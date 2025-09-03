今日の組織は、デジタル・トランスフォーメーションのロードマップをサポートするために、次世代無線LAN、SD-WAN、SDN、マルチクラウド、5Gなどの新しいテクノロジーでネットワークを再構築しています。しかし、これらの新しい物理的・仮想的ネットワーク要素のKPIを追跡して、すべてが正常な時、さらに重要なのは正常でない時を知ることは、不可能に近い作業です。

IBM SevOneはこの課題に対応するよう設計されています。業界で最も包括的でスケーラブルなネットワーク・オブザーバビリティー・システムとして、生のネットワーク・パフォーマンス・データを実用的なリアルタイムの知見に変換するために必要な最新の収集、分析、視覚化、自動化機能を提供します。