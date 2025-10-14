IBM Storage Networking SAN42B-R7は、64Gbpsで最大24個のファイバー・チャネル・ポートを備えたエクステンション・クラスのSANスイッチです。これは、IBMのストレージ・エリア・ネットワーク拡張スイッチハードウェアの一部です。

IBM Storage Networking SAN42B-R7は、地理的に分散したデータセンター間のギャップを埋めるように設計されています。強力なAES256ビットハードウェア暗号化により、ミッションクリティカルなデータの高速で継続的かつ安全な複製の生成を可能にし、WAN上で転送中にデータ損失やデータ侵害が発生するのを防ぎます。