IBM Turbonomic Parking Edition

アイドル状態のクラウド・ワークロードを自動的にパーキングすることでクラウド・コストを削減
クラウド節約を簡単に実現
非本番環境のワークロードは、チームが使用を停止した後も長時間実行され続けるため、組織は毎年数百万ドルを無駄にしています。IBM Turbonomic Parking Editionは、AWS、Azure、Google Cloud全体でワークロードを自動的に一時的に停止（パーキング）することで、クラウド・コストの削減を支援するSaaS製品です。スケジュールとポリシーを使用することで、チームはワークロードの電源スケジュール（パーキング）を自動化し、運用作業を軽減し、即座に節約を実現できます。
クラウド・コストの可視性を超えて、実行に移しましょう。無駄を減らし、コスト削減の機会を自動化し、測定可能なコスト最適化の成果を利害関係者に提供します。
クラウド・コスト削減を目的として設計されています
パーキング・スケジュールとポリシーを設定し、パーキング可能な場所を見つけ、停止と開始のアクションを1つのインターフェースから自動化できます。Turbonomic Parking Editionは、フルマネージドのSaaS製品として、組織が手作業を軽減しながらクラウド環境全体で一貫して駐車場を促進するのに役立ちます。
統合インターフェースから、AWS、Microsoft Azure、Googleクラウド・プラットフォームにわたるワークロードを自動的にパーキングします。クラウド資産全体に一貫したコスト管理ポリシーを適用しながら、個別のネイティブ・ツールの必要性を排除し、運用の複雑さを軽減します。
組み込みのダッシュボードから、予測される節約額と実現された節約額を監視します。スケジュールの範囲を追跡し、追加のパーキング機会を特定し、ストラテジーの財務的影響を長期にわたって測定します。
再利用可能なポリシーとワークロード・セットを使用して、ワークロードのパーキングを標準化します。手作業による管理を減らし、大規模にオペレーションを簡素化しながら、環境全体に一貫してパーキングを適用します。
ワークロード・パーキングは、クラウド・ワークロードが不要になったときに自動的に停止し、必要に応じて再起動します。これにより、不要なコンピューティング・コストを削減しながら、業務時間中にリソースを確実に利用できるようになります。
Parking Editionでは、仮想マシン、Auto-Scalingグループ、データベース、データベース・クラスター、マネージド・インスタンス・グループ、Kubernetesクラスターなど、さまざまなクラウド・ワークロードをサポートしています。
クラウド・アカウントを接続し、パーキングのスケジュールまたはポリシーを適用すると、ワークロードがアイドル状態の期間中に自動的にパーキングされるため、組織はすぐにコスト削減を実現できます。
はい。IBM Turbonomicはこれらのワークロード・セットを呼び出して、ワークロードを簡単にグループ化し、特定の順序で停止および開始し、各ワークロードの停止または開始アクション間の待ち時間をさらに追加します。
はい。IBM Turbonomic Parking Editionは、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud Platformをサポートしており、組織は単一のエクスペリエンスからマルチクラウド環境全体でワークロードのパーキングを管理できます。 追加のクラウド・プロバイダーのサポートは近日公開予定です。
いいえ。パーキングのスケジュールとポリシーは製品で管理されるため、カスタム・スクリプトを作成および保守する必要はありません。
はい。Parking Editionは、IBM Turbonomicへのエントリー・ポイントとして設計されています。最適化ニーズの変化に応じて、既存のパーキング構成を維持したまま、プラットフォーム全体に拡張できます。
Parking Editionは、自動化されたワークロード・パーキングに焦点を当ててクラウド・コストを削減します。IBM Turbonomicには、継続的なアプリケーション・リソース管理（ARM）、ワークロードの適正化、キャパシティー・プランニング、パフォーマンス最適化の機能も含まれています。