IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、 IMS PAおよびFAトランザクションのワークロードを明確に可視化し、性能アナリストがそのワークロードを効果的に管理および最適化できるようにします。
需要の重要な要因やCPU、トランザクション量といった重要な情報にアクセスできます。要求をプロファイルし、エンドツーエンドのz/OS環境全体を統合ビューで表示してIMS環境を簡単にナビゲートできます。
強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、IMS Performance Analyzer（IMS PA）の概要（「トランザクション・インデックス」）レコード（レコード・タイプx「CA01」）またはBMC AMI Ops Monitor for IMSトランザクション・ログ・レコード（レコード・タイプx'FA'）で収集されたIMSトランザクション・メトリクスをサポートします。このトランザクション・データは性能の洞察についての豊富な情報源となる可能性がありますが、情報量が原因で従来のアプローチでは分析が困難になる場合があります。動的ナビゲーションとコンテキストに応じたドリルダウンにより、アナリストは分析に集中してこのデータから大きな価値を引き出し、タイミングとアクティビティーのメトリクスから洞察を特定して、IMSトランザクション・ワークロードの性能と効率を最適化することができます。
IMSデータへのコンテキストに応じたライブ・ドリルダウンにより、問題の特定と解決が加速され、カスタム・レポート・コーディングが不要になります。この例では、「地域タイプ」ごとのドリルダウン分析により、ほとんどすべてのCICS DBCTL作業が6つのIMSサブシステムのいずれかで実行されていることが識別できます。
事前構築された何百ものIMSレポートとGUIによる簡単なレポートのカスタマイズにより、不均衡や設定ミスをこれまでになく簡単に特定することができます。この例では、IMS IDごとのCPUを示す最上位ビューにより、IMSサブシステム間におけるワークロードの不均衡が識別できます。
ライブのインターフェース・レポートは、インタラクティブなダイアログを通じて簡単にカスタマイズでき、見たいデータをお好みの方法で表示できます。この例は、プログラム名ごとのCPU使用率をサンプル表示したレポート編集インターフェースを示しています。カスタマイズ可能な変数には、レポートの可視化タイプやデータ・ソース、変数、条件、x軸およびy軸の値など、さまざまなものがあります。
IBM Z IntelliMagic Visionは、主要なIMSメトリクスすべてに関して事前構築された詳細なライブ・インターフェース・レポートだけでなく、トランザクションごとのデータベース呼び出しアクティビティーなど、他にも数えきれないほどのIMSメトリクスを提供します。この例は、上位トランザクションの呼び出しカテゴリーごとの概要レベルを示しています。
カスタム・ダッシュボードを使用すると、任意の数のライブ・レポートを収集して統合ビューにグループ化し、独自の分析要件に対応できます。トランザクション・クラスへのトランザクション・コードの割り当てを表示するこの特定のダッシュボードは、多くの異なるトランザクション・コードにクラス0が使用されていること、そして複数の大量トランザクションがそれぞれ異なるトランザクション・クラスに割り当てられていることを示しています。
エンドツーエンドのz/OSインフラストラクチャー全体に対応する単一の共有インターフェースを利用することで、チーム間のコラボレーションを改善し、問題解決を迅速化できます。この例は、「相関名」または「プラン名」に焦点を絞ったIMS BMPおよびMPRによって実行される作業に関する、Db2内のCPUおよび経過時間アクティビティーを表示するカスタム・ダッシュボードを示しています。
CPUを消費する上位トランザクションを示すこの最上位ビューは注意喚起に重要であり、より詳細な分析を行うための一般的な足がかりとなります。
応答時間の遅延はサービス問題を直ちに引き起こす可能性があるため、大量のトランザクションを認識することが重要です。これもより詳細な分析を行うための一般的な足がかりとなります。
効率を最適化するには、大量のトランザクションでトランザクションあたりのCPUが大幅に増加していることをすぐに認識することが重要です。
タイミング・コンポーネントの高レベルのビューをトランザクション・コードごとに統合し、関心のあるビューを選択することで、さらに詳細なレベルで調べることができるようになります（このレベルはデータのインプット・ソースによって異なります）。
IMSトランザクション・データには、データベース呼び出しのビューなど、多くのアクティビティー・メトリクスも含まれています。これは、選択したトランザクションについて、特定のDL/Iデータベース呼び出しタイプごとに表示したものです。
クラウド・モデルを採用するメリットとしては、迅速な実装（製品をローカルにインストールしてセットアップするためのリードタイムが不要）、最小限のセットアップ（SMFデータの送信のみ）、従業員にかかる負荷の軽減、ローカルのスキルを補完するIntelliMagicコンサルティング・サービスへのアクセスなどがあります。
製品についての調査、緊急サービス、お客様に最適なIBM製品とサービスについてのご相談など、IBMのエキスパートまでお気軽にお問い合わせください。