IBM Cloud VPN for VPC

IBM Cloud VPCへの安全なアクセス
IBM Cloud VPN for VPCを使用すると、IBM Cloud VPCとお客様のリモート・ロケーション（オンプレミスや他のクラウド環境など）の間に暗号化されたIPsecトンネルを設定できます。サイト間VPNには2つのサポート・タイプがあります。固定トラフィック・フローには、静的ルートを使用するポリシー・ベースのVPNと、より動的でスケーラブルなルーティングを実現するBGPを使用したルート・ベースのVPNを提供します。
クライアントVPNは、パブリック・エンドポイントを公開することなく、標準のOpenVPNクライアントを使用して、個人ユーザーがIBM Cloud VPCリソースへ安全にリモート・アクセスできるようにします。
「オンプレミス環境でもクラウド環境でも、IBMサービスへの安全で柔軟なアクセスが必要です。IBM Cloudのプライベート・ネットワークにおける制御とデータ保護は譲れません。」
「私の役割には、ハイブリッド環境全体での安全でスケーラブルな接続が必要です。暗号化されたトンネル、きめ細かなアクセス制御、管理が容易で回復力があり、コンプライアンスに準拠したソリューションが必要です。」
IPSecベースのトンネルを使用して、IBM Cloud VPCと外部ネットワークの間に安全な高スループットの接続を確立します。
サイト間VPNおよびクライアントとサイト間のVPNの両方をサポートし、信頼性の高いプロトコルを通じて、グローバル・オフィスやリモート・ユーザーの安全なアクセスを可能にします。
強力な暗号化、認証、アクセス制御で規制基準を満たし、クラウド・フットプリント全体で機密データを保護します。
IBM Cloud IAMとSecrets Managerに対応し、統合モニタリングを備えた、手間のかからない高可用性VPNサービスをご利用いただけます。
仮想プライベートクラウド（VPC）とはどのようなもので、ビジネスにはどのように役立ちますか？
クラウド・セキュリティーを次のレベルに引き上げる準備はできていますか？VPN for VPCを試して、暗号化された接続を簡単に有効化しましょう。
VPN for VPCにより、クラウド上で安全なプライベート・ネットワーキングがどのように実現するかをご覧ください。いつ使用するか、どのように機能するか、パブリック・サブネットやオンプレミス・ネットワークなどの他のモデルとの比較をご確認いただけます。
クラウドとリモート・ネットワーク間の暗号化リンクを設定するのに役立つガイド、よくある質問、専門家のアドバイスをご利用ください。