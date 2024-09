Unified Key Orchestrator for IBM z/OS(UKO for z/OS)は、オンプレミス環境とクラウド環境間でキー管理ワークロードを企業が管理・移動する際に役立ち、コンプライアンスとセキュリティーを支援します。UKO for z/OSを使用すると、信頼できる単一のユーザー・インターフェースから企業全体の暗号化キーを管理できます。UKO for z/OSはz/OSソフトウェアとしてデプロイされ、すべてのIBM z/OSシステムと複数のパブリッククラウドにあるキーをオーケストレーションできます。さらに、zKey on Linux on IBM ZとIBM Security Guardium Key Lifecycle Managerのキー管理もサポートします。Unified Key Orchestrator for z/OSは、IBMZ Pervasive Encryptionのでの取り組みをサポートするために、IBM z/OSデータセット暗号化に特化したキー管理向けにも設計されています。