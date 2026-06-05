IBM FusionはAIのあらゆるステージを強力に支援

Fusionが実現するAIによるエンタープライズ・データの解放

IBM Fusionは、オープンでAI最適化されたインフラストラクチャーを迅速にデプロイできる統合プラットフォームを提供します。

IBM Fusionにより、以下を実現できます：

  • 洞察取得の迅速化
  • オープンなAIの自由度
  • AIインフラストラクチャーを効率化
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よりスマートな意思決定、より迅速な成果、より強固なセキュリティーを実現します。
技術的な複雑さを排除し、運用のシンプル化を実現

FusionはAIインフラストラクチャーとライフサイクル管理を効率化します。組み込みのレジリエンスとガバナンスにより、初期デプロイ（Day-1）と運用（Day-2）を簡素化し、環境の信頼性と安全性を維持します。
ブラックボックスではない、AIのためのオープン・プラットフォーム

Fusionはあらゆるレイヤーでオープンであり、基盤の選択、モデルを強化するアクセラレーターの選定、ワークロードの実行場所の決定を自由に行えます。
データ探索から脱却し、洞察取得を迅速化

Fusionは、すぐに利用可能なプラットフォーム、統合データ・サービス、およびチームが必要とするツールを集約しています。これにより、月単位ではなく数日でAIワークロードを構築、テスト、立ち上げることができます。
Fusionは確かな成果をもたらします。
AIワークフロー自動化における人工知能ソフトウェアのインターフェース・ノード・トリガー
あらゆる場所にインテリジェンスを導入

Fusionは大規模環境で低遅延の推論を可能にし、アプリケーションの実行場所を問わず、リアルタイムの予測と生成出力を提供します。
人工知能テクノロジーの回路マザーボードを示すAIコンセプト画像
自律的な成果の獲得

Fusionはエージェント型AIが自律的に行動、学習し、成果を出すよう支援します。静的なモデルを超えてエンタープライズ・インテリジェンスを拡張します。
ビッグデータのコード・マトリックス画像
信頼できる知識の解放

Fusionは、信頼できる企業のナレッジベースに生成AIを接地させます。より迅速かつ正確な出力を提供し、自信を持った意思決定を後押しします。
パートナー・エコシステムが確かな成果をもたらします。 90倍 watsonx.dataでリモートS3クエリーを最大90倍高速化* 70％ OpenShift AIの活用により、AIのデプロイ時間を最大70％短縮します。** 30倍 NVIDIA社の加速コンピューティングにより、学習スループットを最大30倍に向上させます。***
Fusionは業界リーダーとの強固な連携により、AIイノベーションを加速させます。
watsonxのロゴ

Fusionとwatsonxは管理対象データと基盤モデルを統合し、全社的なAI導入を加速します。

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IBM Red Hatのロゴ

FusionとRed Hat社AIは、速度と柔軟性を備えたオープンなハイブリッドAIインフラストラクチャーを提供します。

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NVIDIA社のロゴ

FusionとNVIDIA社AIは、企業のAIワークロードにフルスタックの高速化を提供します。

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参考情報

データセットからデプロイメントまで、本番AI環境への確かなガバナンス経路をご提供します。 クリックして詳細を確認しましょう。変革 ―― 稼働するFusionの力。 IBM Fusionコミュニティーとつながり、共有し、学びましょう。 すべての機能を確認しましょう。Fusionリソースの完全なライブラリーをご覧ください。
次のステップ

IBM Fusionが実現するエンタープライズ・グレードのデータ・ストレージと保護サービスの活用法をご紹介します。

脚注

*watsonx.dataでIBM Fusion Systemのキャッシュ機能を使用しない場合との比較。IBM Redbooks出版物
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift AI 
***NVIDIA GB200 NVL72 データシート