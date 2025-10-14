IBM Storage Networking
IBM SAN42B-R7エクステンション・スイッチ

エンタープライズ・ストレージ向けのサイバー・レジリエンスに優れたレプリケーション接続を提供する、業界をリードする第7世代ソリューション

SAN42B-R7製品の画像

概要

IBM Storage Networking SAN42B-R7は、64Gbpsで最大24個のファイバー・チャネル・ポートを備えたエクステンション・クラスのSANスイッチです。これは、IBMのストレージ・エリア・ネットワーク拡張スイッチハードウェアの一部です。

IBM Storage Networking SAN42B-R7は、地理的に分散したデータセンター間のギャップを埋めるように設計されています。強力なAES256ビットハードウェア暗号化により、ミッションクリティカルなデータの高速で継続的かつ安全な複製の生成を可能にし、WAN上で転送中にデータ損失やデータ侵害が発生するのを防ぎます。
データ複製の最適化

64G FC/FICONポートと100/25/10/1Gbイーサネット/WANポートによる高速接続を活用して、高速で信頼性の高いデータ転送の復旧目標を最適化しながら、長距離におけるレイテンシーとパケット損失を最小限に抑えます。
データを中断から保護

拡張トランキングにより、WANリンクの障害から保護し、障害が発生した場合にデータ・トラフィックを代替リンクに切り替えて、中断のないデータ転送を維持しながら、適応型レート制限（ARL）とTCPフロー最適化によって帯域幅の割り当てと中断のリスクを軽減します。
長距離間でより多くのデータを高速移動

FCIPとWANに最適化されたTCPの高スループット、高効率のカプセル化によりデータの移動を高速化し、長距離間でデータを短時間で移動させます。さらに、FCIP FastWriteでは書き込み処理を高速化して性能を最大化し、レイテンシーを短縮します。
WAN上の脅威からデータを保護

IBM SANnav管理ポータルの組み込みセキュリティーを活用して、セキュリティーのしきい値とアクセスを構成およびカスタマイズします。SSL証明書とセキュリティー・プロトコルはデータの改ざんを防止します。256ビットAESアルゴリズムを備えた堅牢なハードウェア・ベースのIPsecによって、送信中のデータを保護し、コンプライアンスを満たすことができます。
主な機能
拡張トランキング

複数のWAN接続を単一の論理的な高帯域幅トランクに組み合わせ、WANリンク障害から保護するためのアクティブなロード・バランシングとネットワーク・レジリエンスを提供します。
損失のないリンク損失（LLL）

拡張トランキングの一部は、リンクがオフラインになったときに転送中に失われたデータを回復します。ストレージ・アプリケーションの観点から見ると、すべてのデータが適切に配信されるため、何の問題も発生していなかったことになります。
フェイルオーバー・グループによるフェイルオーバー/フェイルバック

回路にはメトリクスが割り当てられ、フェイルオーバー・グループに入れられます。フェイルオーバー・グループ内のメトリックの低い回路がすべてオフラインになると、メトリックの高い回路が引き継ぎます。ストレージ・アプリケーションは、フェイルオーバー/フェイルバックが発生したことを認識しません。
適応型レート制限（ARL）

最小レート制限と最大レート制限の間で帯域幅共有を動的に調整して、帯域幅の利用を最適化し、中断中でも最大のWAN性能を維持します。
IPsec暗号化、リアルタイム・アラート

フル回線速度でのWANリンク上でのデータの安全な転送を確実に行います。パフォーマンスの低下や過剰な追加レイテンシーなしにセキュリティーを有効化します。ハードウェア実装された標準の256ビットAESアルゴリズムにより、転送中のデータが暗号化されます。
WANに最適化されたTCP

積極的なTCPスタックにより、TCPウィンドウサイズとフロー制御を最適化し、高スループットストレージアプリケーションのTCPトランスポートを高速化します。
高度な圧縮アーキテクチャー

さまざまなスループット要件に合わせて圧縮率を最適化する複数のモードを提供します。
FCIP FastWrite

SCSI書き込み処理を高速化し、距離を問わず、高遅延のWAN接続における同期複製アプリケーションと非同期複製アプリケーションの性能を最大化します。
オープン・システム・テープ・パイプライン

長距離遠隔地での読み取りと書き込みのテープ処理を高速化し、バックアップと復元の時間を大幅に短縮します。

技術仕様

仕様

仕様詳細

  

エンクロージャー

19インチキャビネットに搭載できるように設計された1Uシャーシ

ファイバー・チャネル・ポート

24ポート、64G、ユニバーサル（E、F、M、D、EXポート）：

  • 8つの物理SFP+ファイバー・チャネル・ポート
  • 8つの物理SFP-DDファイバー・チャネル・ポート

パフォーマンス

  • 8.5Gbps回線速度、全二重
  • 14.025Gbps回線速度、全二重
  • 28.05Gbps回線速度、全二重
  • 57.8Gbps回線速度、全二重
  • 8、16、32、および64Gのポート速度を自動検知

物理的寸法

  • 幅：44 cm（17.32インチ）
  • 高さ：4.4 cm（1.73インチ）
  • 奥行き：59.03 cm（23.24インチ）
  • 12kg（26.5ポンド）、2つの電源と6つのファンを設置した場合、SFP+またはSFP-DDトランシーバーなし

保証

1年間の標準保証。IBM CRUおよびオンサイト、9x5翌営業日。IBMの1年、3年、5年の専門家ケアサービスオプションが利用可能です。

リサイクルパーツ

IBMでは、安全上の理由から、製品のバッテリーを取り外すことはお勧めしません。IBM製品の収集およびリサイクル回収プログラムをご利用ください。

参考情報

IBM Storage向けのIBMテクノロジー・ライフサイクル・サービス
データセンターの一貫性と高可用性を促進
IBM Storage Utility
使用量ベースの請求で調達の選択肢を提供する製品のファミリー。
IBM StorageハードウェアRedbooks
データ・ストレージのための最先端のハードウェア・イノベーション
IBM Techコミュニティー
スキルの向上を目指す開発者や技術者のための究極の学習ハブ。

関連製品

SAN128B-7

セキュリティーの脅威からネットワークを保護し、ノンストップのオペレーションを可能にし、管理のオートメーションを最大限に高めます。

 SAN24B-6

4、8、16、32Gbpsの高性能機能と、ポイント&クリックのシンプルさとエンタープライズ・クラスの機能を組み合わせます。

 SAN18B-6

データセンター間の絶え間ないデータ転送と、データセンター間の安全な転送に対応します。

 すべてのストレージ・エリア・ネットワーク（SAN）ソリューション

すべてのIBMストレージ・エリア・ネットワーク（SAN）ソリューションを確認する
次のステップ

業界をリードするこの第7世代ソリューションが、エンタープライズ・ストレージにサイバー・レジリエントに優れたレプリケーション接続を提供する方法をご覧ください。IBM Storageのエキスパートとの30分間の無料相談をご利用ください。

