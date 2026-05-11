IBM Cloud VPN for VPC

IBM Cloud VPCへの安全なアクセス

VPN for VPCのプロビジョニング 料金体系はこちら
セキュリティー・シールドを通過する、ノートPC、クラウド、データベース間のデータ・フローのイラスト。

VPN経由のVPCへの安全な接続を可能にする

IBM Cloud VPN for VPCを使用すると、IBM Cloud VPCとお客様のリモート・ロケーション（オンプレミスや他のクラウド環境など）の間に暗号化されたIPsecトンネルを設定できます。サイト間VPNには2つのサポート・タイプがあります。固定トラフィック・フローには、静的ルートを使用するポリシー・ベースのVPNと、より動的でスケーラブルなルーティングを実現するBGPを使用したルート・ベースのVPNを提供します。

クライアントVPNは、パブリック・エンドポイントを公開することなく、標準のOpenVPNクライアントを使用して、個人ユーザーがIBM Cloud VPCリソースへ安全にリモート・アクセスできるようにします。

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より多くの接続を、より少ないコストで
新しいIBM VPCリソース（すべてのネットワーク、ストレージ・コンポーネントを含む）に対して使用可能な1,000 USDのクレジットを獲得できます。
コード「VPC1000」を適用

オーディエンス

複数のモニターの前で立っている女性

クラウド開発者

「オンプレミス環境でもクラウド環境でも、IBMサービスへの安全で柔軟なアクセスが必要です。IBM Cloudのプライベート・ネットワークにおける制御とデータ保護は譲れません。」

 
サーバールームを背景に立っている男性

ネットワーク・セキュリティー・アーキテクト

「私の役割には、ハイブリッド環境全体での安全でスケーラブルな接続が必要です。暗号化されたトンネル、きめ細かなアクセス制御、管理が容易で回復力があり、コンプライアンスに準拠したソリューションが必要です。」

メリット

接続図
ハイブリッド統合を加速

クラウド環境とオンプレミス環境を迅速に統合して、オペレーションを合理化し、セットアップの複雑さを軽減します。

 
一緒に働く同僚のイラスト
リモート・チームの安全なアクセス

クラウド リソースへのアクセスを保護する信頼性の高いVPNテクノロジーを活用することで、チーム・メンバーがどこからでも安全に作業できるようになります。
安全なネットワークを表す南京錠のイラスト
安全なトラフィック・ルーティング

オンプレミス・ネットワークとIBM Cloud VPCの間に、安全で暗号化されたVPNトンネルを確立し、転送中のデータの機密性と完全性を確保します。
アクセス制御のイラストレーション
きめ細かなアクセス制御

クラウド環境で誰が何にアクセスできるかを制御し、機密領域を保護し、不必要なアクセスを制限します。
画面の前に立って、データを監視している男性のイラスト
フルマネージドで常時稼働

IBM Cloudはセットアップ、監視、アップタイムを処理し、お客様自身で管理する必要なく、信頼性の高いサービスを提供します。
接続図
ハイブリッド統合を加速

クラウド環境とオンプレミス環境を迅速に統合して、オペレーションを合理化し、セットアップの複雑さを軽減します。

 
一緒に働く同僚のイラスト
リモート・チームの安全なアクセス

クラウド リソースへのアクセスを保護する信頼性の高いVPNテクノロジーを活用することで、チーム・メンバーがどこからでも安全に作業できるようになります。
安全なネットワークを表す南京錠のイラスト
安全なトラフィック・ルーティング

オンプレミス・ネットワークとIBM Cloud VPCの間に、安全で暗号化されたVPNトンネルを確立し、転送中のデータの機密性と完全性を確保します。
アクセス制御のイラストレーション
きめ細かなアクセス制御

クラウド環境で誰が何にアクセスできるかを制御し、機密領域を保護し、不必要なアクセスを制限します。
画面の前に立って、データを監視している男性のイラスト
フルマネージドで常時稼働

