IMS Online Reorganization Facility for z/OS

IMSデータベースは、データベース・バッファーをIMSデータベースのデータセットにフラッシュするために、一時的に停止されます。これにより、最新の更新内容が元のIMSデータベースのデータセットに確実に反映されます。その後、元のIMSデータベースのデータセットが、シャドウIMSデータベースのデータセットにコピーされます。このコピーが完了すると、元のIMSデータベースのデータセットに加えられた更新内容を反映させるため、再度短い一時停止が行われます。これらの更新は、シャドー・データセットにも適用されます。