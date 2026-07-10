IBM® Power® S1112は、Power11プロセッサーを搭載したエントリー・レベルのサーバーです。AIX、IBM i、Linuxのワークロードをモダナイズするとともに、安全で信頼性の高いAI対応のコンピューティングを、リモート、ブランチ、ニアエッジ環境へ拡張できるように設計されています。企業レベルのセキュリティー、組み込みのAIアクセラレーション、およびコンパクトなフットプリントを備えたPower S1112は、必要とされる場所に信頼性の高い基盤を提供します。