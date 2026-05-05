継続的なコンプライアンスの証明

システム環境内でオンデマンドで証拠を利用することにより、160以上のグローバル・コンプライアンス・フレームワーク全体で業界最高水準のカバレッジを提供
こうした監査は時間がかかり、拡張性に乏しく、より価値の高い業務からリソースを奪ってしまいます。また、データ主権、サイバーセキュリティー、AIガバナンスにおける要件の多様化により、組織はシステム、データ、AIワークロード全体にわたって管理状況を継続的に監視・検証・証明しなければなりません。さらに、必要な時にいつでも監査に対応できる証明資料を用意しておく必要があります。
IBM Sovereign Coreは、自動検証、境界内での証跡取得、および管理の実効性に対するリアルタイムな可視化を組み合わせることで、組織が主権要件への準拠を継続的に証明できるようにします。これにより、チームは日々の運用を通じて妥当な保証を示すことができ、業務の効率化が図れます。
システム運用中に管理状況を継続的に検証し、監査にそのまま使える証明資料を生成することで、最新のコンプライアンス状況の把握を支援します。
160以上のフレームワークを管理項目に関連付けて証跡を再利用することで、重複作業を減らし、コンプライアンス体制を根本から作り直す手間をなくします。
権限に応じたアクセス制御により、テナント全体のコンプライアンス状況、リスク、証明資料を確認できます。不備を迅速に特定し、ソブリン環境全体で統制を維持します。
技術的な管理状況の自動監視と、ユーザーが確認した証跡や認証を組み合わせることで、コンプライアンスの状況と実効性を正確かつ最新の状態に保ちます。
ソブリン境界内でレポートを自動的に生成、保存、管理します。外部への依存や不要なデータ移動を行うことなく、一貫したトレーサビリティーと監査成果物や証跡を保護します。
テナント、環境、ワークロードにわたる状況、リスク、境界内の証跡を権限に基づいた単一のビューで把握し、CISO、IT管理者、監査人、コンプライアンス担当者にそれぞれの立場に応じた洞察を提供します。
GDPR、NIS2、欧州AI規制法、ISO 27001など、IBM Sovereign Coreの標準ライブラリーにあるコンプライアンス・フレームワークから選択できます。