先進のセキュリティー・プラットフォーム IBM Cloud Pak for Security Cloud Pak for Securityは、安全でオープンかつ統一されたユーザー・エクスペリエンスを提供するファウンデーション・プラットフォームです。企業がハイブリッドクラウド全体でデータを保護し、デバイスを管理し、リモートワーカーや消費者を保護し、現代の脅威を予測、防止、対応できるようにします。使用する分だけ支払い、1つ以上の機能から始め、時間とともにパッケージの新しいケイパビリティーへ拡張していくことができます。各ドメイン・ソリューションには、IBMの上に構築された、あるいはIBMと統合されたケイパビリティーが含まれています。 Cloud Pak for Securityの詳細はこちら