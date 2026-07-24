IBM InfoSphere Optim Data Privacy

アプリケーション、データベース、オペレーティングシステム全体にわたる機密情報を匿名化
機密データを保護するために、InfoSphere Optim Data Privacyは、機密情報を現実的で完全に機能するマスクされたデータに置き換えるさまざまな変換技術を提供します。文脈に沿って正確なマスキング機能により、マスクされたデータは元の情報と同様の形式を保持できます。
マスキング技術を適用してアプリケーション、データベース、レポート内の機密情報を変換し、誤用を減らし、ガバナンスを強化します。非運用環境全体でのデータの難読化とプライベート化をサポートし、不正アクセスを防ぎます。
このソリューションには、HIPAA、GLBA、PIPEDA などの規制遵守の取り組みを加速するための、事前定義されたデータ・プライバシー分類とルールが含まれています。コンプライアンス・レポートは、リスク・エクスポージャーと実施ステータスに関する実行可能な洞察を提供します。
現実のビジネスプロセスを反映した架空のデータを使用して、安全なテストサンドボックスを作成します。事前にパッケージ化されたデータ・マスキング・ルーチンは、変換されたデータの文脈上の意味を保持し、品質テストの結果を保証します。
エンタープライズ・アプリケーション（Oracle PeopleSoft、IBM Db2など）と安全に統合します。ユーザー定義キーを介してマスクされた値に対してAES-256を使用するFPEを利用します。スタンドアロンAPIとUDFにより、柔軟で動的なマスキングが可能になります。