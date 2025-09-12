大量の複雑なデータを高性能で移動および変換する
IBM® watsonx.data integrationは、業界をリードするモダナイズされたETL（Extract, Transform, Load）およびELT（Extract, Load, Transform）の機能を提供し、組織がマルチクラウドやハイブリッドクラウド環境間で信頼できるデータを移動・変換し、下流のユースケースに活用できるようにします。
あらゆるソースから直接データをロードし、複数のオーサリング体験を通じて任意のターゲットに配信できます。その際、watsonx.data integrationに組み込まれた並列エンジンを利用することで、拡張性とクラス最高の性能を実現します。
データに近い場所でデータパイプラインを実行できます。オンプレミス、クラウド、リージョン間、ハイブリッド環境のいずれであっても、スピード、コスト効率、セキュリティーを最適化しながら運用できます。
ノーコードからプロコードまで、直感的な設計オプションが、あらゆる経験レベルのユーザーを支援し、パイプラインの作成と信頼性の高いデータの提供を実現します。
高速かつ複雑なデータ変換を活用することで、設計からデプロイメントまでを迅速に移行し、より多くのパイプラインを遅延なく稼働させます。
データ品質とガバナンス機能が組み込まれており、パイプラインの安定性と信頼性の高い成果を確保します。
watsonx.data integrationを使用して、レガシー・ウェアハウスを含む多様なオンプレミス・システムからモダナイズされたクラウド・プラットフォームへデータをシームレスに移行します。従来のETLソリューションに比べて、スピードとコスト効率が向上します。
変換済みデータをハイブリッドまたはマルチクラウド環境全体で、レイクハウスやクラウド・ウェアハウスに移行して分析を可能にし、洞察を導き、よりスマートな意思決定を支援します。
組み込みの検出機能やメタデータ管理、リネージ追跡によって異種のデータセットを統合し、M&A活動における複雑なデータ統合を簡素化します。watsonx.data integrationは、ニッチなETLツールを置き換え、より広範なエンタープライズ・ニーズに対応できる単一のソリューションを提供します。
規制報告やビジネス・インテリジェンスのために、大量のトランザクション・データを変換します。バッチ処理によりシステム負荷を最小限に抑え、運用コストを削減します。
分析とコンプライアンスのために、分散したシステムから患者データを統合します。規制および監査要件を支援するために、エンドツーエンドのデータ変換を追跡します。
さまざまなオペレーション・ソースから顧客データを統合し、標準化します。watsonx.data integrationは、集中型分析を可能にし、パーソナライズド・マーケティングやビジネス最適化を実現します。