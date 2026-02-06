リアルタイムのグローバル・パフォーマンス・データに基づいて、ユーザーを最適なCDNにルーティングします
NS1 Pulsarは、リアルユーザー監視（RUM）データとインテリジェントなトラフィック・ステアリングを使用して、各リクエストを最もパフォーマンスの高いCDNにリアルタイムで自動的に誘導します。エンド・ユーザー・エクスペリエンスを向上させ、コストを削減し、あらゆるデジタル・エクスペリエンス全体で信頼性を確保します。
あらゆるユーザーに、最速と最も信頼性の高いエクスペリエンスを提供します。Pulsarは、リアルタイムのレイテンシーと可用性のデータを使用して、各ユーザーをネットワークに最適なCDNにルーティングします。
失敗したCDNではなく、トラフィックを誘導する強固なフェイルオーバー・ポリシーを構築する。NS1 PULSARは、アプリケーションをオンラインに保ちながら、ユーザーを正常な代替手段に自動的にルーティングします。
性能とコスト効率のバランスを取ります。すべてのベンダーが許容できるしきい値を満たしている場合に、低コストのCDNを優先するポリシーを定義し、インフラストラクチャー契約のROIを最大化します。
ベンダーに依存しないトラフィック管理により、アーキテクチャを再設計することなく、CDNプロバイダーを追加、削除、または再調整できます。APIまたはTerraformを介してフィルターチェーンの変更を自動化します。
NS1の集約されたベンチマークを活用します。実際のユーザーから実際の性能と可用性データを自動的に取得して、ボトルネックを明らかにし、外形監視で見過ごされがちな問題を特定します。
性能しきい値とビジネスロジックを設定し、トラフィック配分を最適化します。RUMデータをNS1 CONNECTフィルターチェーン、データフィード、ヘルスチェックモニターと組み合わせます。性能基準を維持しながら、CDNのバランスをとり、コストコミットメントを満たす。地域やASNごとに配信を最適化します。
リアルタイムでRUMデータを分析して、性能の急上昇と低下を検知します。トラフィック分散ルーティングの決定と主要なメトリクスをレビューして、ルーティングの選択の背後にある理由と、性能の結果がどのように達成されたかを明確に理解します。
NS1 CONNECTのJavaScriptタグを介して、プライベートなRUMデータをリアルタイムで収集し、ユーザーからのリアルタイムの性能洞察を利用できます。独自の性能またはQoEメトリクスを活用できます。 NS1のAPIとSKDsを使用して構成変更を自動化します。
CDNの決定を自動化し、シームレスなクライアントサイドの統合を実現します。パフォーマンスシグナルに基づいてリアルタイムで動的なCDN切り替えを可能にすることで、サーバーサイドのルーティングロジックのみに依存せずに最適な配信を実現します。
主要なストリーミング・プラットフォームは、ライブ・スポーツ・イベント、コンサート、ニュース速報プラットフォームにおける何十億ものリクエストのルーティングに、NS1 Pulsarを利用しています。複数のCDNにわたる実際のユーザーパフォーマンスを監視することで、コンテンツは最小限のバッファリングと最大限の品質で視聴者に届きます。自動化されたフェイルオーバーが、トラフィックの急増やプロバイダの問題時にも継続性を保証します。
オンライン小売業者は、マルチCDNステアリングを使用して、ショッピングラッシュのピーク時の性能を維持しています。 1つのCDNで輻輳やレイテンシーの急増が発生すると、トラフィックは自動的にパフォーマンスの高い代替手段に移行します。これにより、ページの高速読み込み、スムーズなチェックアウトエクスペリエンスが保証され、最もクリティカルな期間でのカードの放棄を防ぐことができます。
金融サービス企業は、ミッションクリティカルなアプリケーションでNS1 PULSARを活用し、ミリ秒が重要でダウンタイムが許容されないミッションクリティカルなアプリケーションで実践しています。実際のユーザーのレイテンシーに基づくリアルタイムのルーティングにより、世界中のどこからでもプラットフォームに迅速にアクセスできるようになります。プロバイダーの停止から保護し、時間に敏感な取引や市場データの24時間365日の可用性を維持します。
ゲーム会社は、インテリジェントなトラフィック・ステアリングを使用して、世界中の多様なユーザーに低遅延のエクスペリエンスを提供します。 NS1 Pulsarは、プレイヤーを特定のネットワークと場所に基づいて最適なCDNにルーティングすることで、遅延を減らし、ゲームプレイを改善します。大規模なゲームのリリースやイベント中であっても、プレイヤーの接続とエンゲージメントを維持します。
