IBM® webMethods統合Flow Pilot

ガバナンスを犠牲にすることなく、AI支援の統合開発を大規模に実現
信頼できるAIとの統合を構築する
Flow Pilotは、統合チームがすでに使用しているワークフローにAI支援開発を導入し、チームがwebMethods Flow Servicesをより迅速に構築および保守できるようにします。
IBM® BobやClaude、その他の企業向けAIアシスタントを活用し、組織のストラテジー、セキュリティー、ガバナンスのポリシーに適合したものを使用します。単一のベンダー・ネイティブなエクスペリエンスに縛られることはありません。
AI搭載のガバナンスに基づく統合サービスの提供
IBM® BobやClaude、組織のAIストラテジー、セキュリティー、ガバナンスのポリシーに沿ったその他の企業向けAIアシスタントと連携します。
自然言語プロンプトを使用してwebMethods Flow Servicesを作成および改善し、開発者が統合意図から実装まで迅速に移行できるようにします。
Flow Scriptを使用すると、統合ロジックがより読みやすく、バージョン管理に適したものになり、レビュー、比較、保守が容易になります。
命名、ロギング、エラー処理、再利用可能なパターン・ガイダンスを開発ワークフローの早い段階に埋め込むことで、チーム間の一貫性を向上させます。
統合ロジックから直接ドキュメンテーション、パラメーターの説明、フロー図、テスト・シナリオを作成して、手作業の負担を軽減します。
統合の需要を成果に変える
使い慣れた開発ワークフローでAI支援オーサリングを使用することで、開発者がFlow Serviceをより迅速に作成および改善できるように支援します。
現在の統合Serverへの投資を中断することなく、既存のFlow Serviceの構築および保守の方法を改善します。
アーキテクトとCOEリーダーが、チーム、プロジェクト、および再利用可能な統合パターン全体で、一貫した開発手法を推進できるよう支援します。
ドキュメンテーションと資産を実際の統合に近づけることで、手作業を減らし、陳腐化したサポート・マテリアルを削減します。
Flow Serviceの開発全体にわたってレビュー慣行、標準、管理体制を維持しつつ、AIを統合デリバリーに導入します。