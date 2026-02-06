GlobalDotsは、一秒一秒がビジネスに重要な企業に向けて、プレミアム・マルチCDNサービスを提供します。スピード、レジリエンス、収益保護を実現するために、GlobalDots Super CDNは、IBM NS1 Connectを使用して、30以上のCDNにわたるインテリジェントなルーティングを追加しています。

この高度に自動化されたソリューションは、トラフィックステアリングを最適化して最高のパフォーマンスを実現します。