販売システムを接続してデータを同期し、見積と承認を自動化し、チームに販売サイクル全体にわたるリアルタイムの洞察を提供します
営業チームはCRM、見積ツール、契約システム、パートナー・ポータル、order managementプラットフォームに依存していますが、これらのシステムが同期していることはほとんどありません。担当者はツールを切り替えるために時間がかかります。Forecastingの信頼性が低下します。オペレーションは、販売サイクル全体にわたってデータの正確性を維持するのに苦労しています。手作業による引き継ぎでは、提案、承認、注文の履行が遅れます。
IBM® webMethods® Hybrid Integrationは、販売エコシステム全体を接続し、CRM、CPQ、ERP、顧客システム全体でリアルタイムのデータ・フローを実現します。IBM webMethods Hybrid Integrationは、ガバナンスとAPIセキュリティーを組み込んでおり、販売プロセス全体にわたってデータ品質と監査に対するレディネスを確保します。
CRM、CPQ、ERP全体で提案書作成、承認、注文同期を自動化し、販売サイクルを短縮します。
販売ツール全体で一元化されたリアルタイム・データをストリーミングすることで、信頼性の高いパイプラインの洞察と販売計画を実現します。
接続されたワークフローにより、システムの整合性を自動的に維持し、手動による更新やツールの切り替えを排除します。
見積からフルフィルメントまで、あらゆる接点でクリーンで一貫性のある顧客データと製品データを確保します。
当社のクライアントがSalesforceなどのエンタープライズ・システムをどのように統合し、接続された組織を実現しているかをご覧ください。
顧客第一のAPI主導の統合により、Carnival Cruise Lineがショッピングと予約をシームレスな販売エクスペリエンスに変える方法をご覧ください。