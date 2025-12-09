現代のマーケティング・チームは動きが速いですが、接続されていないシステムでは速度が遅くなります。CRM、分析、オートメーション、コラボレーションなど何十ものプラットフォームに依存していますが、相互に対話することはほとんどありません。手作業によるデータ転送ではリードのルーティングと配信が遅れ、ITバックログによってキャンペーンの開始が遅れます。その結果、チームはマーケティング業務のリアルタイムの可視性、速度、制御を獲得することに苦労しています。

IBM webMethods Hybrid Integrationは、すべてのマーケティング・システムを1つの統一された統合バックボーンの下にまとめます。ローコード設計ツール、広範な事前構築済みコネクター、リアルタイムのデータ・フローにより、MarketingOpsチームはより迅速にローンチし、よりスマートに自動化し、独立して運用することができます。 ITガバナンスやセキュリティーを損なうことなく、迅速に実現します。