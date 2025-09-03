最新のネットワークに関する実用的な洞察

IBM SevOneでリアルタイムのネットワーク知見と分析を実現

 

メッセージとアラートが表示されたダッシュボードにつながる、接続されたグリッドの上に拡大レンズが描かれた平らな抽象的な図

ネットワーク・パフォーマンスが正常なときとそうでないときを見分けることができますか？

今日の組織は、デジタル・トランスフォーメーションのロードマップをサポートするために、次世代無線LAN、SD-WAN、SDN、マルチクラウド、5Gなどの新しいテクノロジーでネットワークを再構築しています。しかし、これらの新しい物理的・仮想的ネットワーク要素のKPIを追跡して、すべてが正常な時、さらに重要なのは正常でない時を知ることは、不可能に近い作業です。

IBM SevOneはこの課題に対応するよう設計されています。業界で最も包括的でスケーラブルなネットワーク・オブザーバビリティー・システムとして、生のネットワーク・パフォーマンス・データを実用的なリアルタイムの知見に変換するために必要な最新の収集、分析、視覚化、自動化機能を提供します。

最新のモニタリングと分析

最新のコレクション

物理および仮想ネットワーク・インフラストラクチャーのマルチベンダー・パフォーマンス・データの包括的なコレクションをご覧ください。

 最新の分析

機械学習主導のベースラインとユーザー定義の標準偏差レベルで高度な分析を適用し、堅牢なアラート・ポリシーを推進します。

 最新の視覚化

ユーザーフレンドリーでインタラクティブな視覚化と分析により、価値ある洞察を見つけ、活用し、共有することができます。

 最新の統合

ストリーミング・メトリクスとサード・パーティーのデータ統合を使用して、複数のITシステムにまたがる運用を統合します。
メリット
事前対応型のモニタリング

メトリックとフロー・データをリアルタイムで収集・分析し、エンドユーザーに影響が及ぶ前にネットワークの問題を発見・修正します。
アラート・ポリシー

柔軟なアラート・ポリシーにより、重要なアラートが適切なタイミングで適切なチームに配信され、ネットワーク上の問題を迅速に分離、評価、解決することができます。
動的なキャパシティー・プランニング

最大1年分の「ポーリング済み」ネットワーク・パフォーマンス・メトリックを使用して、将来の成長と変化に対応するために必要なキャパシティーを予測します。
SLAレポート

ネットワークがサービス・レベル・アグリーメント（SLA）を満たしていることを確認し、パフォーマンスに異常があることを早期に警告します。
ツールの統合

業界をリードするデータ収集と分析により、SevOneは新たな洞察の獲得と既存のツールの廃止をスムーズに実現します。

ネットワークのモダナイズ

SevOneネットワークに関する知見のユースケース 自動化されたベースライン
自動化されたベースライン

IBM SevOneは、収集したすべてのメトリクスについて、曜日や時間帯に応じたベースラインを自動的に作成します。これは、ネットワーク・トラフィック・パターンの変化を追跡するのに役立ちます。静的なしきい値とは異なり、自動化されたベースラインは異常が発生したときにユーザーに通知するため、アラートがより実用的になります。
    Sevoneネットワークに関する知見のユースケース ネットワーク・サポート
    ネットワーク・サポート

    IBM SevOneは、主要なSD-WAN、SDN、およびエンタープライズ無線LANベンダーを自動的にサポートし、ネットワーク内の新しいSNMPデバイスに対して10営業日のSLAを提供します。これにより、NetOpsチームは次世代ネットワークへの取り組みを次に進めることができます。
      SevOneネットワークに関する知見のユースケース エンドツーエンドのネットワークの可視性
      包括的な可視性

      IBM SevOneは、ネットワークのさまざまなセグメントからネットワーク・フロー・データを収集・分析し、ネットワーク・エンジニアがネットワークの詳細、時間ベース、アプリケーションベースの使用状況を確認できるようにします。
          IBM SevOneの活用法を知る

          ネットワークのヒーローとなり、継続的なネットワークのパフォーマンスを向上させましょう。

           