IBM Cloudはセットアップ、監視、アップタイムを処理し、お客様自身で管理する必要なく、信頼性の高いサービスを提供します。

主な機能

暗号化されたトンネル・アーキテクチャー

IPSecベースのトンネルを使用して、IBM Cloud VPCと外部ネットワークの間に安全な高スループットの接続を確立します。
チーム向けの柔軟なアクセス

サイト間VPNおよびクライアントとサイト間のVPNの両方をサポートし、信頼性の高いプロトコルを通じて、グローバル・オフィスやリモート・ユーザーの安全なアクセスを可能にします。
セキュリティーとコンプライアンスを考慮した設計

強力な暗号化、認証、アクセス制御で規制基準を満たし、クラウド・フットプリント全体で機密データを保護します。
フルマネージド・エクスペリエンス

IBM Cloud IAMとSecrets Managerに対応し、統合モニタリングを備えた、手間のかからない高可用性VPNサービスをご利用いただけます。

ユースケース

オフィスで働く従業員
サイト間VPN

オフィスからクラウドへの接続：企業の物理的なオフィスをクラウド・システムに接続することで、異なるセットアップ間でのシームレスなデータ共有とコラボレーションを実現します。ビジネスに合わせて拡張できる、信頼性とセキュリティーに優れたソリューションです。

グローバル・チームの接続性： 国または地域を越えて活躍するチームは、クラウド・リソースに安全かつ一貫してアクセスできるため、全員が統一されたエクスペリエンスを得られます。これにより、グローバルなオペレーションが簡素化され、ビジネスがシームレスにつながります。
オンライン会議で、デスクトップの前に座っている男性
クライアントとサイト間VPN

リモートチーム・アクセス： リモートや別の都市から作業するチーム・メンバーは、オフィスにいなくても、会社のダッシュボード、ファイル、社内システムに安全にアクセスできます。これにより、機密データを保護しながら、スムーズなコラボレーションを実現します。

ワークスペースへの開発者のアクセス： フリーランサーやリモートの開発者は、限られたアクセスでコーディング環境に安全にログインでき、必要なツールにアクセスできます。このアプローチにより、アジャイルで分散したチームをサポートしつつ、システム全体を保護できます。
オフィスで働く従業員
サイト間VPN

オフィスからクラウドへの接続：企業の物理的なオフィスをクラウド・システムに接続することで、異なるセットアップ間でのシームレスなデータ共有とコラボレーションを実現します。ビジネスに合わせて拡張できる、信頼性とセキュリティーに優れたソリューションです。

グローバル・チームの接続性： 国または地域を越えて活躍するチームは、クラウド・リソースに安全かつ一貫してアクセスできるため、全員が統一されたエクスペリエンスを得られます。これにより、グローバルなオペレーションが簡素化され、ビジネスがシームレスにつながります。
オンライン会議で、デスクトップの前に座っている男性
クライアントとサイト間VPN

リモートチーム・アクセス： リモートや別の都市から作業するチーム・メンバーは、オフィスにいなくても、会社のダッシュボード、ファイル、社内システムに安全にアクセスできます。これにより、機密データを保護しながら、スムーズなコラボレーションを実現します。

ワークスペースへの開発者のアクセス： フリーランサーやリモートの開発者は、限られたアクセスでコーディング環境に安全にログインでき、必要なツールにアクセスできます。このアプローチにより、アジャイルで分散したチームをサポートしつつ、システム全体を保護できます。

参考情報

VPCとは何ですか？

仮想プライベートクラウド（VPC）とはどのようなもので、ビジネスにはどのように役立ちますか？

 VPN for VPCとは何ですか？

クラウド・セキュリティーを次のレベルに引き上げる準備はできていますか？VPN for VPCを試して、暗号化された接続を簡単に有効化しましょう。

 VPN for VPCのドキュメンテーションはこちら

VPN for VPCにより、クラウド上で安全なプライベート・ネットワーキングがどのように実現するかをご覧ください。いつ使用するか、どのように機能するか、パブリック・サブネットやオンプレミス・ネットワークなどの他のモデルとの比較をご確認いただけます。

 安全な接続のためのVPNリソースの導入

クラウドとリモート・ネットワーク間の暗号化リンクを設定するのに役立つガイド、よくある質問、専門家のアドバイスをご利用ください。