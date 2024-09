Rhapsody – Designer for Systems Engineers は、他の IBM ELM 製品 (Requirements Management DOORS® Family、Workflow Management、Rhapsody – Architect for System Engineers) との統合に役立ちます。米国国防総省アーキテクチャ フレームワーク (DoDAF)、英国国防省アーキテクチャ フレームワーク (MODAF)、および DoDAF/MODAF 用統合プロファイル (UPDM) のアーティファクトを作成できます。Rhapsody – Tools and Utilities Add On ソフトウェアを使用して、デザインのビジュアルモックアップ用のグラフィカルパネルを開発します。