変化するインターネット状況に適応するインテリジェントなRUM主導のトラフィック・ステアリングにより、グローバルに分散したアプリケーションの信頼性を向上させます。変化するネットワーク状況に自動的に適応し、レイテンシーと可用性を最適化し、リージョン、CDN、クラウド・プロバイダー全体で一貫したユーザー・エクスペリエンスを確保します。
インフラストラクチャー・チームはNS1 Pulsarを活用して、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体のトラフィックを正確に調整しています。リアルタイムの性能データに基づいてユーザーを最適な起点、CDN、またはクラウドリージョンにルーティングし、推測によるフェイルオーバーの決定を排除します。 APIとTerraformを通じてきめ細かな制御を維持しながら、低下した性能や容量の制約への対応を自動化します。
GlobalDotsは、一秒一秒がビジネスに重要な企業に向けて、プレミアム・マルチCDNサービスを提供します。スピード、レジリエンス、収益保護を実現するために、GlobalDots Super CDNは、IBM NS1 Connectを使用して、30以上のCDNにわたるインテリジェントなルーティングを追加しています。
この高度に自動化されたソリューションは、トラフィックステアリングを最適化して最高のパフォーマンスを実現します。
マルチCDNステアリングは、リアルタイムの性能、可用性、ビジネスルールに基づいて、複数のコンテンツ配信ネットワーク間でユーザー・トラフィックをインテリジェントにルーティングし、信頼性、速度、エクスペリエンスを向上させるトラフィック管理法です。NS1 Connect Pulsarは、IBMの高度なマルチCDNステアリング・ソリューションです。
はい、NS1 Pulsarはコストベースのルーティングポリシーを有効にしており、パフォーマンス要件が満たされたときにトラフィックを低コストのCDNに誘導したり、コミットされた使用量に達したときに負荷をシフトしたりできるため、コミットメント型CDNの支出を最適化できます。
NS1 Connect Pulsarはベンダーに依存せず、Cloudflare、Akamai、AWS CloudFront、Fastlyなどを含むすべてのCDNプロバイダーで動作します。DNSレイヤーに配置され、CDNスタック全体にわたって中立的な測定エンジンおよびトラフィックコントローラーとして機能します。Pulsarは、ハイブリッドストラテジーを持つユーザー向けに、プライベートCDNでホストされている資産の測定もサポートしています。
NS1 Connectは、APIファーストのDNS（またはHTTP）ベースの統合を提供します。これにより、チームはアプリケーションコードやインフラストラクチャを変更することなく、マルチCDNステアリングを迅速にデプロイできます。ほとんどのチームは、すぐに利用できるコミュニティデータを使用してマルチCDNステアリングを数分で設定でき、臨機応変に設定を変更できます。
Pulsarは数秒以内に障害を検知し、ユーザーがダウンタイムをエクスペリエンスする前に、トラフィックを健全な代替手段に自動的に再ルーティングします。このシステムは、世界中の何百万もの測定ポイントからリアルタイム・データを処理し、CDN障害、ネットワークの輻輳、またはパフォーマンスの低下に適応する即時のトラフィック・ステアリング決定を可能にし、インターネットの大規模な障害時でもアプリケーションの利用可能状態を維持します。
Pulsarは、各CDNでホストされている資産の可用性と最終バイトまでの時間（TTLB）を測定します。実際のユーザーから収集された測定値は、CDN、地域、ASNによって匿名化および集計されます。NS1コミュニティー・データを使用して、プライベート・データに対してさまざまな資産サイズを測定できます。このデータは、一部のCDNのレイテンシー（1x1ピクセル）と大規模な資産の両方をサポートします。
はい、Pulsarは標準のトラフィック・フィルタリングと並行してトラフィックをルーティングし、レイテンシー、地理的、サーバー負荷、ネットワーク、合成ヘルス・チェックなどに基づいてトラフィックのバランスをとることができます。オリジンが過負荷にならず、オンライン状態を維持できるようにします。
いいえ、PulsarはNS1 Connectのマネージドおよび専用ネットワークとシームレスに統合されており、DDoSレジリエンスが内蔵されているため、スケールとパフォーマンスを重視したマルチCDNトラフィック構成を両方のネットワークにデプロイできます。