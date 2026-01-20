営業チームはCRM、見積ツール、契約システム、パートナー・ポータル、order managementプラットフォームに依存していますが、これらのシステムが同期していることはほとんどありません。担当者はツールを切り替えるために時間がかかります。Forecastingの信頼性が低下します。オペレーションは、販売サイクル全体にわたってデータの正確性を維持するのに苦労しています。手作業による引き継ぎでは、提案、承認、注文の履行が遅れます。

IBM® webMethods® Hybrid Integrationは、販売エコシステム全体を接続し、CRM、CPQ、ERP、顧客システム全体でリアルタイムのデータ・フローを実現します。IBM webMethods Hybrid Integrationは、ガバナンスとAPIセキュリティーを組み込んでおり、販売プロセス全体にわたってデータ品質と監査に対するレディネスを確保します。