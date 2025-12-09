Salesforce、Marketo、Snowflake、HubSpotなどを接続してスタックを統合し、キャンペーンを自動化します
現代のマーケティング・チームは動きが速いですが、接続されていないシステムでは速度が遅くなります。CRM、分析、オートメーション、コラボレーションなど何十ものプラットフォームに依存していますが、相互に対話することはほとんどありません。手作業によるデータ転送ではリードのルーティングと配信が遅れ、ITバックログによってキャンペーンの開始が遅れます。その結果、チームはマーケティング業務のリアルタイムの可視性、速度、制御を獲得することに苦労しています。
IBM webMethods Hybrid Integrationは、すべてのマーケティング・システムを1つの統一された統合バックボーンの下にまとめます。ローコード設計ツール、広範な事前構築済みコネクター、リアルタイムのデータ・フローにより、MarketingOpsチームはより迅速にローンチし、よりスマートに自動化し、独立して運用することができます。 ITガバナンスやセキュリティーを損なうことなく、迅速に実現します。
リアルタイム・データをストリーミングして、リードを即座にルーティングし、キャンペーンを開始し、プロファイルを充実させることで、リード実現までの時間を短縮し、コンバージョン率を向上させます。単一のダッシュボードからあらゆる統合、性能・メトリクス、セキュリティー・イベントを監視し、マーケティングをフルスピードで実行し続けます。
CRM、ABM、分析、クリエイティブ・ツールを連携するワークフローを自動化します。
直感的なローコード統合により、ITへの依存を軽減します。
マーケティング、販売、分析データを同期して、エンゲージメントとROIを即座に追跡します。
接続されているすべてのシステム全体でコンプライアンスと可視性を確保します。