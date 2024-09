FedRAMPおよびFISMAによって認可された、セキュリティー標準の順守に役立つソフトウェアを使用します。 Sean Fromm Co-founder and Vice President G2SF Inc. 選定中に2つの製品をテストしましたが、その中でMaaS360が最もユーザー・フレンドリーであると判断しました。例えば、MaaS360の追加機能として、モバイル・プラットフォームでイントラネットを提供することもできます。 Ashil Alemyar Projectleider IT Delfland Waterboard MaaS360を使用すると、タブレットが返却されたときに出荷時設定の状態にリセットしても、プリロードされたイメージが削除されることなく、借り手のデータを完全に消去できます。 Jason Tutin Digital and Learning Development Manager Leeds Library Service