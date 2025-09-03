IBM SevOneによってWiFiインフラストラクチャー全体で完全かつ統一された可視性を実現
今日のモバイル・ファーストのビジネス環境において、ユーザーは企業ネットワークにアクセスするために高品質のWiFiサービスに依存しています。従業員から顧客、パートナーに至るまで、すべてのユーザーは、アクセスしやすく、信頼性が高く、常に高いパフォーマンスを提供するWiFi接続を期待しています。それを満たさなければ受け入れられません。
一貫した高品質のWiFiサービスを保証するには、最新のWiFiインフラストラクチャーとそれ以外のエンタープライズ・ネットワーク全体で、パフォーマンス・データを高速かつ大規模に収集できるネットワーク監視プラットフォームが必要です。それこそが、IBM SevOneが提供するものです。
パフォーマンスに影響を与えるイベントを迅速かつ事前対応的に特定して軽減するための独自のトラブルシューティング・ワークフローを提供します。
WiFiクライアント、ワイヤレス・アクセス・ポイント（AP）、ワイヤレスLANコントローラー（WLC）など、CiscoとArubaのWiFi製品をサポートしています。
CiscoとArubaのワイヤレス・アクセス・ポイントとコントローラーを広範囲にカバーしており、可視性をエンタープライズ・ネットワーク全体に拡張することができます。
特定のWiFiインターフェースを通過するトラフィック・フローの詳細を提供し、トラフィックの動作がユーザーやアプリケーションにどのような影響を与えるかを特定することができます。
未承認または不正な、IT部門によって配備されたものではないアクセス・ポイントを迅速に検出し、関連する詳細を含むレポートを即座に生成することができます。
エンド・ユーザーWiFiステーションのパフォーマンスを長期的に追跡し、WiFiデバイスからワイヤレス・コントローラーまで、最大1年分のパフォーマンスをトラブルシューティングします。