLiberty環境を簡単にナビゲートできます。
強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。
IBM Z IntelliMagic Visionは、WebSphere Liberty for z/OS要求ログ・レコード（SMF 120サブタイプ11）に対応しているため、要求の応答時間とリソースの消費量を追跡できます。これらのレコードは、プロセッサーの消費量、返送バイト数、応答時間など、作業が実行される場所や作業の性質に関する詳細な要求レベルのメトリクスを提供します。
このHTTP要求データは性能に関する豊富な洞察源となり得ますが、データ量が膨大なため、従来のアプローチでは分析が困難になる場合があります。動的ナビゲーションとコンテキストに応じたドリルダウンにより、アナリストは分析に集中して、このデータから大きな価値を引き出せます。また、タイミングやアクティビティーのメトリクスから洞察を特定し、Libertyワークロードの性能と効率を最適化できます。
Libertyデータへのリアルタイムでコンテキストに応じたドリルダウンにより、問題の特定と解決が加速され、カスタム・レポートのコーディングが不要になります。この例では、特定のURIに対するドリルダウン分析により、応答時間の急増が要求率や消費されたCPU消費時間とは無関係であることを示しています。
ライブ・インターフェース・レポートは、インタラクティブなダイアログを通じて簡単にカスタマイズでき、必要なデータを希望の形で表示できます。この例では、サーバーのジョブ名別のGCPおよびzIIPの使用率をサンプル表示した、レポート編集インターフェースを表示しています。カスタマイズ可能な変数には、レポートの可視化タイプやデータ・ソース、変数、条件、x軸およびy軸の値などさまざまな項目が含まれます。
アプリケーションの通常の動作を把握することで、問題につながる可能性のある変化を早期に認識できます。長期にわたってワークロードをプロファイリングすることで、その変化が数日、数週間、あるいは数か月にわたる典型的な傾向であるかどうかを判断できます。また、事前定義されたグラフや表を使用して、システム、サーバー、トランザクション・クラス、ユーザー、URIレベルの粒度で集計された要求データを表示できます。
全体的な要求率と応答時間を同一ビューで表示することで、問題発生時の問題範囲を絞り込むことができます。また、傾向分析のためにワークロードをプロファイリングすることも可能です。さらに、応答時間のうちCPU時間が占める割合も確認できます。データは、必要に応じて最適な粒度で表示できます。
汎用CPU（GCP）時間とzIIPの消費時間を表示することで、リソース最適化の取り組みや問題分析に役立つ貴重な洞察が得られ、情報に基づいた意思決定を促進し、システムの性能の向上につながります。WLMトランザクション・クラスが定義されている場合、要求が他のサブシステム（Db2など）のリソースを呼び出す際に、エンクレーブのGCP時間とzIIP時間も確認できます。必要な粒度でデータを表示できます。
グラフビューから表形式ビューに切り替えることで、当面のタスクに最適な形でデータを把握できます。URI別の主要なトランザクション・メトリクスを含む、この事前定義かつカスタマイズ可能なレポートでは、CPU時間、トランザクション率、応答時間などの主要なメトリクスを確認できます。また、エンクレーブ応答時間比率などの詳細表示も含まれており、WLM目標が達成されているかどうかの確認に役立ちます。
変化検知用の事前定義レポートにより、要求率、応答時間、CPU消費量などの主要メトリクスに統計的に有意な変化が生じた際に、それを認識することができます。ドリルダウンにより、変化に至るまでの使用パターンを確認できます。以下のレポートは、URIレベルでの変化を示していますが、システム、サーバー、トランザクション・クラス、およびユーザーの粒度レベルに対応したレポートも含まれています。
製品についての調査、緊急サービス、お客様に最適なIBM製品とサービスについてのご相談など、IBMのエキスパートまでお気軽にお問い合わせください。