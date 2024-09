コマースとサプライチェーンのあらゆる課題に対応する包括的なスイート

IBM® Sterling Order and Fulfillment Suiteは、生成AIと機械学習を使用して注文の正確性を確保し、収益性を向上させる最先端の注文管理システム(OMS)です。IDC社とIHL社のアナリストからOMS分野で業界のリーダーと認められているこのシステムは、B2BモデルとB2Cモデルの両方、そしてあらゆる規模や業界の企業に対応し、さまざまなクラウド・プロバイダーやデプロイメントの選択肢と統合できます。 このスイートは、すぐに使えるツールやカスタマイズ可能なコンポーネントを備えています。これらは購入エクスペリエンスを向上させ、購入プロセスを簡素化し、サプライチェーンのレジリエンスを高め、現場のスタッフに優れた在庫管理と注文管理のツールを提供します。製品は個別に選択することも、ビジネス・ニーズに応じて組み合わせて使用することもできます。