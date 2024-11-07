IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSでIMSの性能を管理

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSでIMSトランザクションと性能を監視し、プロファイルします
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、 IMS PAおよびFAトランザクションのワークロードを明確に可視化し、性能アナリストがそのワークロードを効果的に管理および最適化できるようにします。
メリット
環境とプロファイルに関する要求の最適化

需要の重要な要因やCPU、トランザクション量といった重要な情報にアクセスできます。要求をプロファイルし、エンドツーエンドのz/OS環境全体を統合ビューで表示してIMS環境を簡単にナビゲートできます。
時間を節約して問題を迅速に解決

強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
学習の促進と専門知識の強化

対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。

主な機能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、IMS Performance Analyzer（IMS PA）の概要（「トランザクション・インデックス」）レコード（レコード・タイプx「CA01」）またはBMC AMI Ops Monitor for IMSトランザクション・ログ・レコード（レコード・タイプx'FA'）で収集されたIMSトランザクション・メトリクスをサポートします。このトランザクション・データは性能の洞察についての豊富な情報源となる可能性がありますが、情報量が原因で従来のアプローチでは分析が困難になる場合があります。動的ナビゲーションとコンテキストに応じたドリルダウンにより、アナリストは分析に集中してこのデータから大きな価値を引き出し、タイミングとアクティビティーのメトリクスから洞察を特定して、IMSトランザクション・ワークロードの性能と効率を最適化することができます。

ライブ・データへの簡単なドリルダウン サブシステム間の不均衡を特定 シームレスなレポートのカスタマイズ 事前構築済みの何千ものレポート カスタム・ダッシュボードの作成と共有 z/OS全体を一元的に可視化
CPUごとの上位トランザクション トランザクション量ごとの上位トランザクション トランザクションあたりのCPUを表すビュー トランザクション・コードごとのタイミング・コンポーネント IMSアクティビティーのメトリクスを表示 クラウド配信によるAIOps
参考情報 Total Economic Impact Of IBM Z IntelliMagic Vision For z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、z/OSの深い専門知識を駆使して、何百もの洞察を自動的に生成し、z/OSインフラストラクチャーの運用の可視性を大幅に向上させます。
IMS Transaction Performance Managementの最適化
IMSトランザクションのパフォーマンス管理における最新の進歩について取り上げるこのWebセミナーをご覧いただくと、進化し続けるIMS分析環境で一歩先んじることができます。
