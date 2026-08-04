IBM® webMethods統合Flow Pilot

ガバナンスを犠牲にすることなく、AI支援の統合開発を大規模に実現

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青、白、黄色の丸いブロックを積み重ねられ、リボンのようなパスで接続された抽象的な3Dイラスト

概要

信頼できるAIとの統合を構築する

Flow Pilotは、統合チームがすでに使用しているワークフローにAI支援開発を導入し、チームがwebMethods Flow Servicesをより迅速に構築および保守できるようにします。

IBM® BobやClaude、その他の企業向けAIアシスタントを活用し、組織のストラテジー、セキュリティー、ガバナンスのポリシーに適合したものを使用します。単一のベンダー・ネイティブなエクスペリエンスに縛られることはありません。

主な機能

AI搭載のガバナンスに基づく統合サービスの提供

IBM® BobやClaude、組織のAIストラテジー、セキュリティー、ガバナンスのポリシーに沿ったその他の企業向けAIアシスタントと連携します。

IBM® webMethods Flow Pilotを使用したAIストラテジー、セキュリティー、ガバナンスを表すイラスト

自然言語プロンプトを使用してwebMethods Flow Servicesを作成および改善し、開発者が統合意図から実装まで迅速に移行できるようにします。

webMethods Flow Servicesを示したイラスト

Flow Scriptを使用すると、統合ロジックがより読みやすく、バージョン管理に適したものになり、レビュー、比較、保守が容易になります。

Flow Scriptとの統合ロジックを表す、細線で接続された積み重ねられたモジュール式ブロックのネットワーク

命名、ロギング、エラー処理、再利用可能なパターン・ガイダンスを開発ワークフローの早い段階に埋め込むことで、チーム間の一貫性を向上させます。

Flow Pilotを使用した標準アプリケーションを表す青いイラスト

統合ロジックから直接ドキュメンテーション、パラメーターの説明、フロー図、テスト・シナリオを作成して、手作業の負担を軽減します。

3Dの立方体で作られた、抽象的で未来的なイノベーション・ビジネス・テクノロジーの背景。3Dレンダリング

ユースケース

統合の需要を成果に変える

統合のバックログをより迅速に把握

使い慣れた開発ワークフローでAI支援オーサリングを使用することで、開発者がFlow Serviceをより迅速に作成および改善できるように支援します。
長期にわたるwebMethods資産をモダナイズ

現在の統合Serverへの投資を中断することなく、既存のFlow Serviceの構築および保守の方法を改善します。
COE全体で開発を標準化

アーキテクトとCOEリーダーが、チーム、プロジェクト、および再利用可能な統合パターン全体で、一貫した開発手法を推進できるよう支援します。
ドキュメンテーションとテストの負債を削減

ドキュメンテーションと資産を実際の統合に近づけることで、手作業を減らし、陳腐化したサポート・マテリアルを削減します。
AIを活用した開発を安全に拡大する

Flow Serviceの開発全体にわたってレビュー慣行、標準、管理体制を維持しつつ、AIを統合デリバリーに導入します。
次のステップ

自然言語による統合開発を加速します。

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