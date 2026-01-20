コネクテッド・セールスでより迅速に取引を実現

販売システムを接続してデータを同期し、見積と承認を自動化し、チームに販売サイクル全体にわたるリアルタイムの洞察を提供します

無料評価版を試す デモの予約
オフィス環境で握手を交わす2人の同僚

分散したデータは取引を遅らせ、非効率性を生み出します

営業チームはCRM、見積ツール、契約システム、パートナー・ポータル、order managementプラットフォームに依存していますが、これらのシステムが同期していることはほとんどありません。担当者はツールを切り替えるために時間がかかります。Forecastingの信頼性が低下します。オペレーションは、販売サイクル全体にわたってデータの正確性を維持するのに苦労しています。手作業による引き継ぎでは、提案、承認、注文の履行が遅れます。

IBM® webMethods® Hybrid Integrationは、販売エコシステム全体を接続し、CRM、CPQ、ERP、顧客システム全体でリアルタイムのデータ・フローを実現します。IBM webMethods Hybrid Integrationは、ガバナンスとAPIセキュリティーを組み込んでおり、販売プロセス全体にわたってデータ品質と監査に対するレディネスを確保します。
Salesforceロゴ
Microsoft Dynamics統合アプリのアイコン
SAP社のロゴ
Zendesk統合アイコン

可視性とスピードで営業プロセスを拡張

取引速度の向上

CRM、CPQ、ERP全体で提案書作成、承認、注文同期を自動化し、販売サイクルを短縮します。
予測精度の向上

販売ツール全体で一元化されたリアルタイム・データをストリーミングすることで、信頼性の高いパイプラインの洞察と販売計画を実現します。
販売担当者の生産性を向上

接続されたワークフローにより、システムの整合性を自動的に維持し、手動による更新やツールの切り替えを排除します。
顧客体験を向上させます

見積からフルフィルメントまで、あらゆる接点でクリーンで一貫性のある顧客データと製品データを確保します。

お客様事例

Komatsu社ロゴ
Carnivalのロゴ

株式会社小松製作所

当社のクライアントがSalesforceなどのエンタープライズ・システムをどのように統合し、接続された組織を実現しているかをご覧ください。

Komatsuのお客様事例を読む

Carnival Cruise Line社

顧客第一のAPI主導の統合により、Carnival Cruise Lineがショッピングと予約をシームレスな販売エクスペリエンスに変える方法をご覧ください。

Carnivalのお客様事例を読む
次のステップ

IBM webMethods Hybrid Integrationが、SalesOpsの販売の効率化、精度の向上、販売効率の向上にどのように役立っているかをご覧ください。今すぐ無料評価版を試すか、ライブ・デモをご予約ください。

 無料評価版を試す デモの予約