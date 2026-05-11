IBM Cloud VPN for VPC

IBM Cloud VPN for VPCを使用すると、IBM Cloud VPCとお客様のリモート・ロケーション（オンプレミスや他のクラウド環境など）の間に暗号化されたIPsecトンネルを設定できます。サイト間VPNには2つのサポート・タイプがあります。固定トラフィック・フローには、静的ルートを使用するポリシー・ベースのVPNと、より動的でスケーラブルなルーティングを実現するBGPを使用したルート・ベースのVPNを提供します。

クライアントVPNは、パブリック・エンドポイントを公開することなく、標準のOpenVPNクライアントを使用して、個人ユーザーがIBM Cloud VPCリソースへ安全にリモート・アクセスできるようにします。