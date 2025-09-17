専門スキルを持つ人材をお探しのお客様に、watsonxを活用したAIエージェントが最適な候補者を発掘
エンジニアなどの技術職をはじめ、幅広い業種・職種の人材採用に特化したソリューション。求人URLから要件を抽出し、候補者の発掘とスコアリング、情報収集とリスト作成までAIエージェントが行います。これまで1週間かかっていた業務が数十分で処理できるようになったケースもあり、採用担当者は煩雑な業務から解放され、候補者とのコミニュケーションに集中できます。
参考価格
月額3,980円〜
条件に合う候補者をプラットフォームから探し出しリストアップするには膨大な時間と手間がかかります。AIエージェントがそれらの業務を自動化することで、採用担当者は候補者とのコミュニケーションに時間を割けます。また、競争の高い優秀な人材に迅速にアプローチすることができます。
AIが募集要項からスコアリングを設定し、それに沿った候補者をスクリーニングするため、「なぜこの候補者なのか」が明確に。採用担当者の主観が入らず、バイアスによるミスマッチを防げる上、現場担当者や採用マネージャーへの推薦・報告もスムーズになります。
採用業務に関わる専門知識を学習したAIエージェントが、ビジネスSNSや開発者向けのプラットフォームから膨大な人材情報を網羅的に収集・分析することで、優秀な人材を見逃しません。
AIエージェントが募集要件を理解し、候補者検索に必要な要素を多角的に分析・抽出します。精度のあまり高くない求人情報であっても、検索すべき言葉に置き換え、「どのような観点で、どのような人材を探すべきか」を判別します。
ビジネスSNSや開発プラットフォームなどを通じ、幅広い候補者情報を網羅的に収集・分析。企業が求めるスキルを持つ潜在人材を発掘します。
膨大な人材から条件に合う候補者の抽出・リストアップを自動で行います。要件への適合度順に候補者を確認できるため、候補者へのアプローチまでにかかる時間を大幅に短縮できます。
高ランクの候補者の評価理由を明確に可視化することで、データに基づいた公平な判断が可能に。AIのブラックボックス化を防ぎ、採用担当者も「なぜこの候補者なのか」が説明しやすくなります。
IBMへ問い合わせいただいた後、シルバーエッグ・テクノロジー株式会社の担当者より折り返しのご連絡を差し上げます。
必要に応じてデモを行い、最適なプランを提案いたします。
クレジットのご登録後、すぐに利用可能です。
Liteプラン：リクルーター（個人）、スタートアップ向け
Proプラン：RPO、人材紹介事業者向け
金額、機能、利用条件はお問い合わせください。
無料トライアル
利用条件：14日間
AI検索の回数上限は3回まで