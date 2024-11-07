IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、IMS Performance Analyzer（IMS PA）の概要（「トランザクション・インデックス」）レコード（レコード・タイプx「CA01」）またはBMC AMI Ops Monitor for IMSトランザクション・ログ・レコード（レコード・タイプx'FA'）で収集されたIMSトランザクション・メトリクスをサポートします。このトランザクション・データは性能の洞察についての豊富な情報源となる可能性がありますが、情報量が原因で従来のアプローチでは分析が困難になる場合があります。動的ナビゲーションとコンテキストに応じたドリルダウンにより、アナリストは分析に集中してこのデータから大きな価値を引き出し、タイミングとアクティビティーのメトリクスから洞察を特定して、IMSトランザクション・ワークロードの性能と効率を最適化することができます。