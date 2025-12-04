IBM® Gen7ファイバー・チャネルは、極めて重要なストレージ向けの最新ストレージ・ネットワーク・インフラストラクチャーであり、組織が自己学習、自己最適化、自己修復する自律型SANの実現を可能にします。強力な分析と高度な自動化機能を組み合わせてデータ・アクセスを高速化し、変化する要件に適応して常時稼働のビジネスオペレーションを推進します。

Gen7ファイバー・チャネルとファブリック・ビジョン・テクノロジーを備えたIBM® Storage Networking SAN512B-7およびSAN256B-7 Directorsは、オンデマンド・データ・センターの自律型SANを実現するための基本的な構成要素です。超低遅延と最大64Gb/秒のポート帯域幅により、NVMeワークロードに最高レベルのパフォーマンスを提供します。データセンターで実証された信頼性、シームレスな拡張性、統合分析、自動化により、ストレージ投資とリソースのパフォーマンス、生産性、効率を最大化します。

