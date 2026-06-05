IBM®  Fusionでインテリジェントなデータレイクハウスを構築

データレイクハウスの構築 ガイド付きデモ

データの可能性を引き出す

  • ポリシー駆動型の一元化されたガバナンス：IBM Knowledge Catalogとシームレスに統合します。
  • Fusionのアクティブ・ファイル・マネジメント（AFM）でデータ移行を不要にします。
  • 超高速ストレージ層にある価値の高いAIおよび分析データ・セットを自動で識別し、キャッシュします。
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ダーク・データとは
Fusion：AI最適化データ・プラットフォーム、複雑な構築を一切不要に
検証可能な制御

データの常駐性と地域ごとのガバナンスを完全に制御できます。クラウドネイティブの俊敏性を損なうことなく、機密性の高いワークロードを地域の規制に適応させます。
ターンキーでのデプロイメント

事前構成済みの完全なターンキー・ソリューションを1週間未満で導入し、初期デプロイ期間を数か月から数日へと大幅に短縮します。
ニーズに合わせて自由に拡張

Fusionでレイクハウスを開始し、ペタバイトやエクサバイトのレベルまで水平方向に拡張します。
極限のクエリー・パフォーマンス

統合されたNVMeキャッシュにより、従来のストレージと比較してクエリー時間を最大7倍から90倍に高速化します。
保管場所を問わずすべてのデータへアクセス

オンプレミス、ハイブリッドクラウド、マルチクラウドにまたがる複雑な環境全体で、一貫したデータ管理とセキュリティーを維持します。

Fusionが実現するデータの精製

あらゆる段階で価値を創出：IBM Fusionは取り込んだ未加工データを、AIですぐに活用できる成果へと変換します。
黒い背景に配置された抽象的な幾何学ブロックのイラスト
ソースから未加工データを取得

高速なデータ取り込みにより、構造化、半構造化、および非構造化のデータをサポートします。
抽象的なロケット・タービン・ブレードのクローズアップ
クレンジングとエンリッチメントでデータを最適化

データへの並列アクセスとクエリー・プッシュダウンがデータ処理を加速させます。
白いライト・ストリップが組み込まれた暗色のコンクリート壁の背景
信頼できるデータから意思決定へ

ビジネスに直結する洞察の取得に向け、高い耐久性、信頼性、そして豊富なAPIアクセスを提供します。

データ保護とレイクハウス・パフォーマンスの融合

IBMパターン・タイル
きめ細かな制御

適切なユーザーだけが、適切なデータを確認できます。
幾何学パターンを用いた変化を表現するデジタル・レンダリング
高いレジリエンスを常時確保

バックアップ、リストア、ディザスター・リカバリー機能がデータを確実に保護します。
パターンと反復を表現するデジタル・レンダリング
コンプライアンスへの即応

GDPR、HIPAA、PCI DSSなどの厳格な基準に準拠しています。
幾何学パターンを用いた変化を表現するデジタル・レンダリング
あらゆる場所での暗号化

保存データも移行中のデータも常に安全に保護されます。

ダーク・データを信頼できるAI資産へと変換します。

検証済みの高性能レイクハウスをFusionにデプロイし、Cephやwatsonx.dataで拡張 ―― クエリーの高速化、ガバナンスの強化、TCOの削減を実現

データレイクハウス向けFusionソリューションの概要
データセンターのイメージ画像

参考情報

クリックして詳細を確認しましょう。変革 ―― 稼働するFusionの力。 IBM Fusionコミュニティーとつながり、共有し、学びましょう。 すべての機能を確認しましょう。Fusionリソースの完全なライブラリーをご覧ください。
次のステップ

IBM Fusionが実現するエンタープライズ・グレードのデータ・ストレージと保護サービスの活用法をご紹介します。