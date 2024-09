Enterprise PL/I for z/OS® Compiler and Runtime Migration Guideには、既存の OS PL/I V2 および PL/I for MVS™ アプリケーションを新しいランタイム環境に移行するために必要な役立つ情報が記載されています。新しいコンパイラーに移行すると、既存のアプリケーションは Enterprise PL/I for z/OS で利用可能な多くの新機能を活用し、新しいコンパイラーによって提供される多くのパフォーマンス上の利点を享受できるようになります。