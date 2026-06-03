エージェント型およびLLM搭載アプリケーションの大規模な理解、トラブルシューティング、ガバナンス
組織が生成AIの実験段階からエージェント型AIの本番環境へのデプロイに移行するにつれて、新たな運用上の課題が浮上しています。AIシステムはもはや孤立したモデルではなく、エージェント、LLM、サービスの動的なワークフローであり、リアルタイムで意思決定を行います。従来のオブザーバビリティー・ツールは、自律的に推論、進化、動作するシステム向けに設計されていないため、パフォーマンスの確保、コストの管理、信頼維持に必要な可視性やコンテキストがチームに欠けていました。
AIアプリケーションは、エージェント、モデル、依存関係の変更に合わせて継続的に進化し、何が実行されているのか、コンポーネントがどのように相互作用するのかを理解することが困難になっています。
チームは、AIワークフロー全体にわたってアウトプットの品質、関連性、正確性を測定する一貫した方法を欠いており、レビューによるレビューやスポットチェックに頼っている。
AIシステムは時間の経過とともに変化する可能性があり、レイテンシー、アウトプット、トークンの使用量の変化を、ユーザーや予算に影響を与える前に検知することは難しい。
チームは、エージェントが意思決定を行う方法や理由を簡単に理解することができず、ワークフローのトラブルシューティングや説明責任とガバナンスの確保が困難になります。
IBM Instanaは、AI搭載アプリケーションにフルスタックのオブザーバビリティーを提供し、既存の生成AIオブザーバビリティー機能を拡張して、エージェントの動作、意思決定、ビジネスへの影響をより詳細に可視化します。
InstanaはAIコンポーネントを自動的に検出し、エージェントとサービス全体のワークフローをエンドツーエンドで追跡し、パフォーマンス、コスト、品質のシグナルを統合ソリューションで相互に関連付けます。組み込みの評価、適応型ベースライン、エージェント推論のタスクレベルの可視性により、チームは本番環境のAIシステムを継続的に監視、理解、最適化できます。
その結果、事後対応型のトラブルシューティングから、事前対応型の管理されたAIオペレーションへと移行し、チームは大規模にパフォーマンスを管理し、コストを抑え、AIへの信頼を構築できるようになります。
モデルやサービスごとにレイテンシー、スループット、トークン使用状況、コストを監視します。コスト要因を特定し、使用状況を最適化し、AIのパフォーマンスを運用目標に合わせます。
エージェント、LLM呼び出し、ツール、従来のサービス全体でリクエストを追跡します。ワークフロー全体を視覚化し、アプリケーションコンテキスト全体で AI コンポーネントがどのように相互作用するかを理解できます。
トークンの使用状況とモデル化されたコストをきめ細かく追跡し、モデル、プロンプト、テナントを最適化します。これらの洞察を利用して超過を防ぎ、業績目標に支出を合わせます。
組み込みの評価を活用し、AIのアウトプットの正確性、関連性、一貫性を評価しましょう。ドリフト、異常、時間経過によるパフォーマンスの変化を検知するために、正常な挙動を自動的に学習します。
複数ステップのワークフロー、ツールの使用状況、LLMのやり取りを視覚化することで、エージェントがどのように意思決定を行うかを理解します。結果がどのように生成されるかという全体像を把握することで、問題をより迅速に診断できます。
意思決定のプロセスを理解し、AIの動作がビジネス意図と一致するようにする。
アウトプットを継続的に評価し、ドリフトや劣化を早期に検知する。
トークンの使用状況やコスト要因を追跡し、無駄を減らし効率を向上させましょう。
AIとアプリケーションを統合して可視化することで、MTTR を短縮し、ツールの無秩序な増加を防ぎます。
Gartner Magic Quadrantのレポート全文に無料でアクセスして、オブザーバビリティー・プラットフォーム市場がどのように進化しているか、最新のオブザーバビリティー・ソリューションに何を求めるか、そしてIBMが信頼できる選択肢である理由をご覧ください。
AIエージェントが異常検知と解決をどのように変革するかをご覧ください。
AIエージェントとLLMがITの問題をリアルタイムで予測して防止する方法をご覧ください。
IBM Instana AIエージェントおよびLLMオブザーバビリティーは、AIシステムを詳細に可視化します。これにより、チームはAIコンポーネントを自動的に検出し、アウトプットを評価し、パフォーマンスとコストを監視し、複雑なワークフロー全体で意思決定がどのように行われるかを理解できます。
IBM Instanaは、ユーザーからのプロンプトからモデル推論、そしてあらゆる下流サービスに至るまで、AIワークフロー全体にわたるすべてのAIリクエストを、手動による計測を必要とせずに自動的に追跡します。Instanaは、すべての依存関係をマッピングし、レイテンシとエラーのパターンを関連付け、推論の遅延、トークンのボトルネック、GPUのパフォーマンスの低下、プロンプトの失敗などの問題を強調表示します。
Instanaは、モデル、サービス、ワークフロー全体にわたるトークンの使用状況とコストを詳細に可視化し、チームがコストの要因を特定して使用量を最適化し、予期しない支出を防止できるようにします。
Instanaは、リアルタイム監視と継続的評価および適応型ベースラインを組み合わせて、パフォーマンスの問題、ドリフト、異常を早期に検知し、AIシステムの信頼性を維持し、意図した結果に沿ったものにすることを保証します。
Instanaは、AIコンポーネントと従来のサービスを統合したフルスタックのオブザーバビリティーを提供し、ハイブリッドアプリケーション全体のエンドツーエンドの可視化と迅速なトラブルシューティングを可能にします。
IBM Instanaは、プロンプトの実行時間、推論レイテンシー、トークン数、モデル・ルーティング動作、埋め込み生成時間、ベクトル・データベースの検索レイテンシーなど、AI固有のメトリクスを取得します。また、コンテキスト・ウィンドウの制限、不正なプロンプト、タイムアウト・イベントなどのエラーも明らかになり、チームはモデルの動作とその他の関連サービスの両方を監視できるようになります。
Instanaは、RAGやマルチモデルパイプラインのあらゆるステップを可視化します。これには、埋め込みサービス、ベクトル・ストア、API呼び出し、LLMエンドポイント、下流マイクロサービスが含まれます。分析は、検索の遅さ、フォールバックループ、モデル飽和、APIボトルネックなどの根本原因を自動的に特定し、トラブルシューティングを効率的に行います。