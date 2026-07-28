IBM® Pipeline Automation for Z

速度、一貫性、品質を向上させるスケーラブルで自動化されたパイプラインにより、エンタープライズへのデリバリーを加速します
IBM® Zのデリバリーをモダナイズするには、AI搭載のパイプライン・オートメーション
IBM® Pipeline Automation for Zは、AI駆動型のワークフローによってソフトウェア開発ライフサイクルを合理化し、メインフレーム・アプリケーションの構築、検証、提供を加速します。すべてのステージにオートメーションと分析を埋め込み、DevOps機能をパイプライン主導モデルに統合することで、より迅速で高品質、かつ信頼性の高いデリバリーを大規模に実現します。
インテリジェントなビルドシステムを強化し、オートメーションの主要な機能を解き放つことで、パイプラインを効果的かつスケーラブルにします。
反復的なタスクを自動化し、ワークフローを合理化することで、開発者の効率性を高めます。
インテリジェントなエンドツーエンドのパイプライン・オートメーションにより、サイクル・タイムと修正作業を削減します。
よりスマートなオーケストレーションと早期の問題検知により、無駄を最小限に抑え、リソースの使用率を向上させます。
スピード、品質、制御の向上
IBM® Dependency Based Build
コードの変更と依存関係を分析して必要なものだけをトリガーするインテリジェントなオーケストレーションにより、ビルドの効率を高めます。これにより、ビルド時間が短縮され、参考情報の使用量が最小限に抑えられ、開発チームへのフィードバックが迅速に行われます。
コマンド・ライン・インターフェース（CLI）におけるIBM® ZCodeScan
自動コード品質、標準適用、静的分析をパイプラインに直接埋め込みます。脆弱性を特定し、ベスト・プラクティスを実施し、問題を早期に特定することで、コードの信頼性を高め、ダウンストリームのリスクを軽減します。
IBM® Wazi Deploy
パッケージングとデプロイメントを自動化しポリシー駆動型のプロセスを標準化し、効率化します。管理、ガバナンス、デプロイメントの信頼性を維持しながら、環境全体で一貫した監査可能なリリースを確保します。
完全なパイプラインの最適化コントロール
構造化されたパイプラインを使用してコード変更からデプロイメントまで、アプリケーションのライフサイクル全体を自動化し、手作業を減らし、より迅速で一貫性のあるリリースを実現します
依存関係分析を使用してコード変更の影響を受けるコンポーネントのみをビルドし、効率を向上させ、ビルド時間を大幅に短縮します
自動化されたコード・スキャンと標準チェックをパイプラインに統合し、開発のあらゆる段階において、高品質でコンプライアンスに準拠したコードを確保します
アプリケーションのパッケージ化とデプロイのための反復可能で管理されたプロセスを提供することで、一貫性を確保し、デプロイメントのリスクを最小限に抑えます
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