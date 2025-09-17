エンジニアなどの技術職をはじめ、幅広い業種・職種の人材採用に特化したソリューション。求人URLから要件を抽出し、候補者の発掘とスコアリング、情報収集とリスト作成までAIエージェントが行います。これまで1週間かかっていた業務が数十分で処理できるようになったケースもあり、採用担当者は煩雑な業務から解放され、候補者とのコミニュケーションに集中できます。