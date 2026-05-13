エージェント型制御プレーン

制御性、信頼性、拡張性を備えてAIエージェントを運用

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watsonx Orchestrateのテスト・ケースを示すイラスト

AIエージェントのための単一の制御プレーン

IBM® watsonx Orchestrateのエージェント型制御プレーンは、企業全体のAIエージェントを監視、管理、最適化するための一元化された運用レイヤーを提供します。エージェントがどこで構築され、どこで実行されているかは問いません。これにより組織は、複雑さを軽減し、コストを制御し、エージェントが安全かつ信頼性高く、ポリシーの範囲内で動作するようにすることで、AIを安心して大規模に展開できます。
集中制御

構築場所や実行場所を問わず、すべてのAIエージェントを単一の制御プレーンから運用できます。
信頼性の高いAI

組み込みのガードレール、ポリシー適用、エンド・ツー・エンドの可視性により、一貫したパフォーマンスを確保できます。
継続的な最適化

リアルタイムの洞察と最適化により、パフォーマンスを監視し、コストを制御し、成果を向上できます。
大規模環境でのコスト制御

エージェント・エコシステム全体で使用状況を監視し、パフォーマンスを最適化し、想定外の支出増加を防止できます。
ケイパビリティ―
ノートPCで作業する女性のイラスト
導入前の評価

精度、ツール呼び出しの信頼性、完了率を測定します。検証済みのエージェントのみを公開します。
グラフィックを指し示す女性のイラスト
評価

デプロイメントの前後で重要な指標を測定できます。品質、正確性、コスト、安全性のメトリクスに沿ってエージェントをテストし、評価できます。
黒い背景に、青い棒グラフと紫の折れ線グラフを見ている女性のイラスト
最適化

パフォーマンス、コスト、成果を継続的に改善できます。非効率性を検知し、モデル、ワークフロー、ツールの使用を最適化できます。
ビジネス・ネットワーキング、デジタルID、ワークフロー統合を表すモダンなイラスト
監査とトレーサビリティー

包括的な監査ログとトレーサビリティーにより、エージェントが行うすべての意思決定を把握できます。
ノートを使っている人の正面を描いたイラスト
ポリシーの施行

一元化されたポリシーとガードレールにより、エージェント、ツール、モデル全体でアクセスと動作を制御できます。
カスタマー・サポートとデジタル・ワークフロー統合を表すモダンなイラスト
エージェントのセキュリティーとアイデンティティー

エンタープライズ・グレードのIDおよびアクセス制御により、すべてのエージェントを保護できます。

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マルチエージェント・オーケストレーション機能を表示する、IBM watsonx Orchestrateの製品ユーザー・インターフェースのスクリーンショット。
エージェント・オーケストレーション

複数のエージェント間で複雑な作業を調整します。インテリジェントなルーティング、共有コンテキスト、リアルタイム制御により、エージェントがワークフロー、ツール、モデルを横断してどのように連携するかを管理できます。すべてのタスクを、適切なエージェントが適切な方法で処理できるようにします。
AIエージェントとツールのガバナンスが適用されたカタログを示す、IBM® watsonx Orchestrateの製品ユーザー・インターフェースのスクリーンショット
ガバナンスが適用されたカタログ

有効なものを再利用しながら、制御性を維持できます。IBMおよびパートナー企業が構築したエージェント、ツール、テンプレートを収録した、ガバナンスが適用されたカタログにアクセスできます。可視性とライフサイクル・ガバナンスを維持しながら、実証済みのコンポーネントを検索、カスタマイズ、デプロイできます。

AIエージェント・ビルダーを表示する、IBM watsonx Orchestrateの製品ユーザー・インターフェースのスクリーンショット。
AIエージェントとツール・ビルダー

自分のやり方でエージェントを構築し、どこでも実行しましょう。ノーコード、ローコード、またはプロコードを使用してエージェントを作成するか、既存のエージェントを統合システムに取り込めます。お客様のデータ、API、ツールに接続し、初日から実際の作業を自動化できます。
アクティブ・プロンプティングのチュートリアル・ウェブページで使用するための、WXOの製品の画面。
Agent Connect

管理されたエコシステムと組み込みの市場投入サポートを通じて、エージェントを公開し、収益化できます。
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