IBM® Pipeline Automation for Z

速度、一貫性、品質を向上させるスケーラブルで自動化されたパイプラインにより、エンタープライズへのデリバリーを加速します

胸にコード・シンボルがあり、青い色調の抽象的なUIパネルとチャートに囲まれている、青いヘルメットをかぶったIBM® Bob

概要

IBM® Zのデリバリーをモダナイズするには、AI搭載のパイプライン・オートメーション

IBM® Pipeline Automation for Zは、AI駆動型のワークフローによってソフトウェア開発ライフサイクルを合理化し、メインフレーム・アプリケーションの構築、検証、提供を加速します。すべてのステージにオートメーションと分析を埋め込み、DevOps機能をパイプライン主導モデルに統合することで、より迅速で高品質、かつ信頼性の高いデリバリーを大規模に実現します。
IBM® Bob Premium Package for Zで高機能なパイプライン機能を実現

 インテリジェントなビルドシステムを強化し、オートメーションの主要な機能を解き放つことで、パイプラインを効果的かつスケーラブルにします。
ライフサイクル全体における生産性向上

反復的なタスクを自動化し、ワークフローを合理化することで、開発者の効率性を高めます。
より迅速で高品質な成果の実現

インテリジェントなエンドツーエンドのパイプライン・オートメーションにより、サイクル・タイムと修正作業を削減します。
コストと効率の最適化

よりスマートなオーケストレーションと早期の問題検知により、無駄を最小限に抑え、リソースの使用率を向上させます。

主な機能

スピード、品質、制御の向上

IBM® Dependency Based Build
コードの変更と依存関係を分析して必要なものだけをトリガーするインテリジェントなオーケストレーションにより、ビルドの効率を高めます。これにより、ビルド時間が短縮され、参考情報の使用量が最小限に抑えられ、開発チームへのフィードバックが迅速に行われます。

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IBM® Dependency-Based Buildラインのイラスト

コマンド・ライン・インターフェース（CLI）におけるIBM® ZCodeScan

自動コード品質、標準適用、静的分析をパイプラインに直接埋め込みます。脆弱性を特定し、ベスト・プラクティスを実施し、問題を早期に特定することで、コードの信頼性を高め、ダウンストリームのリスクを軽減します。

コマンド・ライン・インターフェース（CLI）におけるIBM® ZCodeScanについて学ぶ
IBM Bob

IBM® Wazi Deploy
パッケージングとデプロイメントを自動化しポリシー駆動型のプロセスを標準化し、効率化します。管理、ガバナンス、デプロイメントの信頼性を維持しながら、環境全体で一貫した監査可能なリリースを確保します。

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従来のセキュリティー・チェックではリリースが遅くなります。IDEでセキュリティーをシフトレフトし、早期ビルドを行うと、待機期間が短縮され、再作業がなくなり、配信が高速化されます。

ユースケース

完全なパイプラインの最適化コントロール

End-to-End CI/CD Automation for z/OS

構造化されたパイプラインを使用してコード変更からデプロイメントまで、アプリケーションのライフサイクル全体を自動化し、手作業を減らし、より迅速で一貫性のあるリリースを実現します
影響を意識したインテリジェントなビルドの最適化

依存関係分析を使用してコード変更の影響を受けるコンポーネントのみをビルドし、効率を向上させ、ビルド時間を大幅に短縮します
継続的なコード品質とコンプライアンスの実施

自動化されたコード・スキャンと標準チェックをパイプラインに統合し、開発のあらゆる段階において、高品質でコンプライアンスに準拠したコードを確保します
標準化および管理されたデプロイメント

アプリケーションのパッケージ化とデプロイのための反復可能で管理されたプロセスを提供することで、一貫性を確保し、デプロイメントのリスクを最小限に抑えます

参考情報

専門家による参考情報を見る

IBM Bob Premium Package for Z IBM Dependency Based Build コマンド・ライン・インターフェース（CLI）におけるIBM® ZCodeScan IBM Wazi Deploy
次のステップ

パイプラインを合理化し、サイクルタイムを短縮し、高品質のアプリケーションをIBM® Z上で自信を持って提供する方法をご覧ください。