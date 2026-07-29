IBM Turbonomic Parking Edition

非本番環境のワークロードは、チームが使用を停止した後も長時間実行され続けるため、組織は毎年数百万ドルを無駄にしています。IBM Turbonomic Parking Editionは、AWS、Azure、Google Cloud全体でワークロードを自動的に一時的に停止（パーキング）することで、クラウド・コストの削減を支援するSaaS製品です。スケジュールとポリシーを使用することで、チームはワークロードの電源スケジュール（パーキング）を自動化し、運用作業を軽減し、即座に節約を実現できます。