IBM® Gen7ファイバー・チャネルは、極めて重要なストレージ向けの最新ストレージ・ネットワーク・インフラストラクチャーであり、組織が自己学習、自己最適化、自己修復する自律型SANの実現を可能にします。強力な分析と高度な自動化機能を組み合わせてデータ・アクセスを高速化し、変化する要件に適応して常時稼働のビジネスオペレーションを推進します。
Gen7ファイバー・チャネルとファブリック・ビジョン・テクノロジーを備えたIBM® Storage Networking SAN512B-7およびSAN256B-7 Directorsは、オンデマンド・データ・センターの自律型SANを実現するための基本的な構成要素です。超低遅延と最大64Gb/秒のポート帯域幅により、NVMeワークロードに最高レベルのパフォーマンスを提供します。データセンターで実証された信頼性、シームレスな拡張性、統合分析、自動化により、ストレージ投資とリソースのパフォーマンス、生産性、効率を最大化します。
継続的なデータの増加とクリティカルなアプリケーションの需要を満たせるすように設計されたGen7 Directorは、容量の増加、スループットの向上、より高いレベルの復旧力が必要となる大規模ストレージ環境の強化を目的として構築されています。
Gen7テクノロジーは、トラフィックパターンをプロアクティブに監視して形成し、トラフィックストリームに自動的に優先順位を付けてアプリケーションのパフォーマンスと信頼性を最適化する自己最適化SANを実現します。
Gen7 Directorsは、介入なしでアクションの自動化および管理の簡素化を行い問題を解決できるため、ネットワークの中断や停止を回避できます。
IBM® SANnav Management Portal and SANnav Global Viewにより、IT管理者は、グローバル環境からローカル環境まで、SAN全体を包括的に可視化できます。
Gen7 Directorsは、業界をリードする第7世代ファイバー・チャネルを備えており、要求の厳しいワークロードのパフォーマンスを向上させ、次世代のI/O集約型および帯域幅集約型アプリケーションに対応します。
IBM® Extension Bladeを使用することで、Gen7 Directorsは、ファイバー・チャネルおよびIPストレージ環境専用のデータ・センター拡張ソリューションにより統合されたメトロおよびグローバル接続を提供します。
業界最速で最も信頼性が高くスケーラブルなFICONインフラストラクチャーと独自の革新的な機能を提供することで、IBM® Zメインフレームを補完します。これらすべてがROIの最大化の実現に役立ちます。bタイプの拡張機能を備えたGen Directorsは、IBMのサイバーレジリエンスの取り組み全体を強化します。