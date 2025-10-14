エンタープライズ・ストレージ向けのサイバー・レジリエンスに優れたレプリケーション接続を提供する、業界をリードする第7世代ソリューション
IBM Storage Networking SAN42B-R7は、64Gbpsで最大24個のファイバー・チャネル・ポートを備えたエクステンション・クラスのSANスイッチです。これは、IBMのストレージ・エリア・ネットワーク拡張スイッチハードウェアの一部です。
IBM Storage Networking SAN42B-R7は、地理的に分散したデータセンター間のギャップを埋めるように設計されています。強力なAES256ビットハードウェア暗号化により、ミッションクリティカルなデータの高速で継続的かつ安全な複製の生成を可能にし、WAN上で転送中にデータ損失やデータ侵害が発生するのを防ぎます。
64G FC/FICONポートと100/25/10/1Gbイーサネット/WANポートによる高速接続を活用して、高速で信頼性の高いデータ転送の復旧目標を最適化しながら、長距離におけるレイテンシーとパケット損失を最小限に抑えます。
拡張トランキングにより、WANリンクの障害から保護し、障害が発生した場合にデータ・トラフィックを代替リンクに切り替えて、中断のないデータ転送を維持しながら、適応型レート制限（ARL）とTCPフロー最適化によって帯域幅の割り当てと中断のリスクを軽減します。
FCIPとWANに最適化されたTCPの高スループット、高効率のカプセル化によりデータの移動を高速化し、長距離間でデータを短時間で移動させます。さらに、FCIP FastWriteでは書き込み処理を高速化して性能を最大化し、レイテンシーを短縮します。
IBM SANnav管理ポータルの組み込みセキュリティーを活用して、セキュリティーのしきい値とアクセスを構成およびカスタマイズします。SSL証明書とセキュリティー・プロトコルはデータの改ざんを防止します。256ビットAESアルゴリズムを備えた堅牢なハードウェア・ベースのIPsecによって、送信中のデータを保護し、コンプライアンスを満たすことができます。
複数のWAN接続を単一の論理的な高帯域幅トランクに組み合わせ、WANリンク障害から保護するためのアクティブなロード・バランシングとネットワーク・レジリエンスを提供します。
拡張トランキングの一部は、リンクがオフラインになったときに転送中に失われたデータを回復します。ストレージ・アプリケーションの観点から見ると、すべてのデータが適切に配信されるため、何の問題も発生していなかったことになります。
回路にはメトリクスが割り当てられ、フェイルオーバー・グループに入れられます。フェイルオーバー・グループ内のメトリックの低い回路がすべてオフラインになると、メトリックの高い回路が引き継ぎます。ストレージ・アプリケーションは、フェイルオーバー/フェイルバックが発生したことを認識しません。
最小レート制限と最大レート制限の間で帯域幅共有を動的に調整して、帯域幅の利用を最適化し、中断中でも最大のWAN性能を維持します。
フル回線速度でのWANリンク上でのデータの安全な転送を確実に行います。パフォーマンスの低下や過剰な追加レイテンシーなしにセキュリティーを有効化します。ハードウェア実装された標準の256ビットAESアルゴリズムにより、転送中のデータが暗号化されます。
積極的なTCPスタックにより、TCPウィンドウサイズとフロー制御を最適化し、高スループットストレージアプリケーションのTCPトランスポートを高速化します。
さまざまなスループット要件に合わせて圧縮率を最適化する複数のモードを提供します。
SCSI書き込み処理を高速化し、距離を問わず、高遅延のWAN接続における同期複製アプリケーションと非同期複製アプリケーションの性能を最大化します。
長距離遠隔地での読み取りと書き込みのテープ処理を高速化し、バックアップと復元の時間を大幅に短縮します。
仕様
仕様詳細
エンクロージャー
19インチキャビネットに搭載できるように設計された1Uシャーシ
ファイバー・チャネル・ポート
24ポート、64G、ユニバーサル（E、F、M、D、EXポート）：
パフォーマンス
物理的寸法
保証
1年間の標準保証。IBM CRUおよびオンサイト、9x5翌営業日。IBMの1年、3年、5年の専門家ケアサービスオプションが利用可能です。
リサイクルパーツ
IBMでは、安全上の理由から、製品のバッテリーを取り外すことはお勧めしません。IBM製品の収集およびリサイクル回収プログラムをご利用ください。
