今日の組織は、デジタル・トランスフォーメーションのロードマップをサポートするために、次世代無線LAN、SD-WAN、SDN、マルチクラウド、5Gなどの新しいテクノロジーでネットワークを再構築しています。しかし、これらの新しい物理的・仮想的ネットワーク要素のKPIを追跡して、すべてが正常な時、さらに重要なのは正常でない時を知ることは、不可能に近い作業です。
IBM SevOneはこの課題に対応するよう設計されています。業界で最も包括的でスケーラブルなネットワーク・オブザーバビリティー・システムとして、生のネットワーク・パフォーマンス・データを実用的なリアルタイムの知見に変換するために必要な最新の収集、分析、視覚化、自動化機能を提供します。
物理および仮想ネットワーク・インフラストラクチャーのマルチベンダー・パフォーマンス・データの包括的なコレクションをご覧ください。
機械学習主導のベースラインとユーザー定義の標準偏差レベルで高度な分析を適用し、堅牢なアラート・ポリシーを推進します。
ユーザーフレンドリーでインタラクティブな視覚化と分析により、価値ある洞察を見つけ、活用し、共有することができます。
ストリーミング・メトリクスとサード・パーティーのデータ統合を使用して、複数のITシステムにまたがる運用を統合します。
メトリックとフロー・データをリアルタイムで収集・分析し、エンドユーザーに影響が及ぶ前にネットワークの問題を発見・修正します。
柔軟なアラート・ポリシーにより、重要なアラートが適切なタイミングで適切なチームに配信され、ネットワーク上の問題を迅速に分離、評価、解決することができます。
最大1年分の「ポーリング済み」ネットワーク・パフォーマンス・メトリックを使用して、将来の成長と変化に対応するために必要なキャパシティーを予測します。
ネットワークがサービス・レベル・アグリーメント（SLA）を満たしていることを確認し、パフォーマンスに異常があることを早期に警告します。
業界をリードするデータ収集と分析により、SevOneは新たな洞察の獲得と既存のツールの廃止をスムーズに実現します。