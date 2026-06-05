データの常駐性と地域ごとのガバナンスを完全に制御できます。クラウドネイティブの俊敏性を損なうことなく、機密性の高いワークロードを地域の規制に適応させます。
事前構成済みの完全なターンキー・ソリューションを1週間未満で導入し、初期デプロイ期間を数か月から数日へと大幅に短縮します。
Fusionでレイクハウスを開始し、ペタバイトやエクサバイトのレベルまで水平方向に拡張します。
統合されたNVMeキャッシュにより、従来のストレージと比較してクエリー時間を最大7倍から90倍に高速化します。
オンプレミス、ハイブリッドクラウド、マルチクラウドにまたがる複雑な環境全体で、一貫したデータ管理とセキュリティーを維持します。
あらゆる段階で価値を創出：IBM Fusionは取り込んだ未加工データを、AIですぐに活用できる成果へと変換します。
高速なデータ取り込みにより、構造化、半構造化、および非構造化のデータをサポートします。
データへの並列アクセスとクエリー・プッシュダウンがデータ処理を加速させます。
ビジネスに直結する洞察の取得に向け、高い耐久性、信頼性、そして豊富なAPIアクセスを提供します。
適切なユーザーだけが、適切なデータを確認できます。
バックアップ、リストア、ディザスター・リカバリー機能がデータを確実に保護します。
GDPR、HIPAA、PCI DSSなどの厳格な基準に準拠しています。
保存データも移行中のデータも常に安全に保護されます。