IBM® watsonx Orchestrateのエージェント型制御プレーンは、企業全体のAIエージェントを監視、管理、最適化するための一元化された運用レイヤーを提供します。エージェントがどこで構築され、どこで実行されているかは問いません。これにより組織は、複雑さを軽減し、コストを制御し、エージェントが安全かつ信頼性高く、ポリシーの範囲内で動作するようにすることで、AIを安心して大規模に展開できます。