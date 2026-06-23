IBM Z Cyber Vault

IBM Z Cyber Vaultは、現代の脅威シナリオに対応するために構築されたインテリジェントなサイバー・レジリエンス・フレームワークを提供することで、企業が最もクリティカルなビジネス・システムを保護できるよう支援します。ポリシーに基づいた不変のバックアップ、自動検証、統合された脅威検知機能により、サイバー・イベントの早期発見と、クリーンで信頼できる復旧ポイントの維持が可能になります。AI支援による保護と孤立復旧・迅速復旧機能を組み合わせることで、組織はデータ侵害やサイバー攻撃の影響を最小限に抑えつつ、重要なオペレーションを稼働させ続けることができます。