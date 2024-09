XM と RXM

XM (FOUP 搬送) および RXM (レチクル搬送) は、MM と事前に統合されており、製造現場で FOUP と reticle transport を管理するための MTSC インターフェイスを提供します。XMとRXMは、SEMI Equipment Communication Standard (SECS)、High Speed SECS Message Service (HSMS)、Generic Model for Communications and Control of manufacturing Equipment (GEM)をサポートしています。