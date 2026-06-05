IBM Fusionにより、以下を実現できます：
FusionはAIインフラストラクチャーとライフサイクル管理を効率化します。組み込みのレジリエンスとガバナンスにより、初期デプロイ（Day-1）と運用（Day-2）を簡素化し、環境の信頼性と安全性を維持します。
Fusionはあらゆるレイヤーでオープンであり、基盤の選択、モデルを強化するアクセラレーターの選定、ワークロードの実行場所の決定を自由に行えます。
Fusionは、すぐに利用可能なプラットフォーム、統合データ・サービス、およびチームが必要とするツールを集約しています。これにより、月単位ではなく数日でAIワークロードを構築、テスト、立ち上げることができます。
Fusionは大規模環境で低遅延の推論を可能にし、アプリケーションの実行場所を問わず、リアルタイムの予測と生成出力を提供します。
Fusionはエージェント型AIが自律的に行動、学習し、成果を出すよう支援します。静的なモデルを超えてエンタープライズ・インテリジェンスを拡張します。
Fusionは、信頼できる企業のナレッジベースに生成AIを接地させます。より迅速かつ正確な出力を提供し、自信を持った意思決定を後押しします。
Fusionとwatsonxは管理対象データと基盤モデルを統合し、全社的なAI導入を加速します。
FusionとRed Hat社AIは、速度と柔軟性を備えたオープンなハイブリッドAIインフラストラクチャーを提供します。
FusionとNVIDIA社AIは、企業のAIワークロードにフルスタックの高速化を提供します。
*watsonx.dataでIBM Fusion Systemのキャッシュ機能を使用しない場合との比較。IBM Redbooks出版物
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift AI
***NVIDIA GB200 NVL72 データシート