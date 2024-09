IBM Sterling Transformation Extender

そのすべてのデータを適切な場所に、適切な形式でクライアントや顧客に届けることは、管理できなくなりつつありました。IBM のおかげで、これは私たちにとってもはや課題ではなくなりました。 Ellen Agostino Application Service Manager PNC Financial Services Group Inc. お客様事例はこちら Sterling Transformation Extender はさまざまなデータ形式の複雑さを処理できるため、お客様に見積もった内容がそのまま納品されると確信できます。 Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH お客様事例はこちら