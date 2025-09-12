TechXChange 2025 Data Integration Customer Advisory Boardに今すぐ登録する

モダナイズされたバッチデータ統合

大量の複雑なデータを高性能で移動および変換する

データ統合設定と顧客とのやり取りの製品画面

IBM watsonx.data integrationのご紹介：データ・エンジニアリングの新たな展望

 

Webセミナーを閲覧して、watsonx.data integrationがデータ・エンジニアリングをどのように簡素化しながらAIを強化できるかをご確認ください。

動画を見る

ミッションクリティカルなワークロードのためのETL/ELTパイプライン

IBM® watsonx.data integrationは、業界をリードするモダナイズされたETL（Extract, Transform, Load）およびELT（Extract, Load, Transform）の機能を提供し、組織がマルチクラウドやハイブリッドクラウド環境間で信頼できるデータを移動・変換し、下流のユースケースに活用できるようにします。

あらゆるソースから直接データをロードし、複数のオーサリング体験を通じて任意のターゲットに配信できます。その際、watsonx.data integrationに組み込まれた並列エンジンを利用することで、拡張性とクラス最高の性能を実現します。

一度構築すれば、どこでもデプロイ可

データに近い場所でデータパイプラインを実行できます。オンプレミス、クラウド、リージョン間、ハイブリッド環境のいずれであっても、スピード、コスト効率、セキュリティーを最適化しながら運用できます。
すべてのユーザーがアクセス可能

ノーコードからプロコードまで、直感的な設計オプションが、あらゆる経験レベルのユーザーを支援し、パイプラインの作成と信頼性の高いデータの提供を実現します。
より多くのデータ・パイプラインをより迅速に実行

高速かつ複雑なデータ変換を活用することで、設計からデプロイメントまでを迅速に移行し、より多くのパイプラインを遅延なく稼働させます。
組み込みの信頼性

データ品質とガバナンス機能が組み込まれており、パイプラインの安定性と信頼性の高い成果を確保します。

主な機能

リモート・エンジンの機能を示す製品UIのスクリーンショット

クラウドネイティブのコントロール・プレーンを活用してパイプラインを設計し、データが存在する場所で稼働する安全な実行データ・プレーンと組み合わせることで、データ移動、レイテンシー、リスクを低減します。
ETL/ELTの柔軟性を示す製品UIのスクリーンショット

単一の設計体験により、再利用可能なパイプラインを作成し、ワークロードに応じてETL、ELT、TETLの実行モードをシームレスに切り替えることができ、作業をやり直す必要がありません。
並列エンジンの製品UIのスクリーンショット

強力な並列エンジンがタスクを自動的に多数の小さなオペレーションに分割して同時に実行するため、スループットや拡張性、性能が向上します。
DataStage SDKの製品UIのスクリーンショット

包括的なPython SDKにより、開発者は大規模でも保守可能なパイプラインを完全に制御して記述でき、グラフィカル・フローとの同等性を維持しながら、コードとUIを容易に切り替えることができます。
バッチフローのパイプライン・アシスタントを示す製品UIのスクリーンショット

AIチャットボットの支援により自然言語を使用してバッチ・パイプラインを生成し、最小限の手動設定で意図を迅速にパイプラインに変換します。
データ品質のトランスフォーメーション機能を示す製品UIのスクリーンショット

IBM® Address Verification Interface（AVI）を使用して住所データをクレンジング、検証、標準化し、認定済みのパース、音訳、ジオコーディング、リバース・ジオコーディングを提供することで、正確性と一貫性を確保します。

 
