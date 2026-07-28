IBM® Pipeline Automation for Z

IBM® Dependency Based Build

コードの変更と依存関係を分析して必要なものだけをトリガーするインテリジェントなオーケストレーションにより、ビルドの効率を高めます。これにより、ビルド時間が短縮され、参考情報の使用量が最小限に抑えられ、開発チームへのフィードバックが迅速に行われます。