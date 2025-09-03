最新のネットワークのためのWiFiモニタリング

IBM SevOneによってWiFiインフラストラクチャー全体で完全かつ統一された可視性を実現

Wi-Fi ネットワーク、アラート通知、プロットされたグラフを示す図

安定したWiFiネットワーク・パフォーマンスを保証できますか？

今日のモバイル・ファーストのビジネス環境において、ユーザーは企業ネットワークにアクセスするために高品質のWiFiサービスに依存しています。従業員から顧客、パートナーに至るまで、すべてのユーザーは、アクセスしやすく、信頼性が高く、常に高いパフォーマンスを提供するWiFi接続を期待しています。それを満たさなければ受け入れられません。

一貫した高品質のWiFiサービスを保証するには、最新のWiFiインフラストラクチャーとそれ以外のエンタープライズ・ネットワーク全体で、パフォーマンス・データを高速かつ大規模に収集できるネットワーク監視プラットフォームが必要です。それこそが、IBM SevOneが提供するものです。

機能
事前対応型のトラブルシューティング

パフォーマンスに影響を与えるイベントを迅速かつ事前対応的に特定して軽減するための独自のトラブルシューティング・ワークフローを提供します。
包括的な可視性

WiFiクライアント、ワイヤレス・アクセス・ポイント（AP）、ワイヤレスLANコントローラー（WLC）など、CiscoとArubaのWiFi製品をサポートしています。
広範なカバレッジ

CiscoとArubaのワイヤレス・アクセス・ポイントとコントローラーを広範囲にカバーしており、可視性をエンタープライズ・ネットワーク全体に拡張することができます。
詳細なトラフィック・ビュー

特定のWiFiインターフェースを通過するトラフィック・フローの詳細を提供し、トラフィックの動作がユーザーやアプリケーションにどのような影響を与えるかを特定することができます。
不正なアクセス・ポイントを検出

未承認または不正な、IT部門によって配備されたものではないアクセス・ポイントを迅速に検出し、関連する詳細を含むレポートを即座に生成することができます。
「パンくず」を分離して表示

エンド・ユーザーWiFiステーションのパフォーマンスを長期的に追跡し、WiFiデバイスからワイヤレス・コントローラーまで、最大1年分のパフォーマンスをトラブルシューティングします。

エンタープライズWiFiモニタリングをモダナイズ

SevOne WiFiモニタリングのユースケースに関する分析的知見
分析と洞察

IBM SevOneは、WiFi要素、KPI、関心のあるメトリクスなど、エンタープライズ・ワイヤレス環境の主要コンポーネントについて、業界最高レベルのデータ収集、分析、運用上の知見を提供します。
SevOne WiFiモニタリングのユースケース インタラクティブ・ダッシュボード
対話型ダッシュボード

IBM SevOne はインタラクティブなレポートを提供し、IT、NetOps、エンジニアリング・チームが企業のWiFiおよびキャンパス・インフラストラクチャーの環境を詳細に可視化できるようにします。高い柔軟性により、これらのレポートを活用したり、特定の運用要件に合わせてレポートをさらにカスタマイズしたりすることができます。
    SevOne WiFi監視のユースケース ベンダー・サポート
    標準のベンダー・サポート

    IBM SevOneはCiscoおよびArubaのWiFi製品向けに設計されており、ベンダー提供の標準WiFi管理ツールの機能を補完および拡張するWiFiモニタリングおよび管理機能を提供します。
