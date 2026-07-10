AIの活用に合わせた自律型のIT管理
IBM® Power® S1112は、Power11プロセッサーを搭載したエントリー・レベルのサーバーです。AIX、IBM i、Linuxのワークロードをモダナイズするとともに、安全で信頼性の高いAI対応のコンピューティングを、リモート、ブランチ、ニアエッジ環境へ拡張できるように設計されています。企業レベルのセキュリティー、組み込みのAIアクセラレーション、およびコンパクトなフットプリントを備えたPower S1112は、必要とされる場所に信頼性の高い基盤を提供します。
組み込み型の耐量子暗号、ファームウェア・レベルの仮想化、Powerの信頼性、可用性、保守性（RAS）により、重要なワークロードを保護します。
ラック・マウント型またはデスクサイド型から選べる柔軟な設置オプションにより、スペースに制約のある支店、小売、製造、銀行の拠点にもエンタープライズ・グレードのインフラストラクチャーを導入できます。
オンチップのMatrix Math Acceleration（MMA）テクノロジーにより、エッジでのAI推論を加速し、データを移動することなく、低遅延でインサイトを引き出します。
主な機能
将来の拡張性を確保しながら、ミッションクリティカルなエントリーレベルのワークロードに適した性能を実現します。
最大512 GBのDDR5 DDIMMメモリーと最大12.8 TBのNVMeストレージにより、データ集約型アプリケーションをサポートします。より高い帯域幅、信頼性の向上、および高速なローカル・データ・アクセスを実現します。
セキュア・ブート、暗号資産インベントリー、ハードウェア・ベースの暗号化ツールでシステム全体を保護します。
P05ソフトウェア層（最大4コア、64 GBのメモリー）内でIBM i環境をサポートしながら、同一のサーバー上で追加システム・リソースをAIX、Linux、AIワークロードに活用します。
関連サーバー
IBM Power S1124は、基幹業務ワークロード向けに構築された4Uラック・サーバーで、優れた信頼性と俊敏性を提供しながら、高度な拡張性、パフォーマンス、セキュリティーを実現します。
IBM Power E1150は、データ集約型のワークロード向けに構築された4Uラック・サーバーで、最大120個のPower11プロセッサー・コアと16TBのDDR5メモリーを備えています。