AIエージェントは業務を迅速化しますが、適切な管理体制がなければリスク（バイアス、ドリフト、エラー、コンプライアンス違反）をもたらします。このため可視性が不可欠です。単なる管理機能以上のものが必要です。ワークフロー全体でのエージェントの動作を可視化し、結果をリアルタイムで測定し、ポリシーを一貫して適用する、「エージェントの可観測性（オブザーバビリティー）」と「AIガバナンス」が重要となります。

IBM® watsonx Orchestrateには、これらの安全対策が組み込まれています。ガバナンス用ダッシュボードが、エージェントのライフサイクル全体にわたるAIシステムの指標、ポリシー制御、監視を提供します。Microsoft 365、Salesforce、SAP、Workday、AWSにわたって、パフォーマンスの追跡、意思決定の最適化、成果の検証を実現します。

ReActやPlan-Actといったエージェント・スタイルが柔軟性を提供し、可観測性が予測可能な成果を確保します。OpenTelemetryなどの標準規格により、既存のパイプラインや可観測性ツールと連携し、より深い洞察をもたらします。