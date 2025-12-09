サプライチェーン・システムを統合して、リアルタイムの可視化、正確な在庫、迅速な注文処理を実現します。
今日のサプライチェーンは、パートナーやチャネルの複雑なネットワーク全体で運営されています。しかし、多くの場合、在庫、調達、フルフィルメントのデータはサイロ内に存在しています。その結果、非効率性、遅延、機会の逸失が起こります。統合されたリアルタイム・オペレーションにより、これらの課題が競争上の優位性に変わります。
IBM webMethods Hybrid Integrationは、ERP、WMS、eコマース、POS、サプライヤー・ポータルにまたがるサプライチェーン・システム間のデータ交換を接続し、自動化します。IBM webMethods Hybrid Integrationは、すべての場所にわたる製品、在庫、注文データを統合します。AIを活用したワークフローとイベント主導の自動化により、在庫レベルを動的に監視、調整、補充できるため、無駄が削減され、一貫した顧客体験が保証されます。
IBM webMethods Hybrid Integrationは、販売、倉庫、ERPシステム全体での統合データ・アクセスを通じて、在庫の正確性とエンド・ツー・エンドの可視性を実現します。主要な倉庫、物流、ERPプラットフォーム用の事前構築済みコネクターが統合を加速し、イベント駆動型アーキテクチャーにより、在庫レベルが変更されるたびに即時の更新が可能になります。
柔軟性を考慮して設計されたハイブリッド・デプロイメント・モデルは、オンプレミスの小売システムをクラウド・プラットフォームに安全に接続し、サプライチェーン全体で常時稼働の応答性、俊敏性、リアルタイムの意思決定を可能にします。
拠点間の手作業による在庫チェックや不一致を排除します。
在庫管理を自動化し、在庫切れの状況を減らします。
顧客の需要に応えながら、無駄のない在庫を維持します。
オンラインとオフラインのチャネル全体で製品の可用性を保証します。