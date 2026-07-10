IBM Power S1112 - コアおよびエッジ・ワークロードに対応するPower11の性能

新料金体系：Power TCO計算ツール
最新の工業デザインとテクノロジーを採用したIBM Power S1112の画像

概要

AIの活用に合わせた自律型のIT管理

IBM® Power® S1112は、Power11プロセッサーを搭載したエントリー・レベルのサーバーです。AIX、IBM i、Linuxのワークロードをモダナイズするとともに、安全で信頼性の高いAI対応のコンピューティングを、リモート、ブランチ、ニアエッジ環境へ拡張できるように設計されています。企業レベルのセキュリティー、組み込みのAIアクセラレーション、およびコンパクトなフットプリントを備えたPower S1112は、必要とされる場所に信頼性の高い基盤を提供します。

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IBM Power S1112を選ぶ理由

妥協のないプラットフォーム・モダナイゼーション

IBM Power S1112は、Power S9141の2倍、Power S8142の3倍優れたコア性能を発揮し、ソフトウェア・ライセンス費用をの増加を抑えながらアプリケーションのパフォーマンス向上を支援します。

 
セキュリティー優先の環境向けに構築

組み込み型の耐量子暗号、ファームウェア・レベルの仮想化、Powerの信頼性、可用性、保守性（RAS）により、重要なワークロードを保護します。
Powerをエッジまで拡張

ラック・マウント型またはデスクサイド型から選べる柔軟な設置オプションにより、スペースに制約のある支店、小売、製造、銀行の拠点にもエンタープライズ・グレードのインフラストラクチャーを導入できます。
AI対応を前提に設計

オンチップのMatrix Math Acceleration（MMA）テクノロジーにより、エッジでのAI推論を加速し、データを移動することなく、低遅延でインサイトを引き出します。

主な機能

主な機能

Power11 S1112サーバーの前面
コンパクトなフォーム・ファクターでPower11のパフォーマンスを実現

将来の拡張性を確保しながら、ミッションクリティカルなエントリーレベルのワークロードに適した性能を実現します。
エンジニアが取り扱っているPower S1112サーバーのクローズアップ
企業レベルのメモリーとストレージ

最大512 GBのDDR5 DDIMMメモリーと最大12.8 TBのNVMeストレージにより、データ集約型アプリケーションをサポートします。より高い帯域幅、信頼性の向上、および高速なローカル・データ・アクセスを実現します。
右向きのPower S1112サーバー
耐量子安全コンプライアンス管理

セキュア・ブート、暗号資産インベントリー、ハードウェア・ベースの暗号化ツールでシステム全体を保護します。
IBM Power S1112の正面の製品写真
IBM iワークロードの柔軟な拡張

P05ソフトウェア層（最大4コア、64 GBのメモリー）内でIBM i環境をサポートしながら、同一のサーバー上で追加システム・リソースをAIX、Linux、AIワークロードに活用します。

参考情報

関連サーバー

IBM Power S1122サーバーの正面図
IBM Power S1122

IBM Power S1122は、優れた柔軟性、拡張性、信頼性を備えた2Uラック・サーバーで、基幹業務ワークロードをハイブリッドクラウド全体に拡張します。
ブルーのグラデーションを背景にしたIBM Power11 S1124製品の正面写真
IBM Power S1124

IBM Power S1124は、基幹業務ワークロード向けに構築された4Uラック・サーバーで、優れた信頼性と俊敏性を提供しながら、高度な拡張性、パフォーマンス、セキュリティーを実現します。
ブルーのグラデーションを背景にしたIBM Power E1150の正面の製品写真
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IBM Power E1150は、データ集約型のワークロード向けに構築された4Uラック・サーバーで、最大120個のPower11プロセッサー・コアと16TBのDDR5メモリーを備えています。
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IBM Power E1180

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IBM Power Virtual Server

一貫性のある体験を提供する安全性の高い仮想サーバーが、オンプレミスとオフプレミスの両方の環境で、お客様のペースと予算に合わせたモダナイゼーションを実現します。

製品リソースハブ

IBM Power11サーバーラックの3つのユニット
Power製品ファミリーのパンフレット
新世代のIBM Powerサーバーは、強化されたハイブリッドクラウド機能をサポートし、性能、セキュリティー、保守性、運用コストの差別化を図ります。
Power11 Scaleout Redbook
本資料では、IBM Power11スケール・アウト・サーバーのハードウェア・アーキテクチャーの分析に加え、新たに導入された変更点や技術、主要な機能を紹介します。
IDCレポート
IDCレポートで、IBMの次世代Power11サーバー・プラットフォームがIDCの「Future of Digital Infrastructure」フレームワークの主要要素にどのように対応し、組み込んでいるかをご覧ください。
次のステップ

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脚注

1 公開されているCPW結果に基づく、Power S1112/4コア構成とIBM Power S914/4コア構成の比較です。2026年7月14日時点で有効であり、こちらでご確認いただけます。

2 公開されているCPW結果に基づく、Power S1112/4コア構成とIBM Power S814/4コア構成の比較です。2026年7月14日現在有効であり、こちらでご確認いただけます。