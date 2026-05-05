継続的なコンプライアンスの証明

こうした監査は時間がかかり、拡張性に乏しく、より価値の高い業務からリソースを奪ってしまいます。また、データ主権、サイバーセキュリティー、AIガバナンスにおける要件の多様化により、組織はシステム、データ、AIワークロード全体にわたって管理状況を継続的に監視・検証・証明しなければなりません。さらに、必要な時にいつでも監査に対応できる証明資料を用意しておく必要があります。

IBM Sovereign Coreは、自動検証、境界内での証跡取得、および管理の実効性に対するリアルタイムな可視化を組み合わせることで、組織が主権要件への準拠を継続的に証明できるようにします。これにより、チームは日々の運用を通じて妥当な保証を示すことができ、業務の効率化が図れます。