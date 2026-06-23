IMS Online Reorganization Facility for z/OS

IMSデータベースをオンラインのまま再編成
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OSは、さまざまな種類のIMSデータベースを、アプリケーションへのアクセスを維持したまま再編成します。この製品を使用すると、IMSデータベース管理者（DBA）は、データベースへの完全なIMSアプリケーション・アクセスを許可しながら、IMSデータベースを再編成できるようになります。
IMSデータベースの再編成
IMS Online Reorganization Facility for z/OSは、IMSデータベースの再編成に必要なすべてのタスクを処理します。これには、データのアンロードおよびリロード、データベース・プレフィックス解決、セカンダリー・インデックスの再構築、データベース・ポインタの検証、および再編成済みデータベースのイメージ・コピーが含まれます。
必要な再編成手順をすべて1つの簡単なステップで実行できるため、再編成終了中や終了後にオペレーターが介入する必要がなくなります。
データベースのダウンタイムを数時間から数秒に短縮し、24時間365日稼働するアプリケーションのデータベース可用性を向上させます。
HDAM、HIDAM、HISAM、ShiSAM、PHDAM、およびPHIDAMデータベース・タイプを再編成します。
コードを変更することなく、IBM Z全方位型暗号化とアクセス制御を使用して機密データを保護します。
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OSは、ユーザー定義のポリシーに照らしてスペース管理条件を分析・評価し、しきい値に達した時点を判断します。IMSアプリケーションに悪影響を与える前に、問題を検知します。オンライン再編成期間を事前に定義することで、オンライン・データベースを再編成する時期を予定に組み込めるため、DBAリソースやCPU時間を節約し、データベースの可用性を向上させることができます。
検証段階は、オンライン再編成プロセスの第一段階です。IMS Online Reorganization Facility for z/OSは、この段階を利用して、IMSデータベースを再編成できるかどうかを検証します。このツールは、IMSのリリースとコンポーネント・レベル、DBRC登録とデータベースDBD定義、ツール制御ステートメント、シャドー・データセットと一時データセットが正しく割り当てられていることをチェックします。この検証ステップが正常に完了すると、再編成が継続されます。
IMSデータベースは、データベース・バッファーをIMSデータベースのデータセットにフラッシュするために、一時的に停止されます。これにより、最新の更新内容が元のIMSデータベースのデータセットに確実に反映されます。その後、元のIMSデータベースのデータセットが、シャドウIMSデータベースのデータセットにコピーされます。このコピーが完了すると、元のIMSデータベースのデータセットに加えられた更新内容を反映させるため、再度短い一時停止が行われます。これらの更新は、シャドー・データセットにも適用されます。
シャドーIMSデータベースのデータセットが作成されると、それらはアンロード・ツールを使用してアンロードされ、ロード・ツールを使用してリロードされます。セカンダリー・インデックスがある場合は、それらも再構築されます。内部論理関係はプレフィックス解決ツールを使用して解決および更新されます。再編成されたIMSシャドー・データベースは、イメージ・コピー・ツールでイメージ・コピーされ、ポインター・チェッカー・ツールでポインター・チェックを実行できます。
シャドー・データセットの再編成が完了すると、元のIMSデータベースのデータセットは再編成されたシャドーIMSデータベースのデータセットと交換されます。IMS DBRCには、REORGデータベース・ステータスが通知されます。IMS DBDデータベース定義が変更されると、IMS Online Reorganization FacilityはACBGENを実行します。最後に、IMSデータベースは、/STARTコマンドを使用してツールによって内部的に再起動され、テイクオーバー段階が完了します。
完了ステップでは、最終レポートが作成され、シャドーIMSデータベースのデータセットが削除されます。
成功をサポートする専門家のリソース
オンライン・データベース再編成を実行して、24時間365日の可用性を確保し、フル機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。