IBM® webMethods統合Flow Pilot

Flow Pilotは、統合チームがすでに使用しているワークフローにAI支援開発を導入し、チームがwebMethods Flow Servicesをより迅速に構築および保守できるようにします。

IBM® BobやClaude、その他の企業向けAIアシスタントを活用し、組織のストラテジー、セキュリティー、ガバナンスのポリシーに適合したものを使用します。単一のベンダー・ネイティブなエクスペリエンスに縛られることはありません。