IBM Instanaは、AI搭載アプリケーションにフルスタックのオブザーバビリティーを提供し、既存の生成AIオブザーバビリティー機能を拡張して、エージェントの動作、意思決定、ビジネスへの影響をより詳細に可視化します。 ​

InstanaはAIコンポーネントを自動的に検出し、エージェントとサービス全体のワークフローをエンドツーエンドで追跡し、パフォーマンス、コスト、品質のシグナルを統合ソリューションで相互に関連付けます。組み込みの評価、適応型ベースライン、エージェント推論のタスクレベルの可視性により、チームは本番環境のAIシステムを継続的に監視、理解、最適化できます。 ​

その結果、事後対応型のトラブルシューティングから、事前対応型の管理されたAIオペレーションへと移行し、チームは大規模にパフォーマンスを管理し、コストを抑え、AIへの信頼を構築できるようになります。