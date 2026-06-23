IBM Z Cyber Vault

IBM Z®向けインテリジェントなサイバー・レジリエンス
ミッションクリティカルなビジネス・システムを保護しましょう
IBM Z Cyber Vaultは、現代の脅威シナリオに対応するために構築されたインテリジェントなサイバー・レジリエンス・フレームワークを提供することで、企業が最もクリティカルなビジネス・システムを保護できるよう支援します。ポリシーに基づいた不変のバックアップ、自動検証、統合された脅威検知機能により、サイバー・イベントの早期発見と、クリーンで信頼できる復旧ポイントの維持が可能になります。AI支援による保護と孤立復旧・迅速復旧機能を組み合わせることで、組織はデータ侵害やサイバー攻撃の影響を最小限に抑えつつ、重要なオペレーションを稼働させ続けることができます。
不変のエアギャップされたコピーと、本番環境に影響を与える前に破損を検知するプロアクティブな検証によってビジネスを保護します。クリーンで信頼できるリカバリー・ポイントを実現するように設計されています。
ダウンタイムを最小限に抑え、サイバー・インシデントが発生してもオペレーションを維持します。本番環境に影響を与えずにシステムを迅速に復元するために構築されたフォレンジック分析と、外科的または完全な復旧オプションによって有効化されます。
本番環境で実行されるAI統合型脅威検知により、サイバー・イベントを早期に特定し、ポリシーに基づいた保護対策をトリガーします。より迅速な封じ込めを可能にし、クリーンな復旧ポイントを維持し、事後対応型から事前対応型への復旧に移行するように設計されています。
現代のサイバー・リカバリーのニーズに合わせて設計
分離されたIBM Z環境で、インフラストラクチャー、データ構造、アプリケーション・コンテンツ全体にわたる復旧ポイントを検証します。GDPS LCP ManagerおよびDS8000セーフガード・コピーを使用して、復旧前において、クリーンでアプリケーション一貫性を保ったコピーを確保します。
根本原因の調査と対象を絞った復元のために分離されたレプリカを起動します。自動化されたGDPSスクリプトと変更不可能なセーフガード・コピーを使用して、特定のデータセットの外科的復旧または完全なロールバックを実行します。
物理的または論理的に分離された本番環境のレプリカを作成して、安全なペネトレーション・テストやレッドチームでの演習を行います。IBM Zパーティション分離（EAL5規格）とネットワーク・セグメンテーションを活用して、本番システムへの影響を回避します。
実用性を考慮して構築
不変のセーフガード・コピーと自動検証機能により、コア・バンキング・システムや決済システムを保護します。隔離されたIBM Z環境内でデータの破損を調査し、Db2テーブルのピンポイントな復旧や完全なロールバックを実行することで、コンプライアンス要件を満たしつつ、ダウンタイムを最小限に抑えます。
エアギャップされたレプリカと多段階検証により、市民サービスとミッションクリティカルなワークロードを保護します。法医学分析を本番環境外で実行し、GDPSのオートメーションとオフライン・テープ・エアギャップを使用して、影響を受けたデータセットのみ、または環境全体を復元します。
製品リソースハブ
IBM Z Cyber Vaultの不変の特定時点バックアップを支えるセーフガード・コピー・テクノロジーを提供します。ボリュームごとに最大500個のクラッシュ耐性のあるコピーを作成でき、エアギャップ復旧の基盤となります。
キャプチャ、検証、復旧のワークフローなど、Cyber Vaultのオペレーションを統括します。GDPS LCP Managerは法医学分析および外科的または壊滅的な回復手順を自動化します。
Vault向けの重要な戦略的ソフトウェア製品であり、セーフガード・コピーのヘルスチェックを支援するだけでなく、法医学分析や精密なデータ復旧に必要なすべての情報とツールも提供します。
企業全体のセキュリティー体制を強化することを目的として設計されたAIソフトウェア・ツールであるIBM TDzは、デジタル・オペレーション・レジリエンス法（DORA）などの新たな規制への対応を支援することができます。