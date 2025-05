IBM Unified Key Orchestrator for Containers(UKO for Containers)を使用すると、企業はハイブリッド環境やマルチクラウド環境で暗号鍵のライフサイクル全体を一元的に管理できます。金融、ヘルスケア、官公庁・自治体など、厳格な規制下にある業界の最新ニーズを満たすよう設計されたUKO for Containersは、単一画面で鍵管理を統合し、ポリシー適用を簡素化し、可視性を高め、運用の複雑さを軽減します。