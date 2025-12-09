今日のサプライチェーンは、パートナーやチャネルの複雑なネットワーク全体で運営されています。しかし、多くの場合、在庫、調達、フルフィルメントのデータはサイロ内に存在しています。その結果、非効率性、遅延、機会の逸失が起こります。統合されたリアルタイム・オペレーションにより、これらの課題が競争上の優位性に変わります。

IBM webMethods Hybrid Integrationは、ERP、WMS、eコマース、POS、サプライヤー・ポータルにまたがるサプライチェーン・システム間のデータ交換を接続し、自動化します。IBM webMethods Hybrid Integrationは、すべての場所にわたる製品、在庫、注文データを統合します。AIを活用したワークフローとイベント主導の自動化により、在庫レベルを動的に監視、調整、補充できるため、無駄が削減され、一貫した顧客体験が保証されます。