IBM Storage Networking SAN16C-R ファブリックスイッチ

IBM Storage Networking SAN16C-R は、32 Gbps で最大 12 個のポートを備えたファイバー・チャネル・スイッチです。これは、IBM のストレージ・エリア・ネットワーク・スイッチ・ハードウェアの一部です。
IBM Storage Networking SAN16C-R は、次世代の柔軟性の高い、業種・業務をリードする IBM Storage Networking C タイプ・スイッチの 1 つです。コンパクトなフォーム・ファクタと高度な機能を備えたこのスイッチは、部門およびリモートのブランチ・オフィスSANおよび大規模なSANをIBMストレージ・ネットワーキングのCタイプ・ダイレクタと組み合わせて使用するのに最適なソリューションです。
SAN16C-R は、固定 1RU フォーム・ファクターで、最大 12 個の 32 Gbps ファイバー・チャネル・ポート、4 個の 1/10 個、2 個の 25 個、および 1 個の 40 GbE IP ストレージ・サービス・ポートを提供します。また、このスイッチは既存のネイティブ・ファイバ・チャネル・ネットワークに接続し、ストレージ・ネットワークへの現在の投資を保護します。SAN Extension over IPアプリケーション・パッケージ・ライセンスは、2つの固定 1/10 GbE IP ストレージ・サービス・ポートに標準装備されており、追加のライセンスを必要とせずに、IP (FCIP) 上での Fibre Channel やスイッチでの圧縮などの主要な機能を可能にします。
コンパクトな 1RU フォーム・ファクターで独自のマルチサービスおよびマルチプロトコル機能を活用することで、より効率的なストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) スペースの利用を可能にします。
オープン・システムおよびメインフレーム環境において、迅速な災害復旧とコスト・パフォーマンスに優れたファイバ・チャネルおよびファイバ・チャネル・オーバーIP(ファイバ・チャネル・オーバーIP)接続を実現します。
効率的でセキュアな SAN 統合に最適な仮想ストレージ・エリア・ネットワーク(VSAN) のサポートを活用します。
モデル - 8977-R16
ホットスワップ可能なコンポーネント
ホットスワップ可能な予備電源機構
保証
1 年間のお客様交換可能ユニット (CRU)、IBM オンサイト限定、1 日 9 時間・週 5 日翌営業日、毎日 24 時間週 7 日同日保守サービスオプションが利用可能
ディメンション
幅: 439.4 mm (17.3 インチ)
奥行き: 510.7 mm (20.11 インチ)
高さ: 43.6 mm (1.72 インチ)
重量
9.8 kg (21.61 ポンド) (2 つの PSU と 4 つのファンを含む) (光モジュールを除く)
通気
ポート側排気ファンを使用した背面から前面 (ポート方向)
– 前面から背面(ポート側吸気ファンを使用)
ポート
最大 12 個の 32 Gbps ポート
FCIP および iSCSI ストレージ・サービス用に、1/10 Gb イーサネット (GbE) の最大 4 ポート、または 25 GbE のポートを 2 つ、または 40 GbE のポートを 1 つ
リンク速度
8/16/32 Gbps 自動検知
1/10/25/40 ギガビット
オプションの機能
Enterprise Package (#AJJ4)、DCNM SAN Advanced Edition (#AJJ7)、R16 Upgrade license (#AJMT)
リサイクルパーツ
安全上の理由から、IBM では製品のバッテリーの取り外しはお勧めしません。IBM の回収およびリサイクル・プログラム をご利用ください
オープン・システムおよびメインフレーム環境向けのSAN拡張ソリューション、分散型インテリジェント・ファブリック・サービス、マルチ・プロトコル接続を展開。
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