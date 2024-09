顧客IDおよびアクセス管理（CIAM）ソリューション

IBMの)ソリューションは、リスク・ベースの認証とCIAMを組み合わせる必要がある企業に最適です... The Forrester Wave™: Customer Identity and Access Management, Q4 2020 2020 年第 4 四半期 Forrester が IBM を CIAM リーダーに指名した理由をご覧ください IBM Security Verify は、一般的な CIAM 機能の全範囲に加えて、IoT デバイスの関連付けに関する多くの高度なユースケースに対応します。 KuppingerCole エグゼクティブビュー IBM Security Verify for CIAM 2023年4月