IBM InfoSphere Optim Data Privacy

機密データを保護するために、InfoSphere Optim Data Privacyは、機密情報を現実的で完全に機能するマスクされたデータに置き換えるさまざまな変換技術を提供します。文脈に沿って正確なマスキング機能により、マスクされたデータは元の情報と同様の形式を保持できます。